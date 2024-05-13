Bæredygtig vinterferie i Østrig

Mindre er ofte mere. Derfor værner østrigerne om deres oprindelse og har skabt nogle af verdens mest bæredygtige skiområder. Følg vores tips for at bidrage.

Det kan være svært at finde ud af, hvad man selv kan gøre for at bidrage til at værne om klimaet. Derfor forsøger vi på denne side at gøre det overskueligt for dig, hvilke tiltag du kan gøre for at tage din bevidsthed om klimavenlige vaner med til Østrig.

Tag toget til Østrig

Selvom Østrig og skidestinationerne i landet gør deres for at værne om miljøet, er der også mange punkter, hvor du selv kan hjælpe med at tænke på det bæredygtige aspekt af din ferie. På denne side giver vi dig råd til, hvilke destinationer, restauranter og overnatningssteder i Østrig, der går særligt højt op i bæredygtighed. Og så giver vi dig konkrete tips til, hvad du selv kan bidrage med i forbindelse med din skiferie.

En af mulighederne er blandt andre at tage toget, når du skal på skiferie i stedet for at flyve eller tage bilen. Snälltåget er den bedste og hurtigste mulighed for dette, da du kan stige på i Malmø, København, Odense eller Kolding med eller uden alt dit skiudstyr og efterfølgende nyde en afslappet tur hele vejen til din skidestination i Østrig. Det er også muligt at tage nat- eller dagstog fra Hamborg til Innsbruck med det østrigske togselskab ÖBB og derfra tage et lokalt tog eller en bus.

Herunder anbefaler vi nogle rejsebureauer, der giver dig muligheden for at rejse med tog til din østrigske vinterdestination.

Rejs med Snälltåget nattog

Tag toget direkte til Østrig med Snälltåget

Fra december 2024 kan du tage Snälltågets nattog hele vejen fra Sverige til de østrigske alper. Toget afgår hver fredag fra Malmø og ankommer til de østrigske alpemetropoler lørdag morgen. En perfekt start på din skiferie! Hjemrejsen sker lørdag aften en uge senere med ankomst i Sverige søndag - perfekt til at maksimere din tid på pisterne.

Ud over direkte tog til populære Zell am See er der også praktiske busforbindelser til andre skisportssteder i Østrig - vi har listet dem herunder.

At rejse med Snälltåget er et afslappet og bæredygtigt valg for dem, der gerne vil nyde både skiløb og miljøvenlig transport.

Besøg disse destinationer med Snälltåget:

Salzburg

Ankomst direkte i Salzburg - kendte seværdighede, traditionelle julemarkeder, koncerter, gastronomi og store skiområder i nærheden lokker besøgende fra hele verden.

Salzburg

Schladming-Dachstein

Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 50 min) til en af Østrigs mest populære ferieregioner med verdensklassepister og perfekt preparerade langrendsspor.

Schladming-Dachstein

Obertauern

Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 50 min) til et af Østrigs mest snerige områder, med meget natursne og minimal sneproduktion som mindsker energibehovet.

Obertauern

Wagrain-Kleinarl

Transfer fra St. Johann im Pongau (ca. 10 min) til Wagrain-Kleinarl med lange pister og sneparken Absolut Park, en rigtig god familiedestination.

Wagrain-Kleinarl

Bad Gastein

Med transfer fra Schwarzach St. Veit (ca. 50 min) venter fire bjergtoppe med skiløb og snowboard, vintervandring, langrendsspor og to fine spa- og badelande.

Bad Gastein

Zell am See-Kaprun

Ankomst direkte i Zell am See-Kaprun - I det klassiske og store skiområde Zell am See -Kaprun begynder sæsonen takket være gletsjerområdet tidligt og slutter sent.

Zell am See-Kaprun

Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Fieberbrunn

Transfer fra Zell am See-Kaprun (ca. 30 min) til Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, et af Østrigs mest afslappende og familievenlige skiområder.

Saalbach-Hinterglemm-Fieberbrunn

Kitzbühel

Ankomst direkte i Kitzbühel - det kendte skiområde Kitzbühel har en lang vintertradition og her trives både familier og vennegrupper.

Kitzbühel

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Transfer fra Wörgl (ca. 30 min) til et af Tyrols største, mest moderne og mest klimavenlige skiområder i Østrig.

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Zillertal

Transfer fra Jenbach (ca. 40 min) til familievenlige Zillertal, et klassisk skiområde med moderne lifte og velpræparerede pister.

Zillertal

Innsbruck

Ankomst direkte i Innsbruck - Tyrols hovedstad byder på by- og bjergliv med udforskning på gletsjer, cocktailbarer, kultur, historie samt sauna og bad.

Innsbruck

St. Anton am Arlberg

Transfer fra Innsbruck (ca. 90 min) till charmerende St. Anton am Arlberg, som byder på over 300 kilometer præparerede pister.

St. Anton am Arlberg

Sölden-Ötztal

Transfer fra Innsbruck (ca. 90 min) til Sölden i Ötztal, verdenskendt for fantastisk skiløb og sit unikke skiområde i over 3000 meters højde.

Sölden-Ötztal

Ischgl

Transfer fra Innsbruck (ca. 90 min) til snesikre Ischgl, som byder på udforskning i toppklasse og nærhed til bekvemme overnatningssteder og spændende gastronomi.

Ischgl

Nortlander – kåret til Danmarks bedste skirejsebureau 2024

Nortlander har siden 1990 arrangeret skirejser til Alperne, og er et af de største og bedste skirejsebureauer i Danmark. Der er fokus på større højtbeliggende skisportssteder, det største udvalg af hoteller, lejligheder og chalet’er og det største transportprogram med bus, kør-selv, fly eller tog. Nortlander er alt det bedste ved skiferien og lidt til. Det er for skiløberen og afterskiløberen, det er for vennerne, firmaet eller kæresteparret. 

Nortlander tilbyder rejser til Østrig, Frankrig og Italien, og har udvalgt de 26 bedste skidestinationer og største skiområder i Alperne. De fleste af destinationerne ligger højt, hvilket medfører god snesikkerhed og mange gode piste kilometer til benene - også sent på sæsonen. En skirejse med Nortlander inkluderer en stemning og en følelse af dén lille detalje, der giver den samlede oplevelse et lille bitte nyk opad på lækkerheden.

Danski - med egne hoteller i Østrig

Danski har siden 1981 udvalgt de bedste og mest snesikre skidestinationer i Østrig. Danski er sociale skiferier til ung som gammel, til dem der rejser alene, til familier, vennepar og skigæster der gerne vil møde andre skigæster. De har egne hoteller, snowy børneklub, dygtige og søde skiguider og specialture - det er skiløbere, der arrangerer skiferier til skiløbere. 

Danski & Primo Hotels 

Danski anbefaler egne hoteller; Primo Hotels, som er 9 hyggelige hoteller i Østrig. Det er den familiære stemning med søde danske hotelchefer, dansk personale og den lækre nærende mad, som kendetegner vores hoteller. Din familie, dine børn, bedsteforældre eller venner og kæreste - alle er velkomne på vores Primo Hotels. Det er her, hvor du kender de andre, når du tager hjem fra ferien. Det er nærhed og den særlige hjemlige stemning. Se vores Primo Hotels her.

Fly, bus, kør-selv eller det mere miljørigtige tog

Danski tilbyder et stort flyprogram til Østrig - både hvis du vil rejse i en hel uge – og hvis du vil på miniskiferie. Her kan du flyve, men du kan naturligvis også altid køre selv, hvis du ønsker. Har du endnu ikke prøvet en skiferie med nattoget - så kan det anbefales. Specielt som familie, da ferien allerede starter når I stiger ombord, hvor I kan sidde, ligge (om natten) og gå rundt. Det giver altså god mulighed for at nyde turen og slappe af hele vejen til destinationen. Læs mere om toget her.

Top 10 bæredygtige skiområder

1. Lech Zürs - Arlberg

I Vorarlberg kommer 80% af den nødvendige strøm fra vedvarende energikilder, og således spares hele 22.000 tons CO₂.

Læs mere

2. Wildkogel–Neukirchen/​Bramberg

Allerede siden 2010 har skiområdet Wildkogel kunnet dække 75% af sit strømbehov via solenergi. Europas højest beliggende solcelleanlæg ligger her i 2.100 m højde.

Læs mere

3. Schmittenhöhe – Zell am See

Gletscherbahnen Kaprun AG har som den første virksomhed Østrig fået en ISO-certificering for bæredygtighed. Liftene drives via solenergi.

Læs mere

4. Gasteinertal–Angertal

Strømmen til Gasteiner Bergbahnen kommer fra vandkraft. Vandreservoirer gemmer på smeltevandet, pisterne bliver til bjergenge om sommeren, og der plantes ny skov.

Læs mere

5. Rauriser Hochalmbahnen – Rauris

Skiområdet Rauris producerer strøm på sit eget vandkraftværk, og dermed går skiområdets CO2-balance i nul. Der er desuden gratis skibusser.

Læs mere

6. Ischgl/​Samnaun – Silvretta Arena

Affaldssortering, skibusser, solenergi- og varmegenvinding og fredede vildtområder i skiområdet er bare nogle eksempler på bæredygtigheden her.

Læs mere

7. Kitzbühel/​Kirchberg – KitzSki

KitzSki-ekspresbussen kører fra München, Holzkirchen og Rosenheim samt tog fra Rosenheim. Du kører gratis med, hvis du har skitøj på!

Læs mere

8. SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental

Liftene i Brixental kører på solenergi. Smeltet sne og regnvand bruges til at fremstille kunstig sne, hvorved pisterne kan dækkes med sne på miljøvenlig vis.

Læs mere

9. Kitzsteinhorn/​Maiskogel–Kaprun

Kitzsteinhorn trækker energi fra vandkraft og solceller. Der er fredede vildt- og naturzoner, og pisterne gendannes løbende til naturområder.

Læs mere

10. See i Tirol

Snekanonanlægget i See går i en ny retning, når det gælder bæredygtighed. Anlægget producerer nemlig strøm via vandkraft!

Læs mere

Tjekliste: Sådan gør du din skiferie mere bæredygtig

Her er 7 tips til dig!

Bæredygtig transport

Rejs med tog eller bus til din destination og nyd rejsen.

Køb bevidst ind

Overvej, hvad du køber i supermarkedet og spar på emballageaffaldet.

Valg af skiområde

Vælg et bæredygtigt skiområde, som investerer i vedvarende energi.

Bevar dit udstyr

Brug dit udstyr så længe som muligt, eller lej udstyret på destinationen.

Valg af overnatning

Overnat på et miljøvenligt overnatningssted.

Bliv på pisten

Hold dig til pisterne og pas på dyrelivet.

Valg af madvarer

Spis regionalt, sæsonbetonet og økologisk

4 bæredygtige overnatningssteder

Nogle gange, når du har fundet et sted, hvor tingene ganske enkelt fungerer, kan ferien være helt ligetil. Østrigs gæstgivere sørger for, at du kan føle dig sikker og ikke behøver bekymre dig om noget.

The Keep Residence: Bo bæredygtigt i Salzburg

Hjemlig atmosfære midt i den gamle bydel: Herfra kan I nemt og bekvemt tage bussen til skiområdet, og hvem ved - måske knytter I et nyt venskab eller to undervejs?

Læs mere

Bergresort Werfenweng: Oplev Alperne i SalzburgerLand

Uanset, om du har lejet en suite, et hotelværelse eller en ferielejlighed, imponerer dette sted med sin varme atmosfære og alpine charme.

Læs mere

Zirbenhotel Steiger i Wildkogel Arena

Zirbenhotel scorer højt på sin autentiske østrigske stil og sit engagement i bæredygtighed.

Læs mere

Hotel Hochoben: Nyd den friske bjergluft!

Mærk naturen og roen højt oppe i Kärntens Alper i en hytte eller et vinter-mobilehome.

Læs mere

