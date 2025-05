Rejser komfortabelt med tog og fortsætter til hotellet og udflugtsmålet takket være smart mobilitet. En lettelse for mennesker og miljø lige fra starten.

Rejs grønt med tog og bus

Stig på, kør afsted, luk ned: Så let kan det føles at tage toget på ferie. For hvem har ikke oplevet trætheden efter en lang, udmattende biltur? Flere og flere mennesker synes at være irriterede over dette. Undersøgelser viser, at feriegæster i stigende grad er begejstrede for offentlig transport som transportmiddel og vælger bæredygtige rejser med tog og bus. Når alt kommer til alt, er det ikke kun praktisk for mennesker at rejse med tog, men også bæredygtigt for miljøet. De, der undlader at køre i bil på ferien, udleder mindre CO₂ og sparer energi.

Er du bekymret for manglende fleksibilitet, hvis du rejser med offentlig transport? Det behøves ikke. Mange regioner og værter i Østrig opererer nemlig med "lokal mobilitet". Med velorganiserede busforbindelser, delebilstjenester, rabatterede billetter til offentlig transport, udlejningscykler og hotelbusser er du derfor altid mobil.