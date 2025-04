Ved deltagelse i konkurrencer gælder følgende betingelser:

§ 1 Anvendelsesområde

Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencer, der arrangeres af Österreich Werbung (i det følgende benævnt »ÖW«). Konkurrencerne opstår i forbindelse med samarbejder, aktiviteter og/eller kampagner. Deltagelse i konkurrencerne og deres gennemførelse er underlagt følgende bestemmelser.

§ 2 Arrangør og konkurrencegenstand

Konkurrencen arrangeres af Österreich Werbung (ÖW), Nørregade 13, 1. sal, 1165 København K, Danmark. Nogle konkurrencer arrangeres desuden i samarbejde med partnere. Præmier, der udloddes, kan være reklamegenstande som rygsække, pandebånd, drikkedunke. Der kan også være tale om rejser til Østrig.

§ 3 Deltagelse og deltagere

1. Personer over 18 år er berettigede til at deltage. Personer under 18 år kan kun deltage med udtrykkeligt samtykke fra deres værger.

2. Deltagerne deltager i konkurrencen ved at udfylde registreringsformularen, der medfører tilmeldelse til vores nyhedsbrev. Efterfølgende modtager deltager en e-mail på den angivne e-mailadresse, hvor tilmeldingen til nyhedsbrevet og konkurrencen bekræftes. Deltagelse i konkurrencen er kun gyldig, hvis deltagerens e-mailadresse og adresse indtastes fuldstændigt og korrekt.

3. Deltagere kan kun deltage i én konkurrence ad gangen.

4. Deltagelse i konkurrencen er ikke forbundet med køb af et produkt eller brug af en tjenesteydelse. Hverken køb af varer og/eller tjenesteydelser eller frigivelse af deltagernes data til markedsføringsformål vil øge chancerne for at vinde.

§ 4 Udelukkelse fra konkurrencen

1. Medarbejdere hos ÖW og dets samarbejdspartnere samt de ovennævnte medarbejderes respektive familiemedlemmer og samboende er udelukket fra deltagelse.

2. ÖW forbeholder sig ret til at udelukke personer fra konkurrencen i tilfælde af overtrædelse af disse deltagelsesbetingelser.

3. Personer, der gør brug af uautoriserede hjælpemidler eller på anden måde opnår fordele gennem manipulation, er også udelukket. I sådanne tilfælde kan præmier også efterfølgende annulleres eller kræves tilbagebetalt.

§ 5 Realisering og afvikling

1. Vinderne af præmien udvælges ved lodtrækning af ÖW blandt alle deltagere.

2. Betingelserne for udleveringen af præmierne fastsættes af ÖW og den eventuelle samarbejdspartner. Hvis en overgivelse af præmien ikke er mulig eller ikke er mulig under rimelige omstændigheder, vil vinderne modtage en tilsvarende erstatning. Der er under ingen mulighed for kontant udbetaling.

3. Vinderen vil blive underrettet af ÖW via den ved tilmelding angivne e-mailadresse. Hvis vinderen ikke reagerer inden for to uger efter modtagelse af meddelelsen om præmien, fortabes retten til præmien. Deltageren er ansvarlig for at sikre, at den angivne e-mail- og postadresse er korrekt. Efter tilbagemelding modtager vinderen præmien fra Österreich Werbung eller den respektive partner.

§ 6 Databeskyttelse, databehandling og dataoverførsel

For at kunne deltage i konkurrencen er det nødvendigt at registrere sig. Ved at tilmelde sig accepterer deltageren udtrykkeligt, at ÖW og samarbejdspartneren kan gemme og behandle de nødvendige data for at gennemføre konkurrencen, for at muliggøre udleveringen af præmien og for at bruge dem til ÖW's nyhedsbrev og regelmæssig information om ferier i Østrig. Oplysningerne videregives ikke til tredjeparter.

Deltageren har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til databehandling. Derudover har deltageren ret til at anmode om oplysninger fra ÖW om de data, vi har gemt om ham/hende, og, hvis dataene er forkerte at anmode om, at de rettes eller, i tilfælde af uautoriseret datalagring, at dataene slettes, og at behandlingen heraf begrænses og overføres. Til dette formål kan kontaktoplysningerne for ÖW nævnt under § 2 eller kontaktoplysningerne for vores databeskyttelsesansvarlige nævnt nedenfor bruges. Deltageren har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6, stk. 1, litra a, b og f i GDPR.

Kontakt vores databeskyttelsesansvarlige Gabriele Lenger på telefon 53 88 08 81 eller e-mail gabriele.lenger@austria.info.

§ 7 Afbrydelsen af konkurrencen før tid

1. ÖW forbeholder sig ret til at annullere eller afslutte konkurrencen til enhver tid uden forudgående varsel. ÖW gør især brug af denne mulighed, hvis konkurrencens sikkerhed ikke kan garanteres af tekniske årsager (f.eks. virus i computersystemet, manipulation eller fejl i hardware og/eller software) eller af juridiske årsager. Hvis en sådan afbrydelse skyldes en deltagers adfærd, kan ÖW kræve erstatning fra denne person for den opståede skade.

2. Krav om gennemførslen af konkurrencen og om kompensation til deltageren i tilfælde af afslutning af konkurrencen før tid er udelukket.

§ 8 Ansvar

1. ÖW frigøres fra alle forpligtelser ved udleveringen af præmien. ÖW er ikke ansvarlig for juridiske og/eller materielle mangler. ÖW garanterer ikke for præmiernes kvalitet. Funktionerne kan afvige fra eventuelle illustrationer.

2. Krav i forbindelse med de modtagne præmier skal rettes direkte til den samarbejdspartner, der har stillet præmierne til rådighed.

3. Offentliggørelsen af vinderne er uden ansvar for den der foretager offentliggørelsen.

4. ÖW er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå på grund af fejl, forsinkelser eller afbrydelser i transmissionen, funktionsfejl i de tekniske systemer og tjenester, forkert indhold, tab eller sletning af data, vira eller på anden måde under deltagelsen i konkurrencen, medmindre sådanne skader er forårsaget af ÖW (dets repræsentanter, medarbejdere eller stedfortrædere) forsætligt eller ved grov uagtsomhed.



§ 9 Andet

1. Hvis enkelte bestemmelser i konkurrencebetingelserne er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende konkurrencebetingelser.

2. i øvrigt gælder de vilkår om privatlivspolitik og de anvendelsesbetingelser, der fremgår af vores hjemmeside, medmindre andet er angivet her. Konkurrencebetingelserne har forrang.



Österreich Werbung

Nørregade 13, 1. sal

1165 København K

Danmark