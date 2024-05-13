Bæredygtig vinterferie i Østrig
Det kan være svært at finde ud af, hvad man selv kan gøre for at bidrage til at værne om klimaet. Derfor forsøger vi på denne side at gøre det overskueligt for dig, hvilke tiltag du kan gøre for at tage din bevidsthed om klimavenlige vaner med til Østrig.
Selvom Østrig og skidestinationerne i landet gør deres for at værne om miljøet, er der også mange punkter, hvor du selv kan hjælpe med at tænke på det bæredygtige aspekt af din ferie. På denne side giver vi dig råd til, hvilke destinationer, restauranter og overnatningssteder i Østrig, der går særligt højt op i bæredygtighed. Og så giver vi dig konkrete tips til, hvad du selv kan bidrage med i forbindelse med din skiferie.
En af mulighederne er blandt andre at tage toget, når du skal på skiferie i stedet for at flyve eller tage bilen. Snälltåget er den bedste og hurtigste mulighed for dette, da du kan stige på i Malmø, København, Odense eller Kolding med eller uden alt dit skiudstyr og efterfølgende nyde en afslappet tur hele vejen til din skidestination i Østrig. Det er også muligt at tage nat- eller dagstog fra Hamborg til Innsbruck med det østrigske togselskab ÖBB og derfra tage et lokalt tog eller en bus.
Herunder anbefaler vi nogle rejsebureauer, der giver dig muligheden for at rejse med tog til din østrigske vinterdestination.
Rejs med Snälltåget nattog
Tag toget direkte til Østrig med Snälltåget
Fra december 2024 kan du tage Snälltågets nattog hele vejen fra Sverige til de østrigske alper. Toget afgår hver fredag fra Malmø og ankommer til de østrigske alpemetropoler lørdag morgen. En perfekt start på din skiferie! Hjemrejsen sker lørdag aften en uge senere med ankomst i Sverige søndag - perfekt til at maksimere din tid på pisterne.
Ud over direkte tog til populære Zell am See er der også praktiske busforbindelser til andre skisportssteder i Østrig - vi har listet dem herunder.
At rejse med Snälltåget er et afslappet og bæredygtigt valg for dem, der gerne vil nyde både skiløb og miljøvenlig transport.
Salzburg
Ankomst direkte i Salzburg - kendte seværdighede, traditionelle julemarkeder, koncerter, gastronomi og store skiområder i nærheden lokker besøgende fra hele verden.
Schladming-Dachstein
Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 50 min) til en af Østrigs mest populære ferieregioner med verdensklassepister og perfekt preparerade langrendsspor.
Obertauern
Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 50 min) til et af Østrigs mest snerige områder, med meget natursne og minimal sneproduktion som mindsker energibehovet.
Wagrain-Kleinarl
Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 10 min) til Wagrain-Kleinarl med lange pister og sneparken Absolut Park, en rigtig god familiedestination.
Bad Gastein
Med transfer fra Schwarzach St. Veit (ca. 50 min) venter fire bjergtoppe med skiløb og snowboard, vintervandring, langrendsspor og to fine spa- og badelande.
Zell am See-Kaprun
Ankomst direkte i Zell am See-Kaprun - I det klassiske og store skiområde Zell am See -Kaprun begynder sæsonen takket være gletsjerområdet tidligt og slutter sent.
Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Fieberbrunn
Transfer fra Zell am See-Kaprun (ca. 30 min) til Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, et af Østrigs mest afslappende og familievenlige skiområder.
Kitzbühel
Ankomst direkte i Kitzbühel - det kendte skiområde Kitzbühel har en lang vintertradition og her trives både familier og vennegrupper.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Transfer fra Wörgl (ca. 30 min) til et af Tyrols største, mest moderne og mest klimavenlige skiområder i Østrig.
Zillertal
Transfer fra Jenbach (ca. 40 min) til familievenlige Zillertal, et klassisk skiområde med moderne lifte og velpræparerede pister.
Innsbruck
Ankomst direkte i Innsbruck - Tyrols hovedstad byder på by- og bjergliv med udforskning på gletsjer, cocktailbarer, kultur, historie samt sauna og bad.
St. Anton am Arlberg
Transfer fra Innsbruck (ca. 90 min) till charmerende St. Anton am Arlberg, som byder på over 300 kilometer præparerede pister.
Sölden-Ötztal
Transfer fra Innsbruck (ca. 90 min) til Sölden i Ötztal, verdenskendt for fantastisk skiløb og sit unikke skiområde i over 3000 meters højde.
Nortlander – kåret til Danmarks bedste skirejsebureau 2024
Nortlander har siden 1990 arrangeret skirejser til Alperne, og er et af de største og bedste skirejsebureauer i Danmark. Der er fokus på større højtbeliggende skisportssteder, det største udvalg af hoteller, lejligheder og chalet’er og det største transportprogram med bus, kør-selv, fly eller tog. Nortlander er alt det bedste ved skiferien og lidt til. Det er for skiløberen og afterskiløberen, det er for vennerne, firmaet eller kæresteparret.
Nortlander tilbyder rejser til Østrig, Frankrig og Italien, og har udvalgt de 26 bedste skidestinationer og største skiområder i Alperne. De fleste af destinationerne ligger højt, hvilket medfører god snesikkerhed og mange gode piste kilometer til benene - også sent på sæsonen. En skirejse med Nortlander inkluderer en stemning og en følelse af dén lille detalje, der giver den samlede oplevelse et lille bitte nyk opad på lækkerheden.
Danski - med egne hoteller i Østrig
Danski har siden 1981 udvalgt de bedste og mest snesikre skidestinationer i Østrig. Danski er sociale skiferier til ung som gammel, til dem der rejser alene, til familier, vennepar og skigæster der gerne vil møde andre skigæster. De har egne hoteller, snowy børneklub, dygtige og søde skiguider og specialture - det er skiløbere, der arrangerer skiferier til skiløbere.
Danski & Primo Hotels
Danski anbefaler egne hoteller; Primo Hotels, som er 9 hyggelige hoteller i Østrig. Det er den familiære stemning med søde danske hotelchefer, dansk personale og den lækre nærende mad, som kendetegner vores hoteller. Din familie, dine børn, bedsteforældre eller venner og kæreste - alle er velkomne på vores Primo Hotels. Det er her, hvor du kender de andre, når du tager hjem fra ferien. Det er nærhed og den særlige hjemlige stemning. Se vores Primo Hotels her.
Fly, bus, kør-selv eller det mere miljørigtige tog
Danski tilbyder et stort flyprogram til Østrig - både hvis du vil rejse i en hel uge – og hvis du vil på miniskiferie. Her kan du flyve, men du kan naturligvis også altid køre selv, hvis du ønsker. Har du endnu ikke prøvet en skiferie med nattoget - så kan det anbefales. Specielt som familie, da ferien allerede starter når I stiger ombord, hvor I kan sidde, ligge (om natten) og gå rundt. Det giver altså god mulighed for at nyde turen og slappe af hele vejen til destinationen. Læs mere om toget her.
Top 10 bæredygtige skiområder
1. Lech Zürs - Arlberg
I Vorarlberg kommer 80% af den nødvendige strøm fra vedvarende energikilder, og således spares hele 22.000 tons CO₂.
2. Wildkogel–Neukirchen/Bramberg
Allerede siden 2010 har skiområdet Wildkogel kunnet dække 75% af sit strømbehov via solenergi. Europas højest beliggende solcelleanlæg ligger her i 2.100 m højde.
3. Schmittenhöhe – Zell am See
Gletscherbahnen Kaprun AG har som den første virksomhed Østrig fået en ISO-certificering for bæredygtighed. Liftene drives via solenergi.
4. Gasteinertal–Angertal
Strømmen til Gasteiner Bergbahnen kommer fra vandkraft. Vandreservoirer gemmer på smeltevandet, pisterne bliver til bjergenge om sommeren, og der plantes ny skov.
5. Rauriser Hochalmbahnen – Rauris
Skiområdet Rauris producerer strøm på sit eget vandkraftværk, og dermed går skiområdets CO2-balance i nul. Der er desuden gratis skibusser.
6. Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena
Affaldssortering, skibusser, solenergi- og varmegenvinding og fredede vildtområder i skiområdet er bare nogle eksempler på bæredygtigheden her.
7. Kitzbühel/Kirchberg – KitzSki
KitzSki-ekspresbussen kører fra München, Holzkirchen og Rosenheim samt tog fra Rosenheim. Du kører gratis med, hvis du har skitøj på!
8. SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental
Liftene i Brixental kører på solenergi. Smeltet sne og regnvand bruges til at fremstille kunstig sne, hvorved pisterne kan dækkes med sne på miljøvenlig vis.
9. Kitzsteinhorn/Maiskogel–Kaprun
Kitzsteinhorn trækker energi fra vandkraft og solceller. Der er fredede vildt- og naturzoner, og pisterne gendannes løbende til naturområder.
Tjekliste: Sådan gør du din skiferie mere bæredygtig
Bæredygtig transport
Rejs med tog eller bus til din destination og nyd rejsen.
Køb bevidst ind
Overvej, hvad du køber i supermarkedet og spar på emballageaffaldet.
Valg af skiområde
Vælg et bæredygtigt skiområde, som investerer i vedvarende energi.
Bevar dit udstyr
Brug dit udstyr så længe som muligt, eller lej udstyret på destinationen.
Valg af overnatning
Overnat på et miljøvenligt overnatningssted.
Bliv på pisten
Hold dig til pisterne og pas på dyrelivet.
Valg af madvarer
Spis regionalt, sæsonbetonet og økologisk
4 bæredygtige overnatningssteder
The Keep Residence: Bo bæredygtigt i Salzburg
Hjemlig atmosfære midt i den gamle bydel: Herfra kan I nemt og bekvemt tage bussen til skiområdet, og hvem ved - måske knytter I et nyt venskab eller to undervejs?
Bergresort Werfenweng: Oplev Alperne i SalzburgerLand
Uanset, om du har lejet en suite, et hotelværelse eller en ferielejlighed, imponerer dette sted med sin varme atmosfære og alpine charme.
Zirbenhotel Steiger i Wildkogel Arena
Zirbenhotel scorer højt på sin autentiske østrigske stil og sit engagement i bæredygtighed.