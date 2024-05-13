Tag toget til Østrig

Selvom Østrig og skidestinationerne i landet gør deres for at værne om miljøet, er der også mange punkter, hvor du selv kan hjælpe med at tænke på det bæredygtige aspekt af din ferie. På denne side giver vi dig råd til, hvilke destinationer, restauranter og overnatningssteder i Østrig, der går særligt højt op i bæredygtighed. Og så giver vi dig konkrete tips til, hvad du selv kan bidrage med i forbindelse med din skiferie.

En af mulighederne er blandt andre at tage toget , når du skal på skiferie i stedet for at flyve eller tage bilen. Snälltåget er den bedste og hurtigste mulighed for dette, da du kan stige på i Malmø, København, Odense eller Kolding med eller uden alt dit skiudstyr og efterfølgende nyde en afslappet tur hele vejen til din skidestination i Østrig. Det er også muligt at tage nat- eller dagstog fra Hamborg til Innsbruck med det østrigske togselskab ÖBB og derfra tage et lokalt tog eller en bus.

Herunder anbefaler vi nogle rejsebureauer, der giver dig muligheden for at rejse med tog til din østrigske vinterdestination.