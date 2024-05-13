Rejs til Østrig med bil og motorcykel
A13 Brenner-motorvej: Luegbrücke kan benyttes med begrænsninger
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager og for at aflaste Luegbrücke er trafikken siden 1. januar 2025 blevet ledt i én vognbane i begge retninger. For at reducere lange køer og forsinkelser på dage med stor trafikmængde indføres der midlertidigt to vognbaner ved hjælp af en særlig trafikstyring.
Yderligere oplysninger findes hos ÖAMTC og ASFINAG.
Tilladte maksimale hastigheder
Under optimale trafikforhold og medmindre andet er angivet med trafikskilte, gælder følgende hastighedsgrænser i Østrig:
For biler, motorcykler og autocampere op til 3,5 tons:
i bebyggede områder: 50 km/t
på åbne landeveje: 100 km/t
på motortrafikveje: 100 km/t eller 130 km/t - overhold venligst den respektive hastighedsgrænse.
på motorveje: 130 km/t
Yderligere hastighedsgrænser, f.eks. for køretøjer over 3,5 tons, biler med anhængere eller lette køretøjer, kan findes i hastighedstabel fra ÖAMTC for mere information.
Overblik over de vigtigste færdselsregler
Færdselsregler og færdselstavler i Østrig svarer generelt til dem i andre europæiske lande.
Vær opmærksom på dette: Bompenge er obligatoriske på alle motorveje og motortrafikveje i Østrig!
Kørekort fra alle lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og EU-medlemslande anerkendes i Østrig i en ubegrænset periode og skal derfor ikke overføres. Kørekort udstedt uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er gyldige i 12 måneder fra ankomstdatoen til Østrig, forudsat at indehaveren er fyldt 18 år.
Vær opmærksom på dette: Hvis kørekortet ikke er skrevet på tysk, er det kun gyldigt sammen med et internationalt kørekort eller en oversættelse.
Brug af sikkerhedssele er obligatorisk i Østrig. Børn under 14 år, som er lavere end 135 cm, må kun sidde i passende børnesæder. I personbiler og stationcars (også i såkaldte "minibusser") må der kun transporteres 1 barn pr. sæde, og det skal være forsvarligt fastspændt i forhold til alder og størrelse.
Telefonsamtale er kun tilladt via en håndfri enhed under kørslen, den skal kunne betjenes med én hånd og må ikke påvirke kørslen på nogen måde.
For motorcyklister er brug af styrthjelm obligatorisk i Østrig. De skal også have en vignet, og nærlyset skal være tændt om dagen under kørslen.
Alle bilister skal have en førstehjælpskasse, advarselstrekant og en reflekterende sikkerhedsvest med dig hele tiden og være i stand til at vise dem i tilfælde af en trafikkontrol.
På østrigske veje uden for bebyggede områder skal der bæres refleksveste. Det betyder, at bilisterne skal tage refleksvesten på, når de kører ud på kørebanen i tilfælde af havari eller uheld. Det anbefales, at alle rejsende medbringer en sikkerhedsvest.
Alkohol og kørsel
I Østrig er den lovbestemte maksimale grænse på 0,5 promille i blodet, eller grænsen på 0,1 promille for kørekortindehavere på prøve og lastbil- og buschauffører. Enhver, der kører bil under påvirkning af alkohol, kan forvente store bøder og inddragelse af kørekortet.
Vinterudstyr til biler
I perioden fra 01. November til 15. april er der i Østrig obligatorisk vinterudstyr. Bilen skal være udstyret med vinterdæk på alle fire hjul eller med snekæder på mindst to drivhjul.
Vinterdæk betragtes kun som vinterdæk i Østrig, hvis de er præget med ordet "M+S" og har en mønsterdybde på mere end 4 mm. Dette gælder også for helårsdæk og pigdæk.
Snekæder er kun tilladt, hvis vejen er helt eller næsten helt dækket af sne eller is. Det er ikke obligatorisk at medbringe snekæder, men det anbefales, når man kører i høje alpine bjerge. Hvis færdselstavlen "Schneeketten vorgeschrieben" vises, skal kæderne monteres på alle køretøjers drivhjul. Før du tager af sted, bedes du kontrollere vejrforholdene og rapporterne fra den aktuelle trafiktjeneste.
Tips til tankning
Tankstationer i Østrig
Tankstationer sælger blyfri almindelig benzin med 91 oktan, Euro-Super (blyfri benzin med 95 oktan) og Super Plus (blyfri benzin med 98 oktan) samt diesel. Salg af blyholdig benzin er forbudt i Østrig, men man kan købe et additiv på tankstationer til køretøjer uden katalysator. Der kan medbringes yderligere 10 liter gratis i en reservedunk. Aktuelle benzinpriser, el-ladestationer og andre tips kan findes på hjemmesiden for ÖAMTC.
Altid velinformeret
Aktuelle trafikrapporter
Trafikinformation fra hele Østrig samt fra hovedruterne i nabolandene rapporteres hver halve time af radiostationen Hitradio Ö3. I akutte faresituationer - f.eks. bilister, der kører forkert - afbrydes radioprogrammet øjeblikkeligt og sendes videre til alle andre ORF-radiostationer. Døgnet rundt kan trafikmeldinger foretages ved at ringe til 0800 600 601 eller det korte nummer *300 (gratis i hele Østrig).
Frekvensoversigt af Hitradio Ö3.
Du kan også finde alle oplysninger online via Ö3-trafiktjeneste eller ASFINAG trafikrapporter. Bilklubben ÖAMTC tilbyder også trafikprognoser, kalender over trafikpropper og andre nyttige oplysninger.
Adfærd i trafikpropper
Så snart en trafikprop opstår, vil en redningsbane dannes ved, at alle trækker henholdsvis til venstre og højre, så udrykningskøretøjer kan komme hurtigt frem i en nødsituation. Uanset antallet af vognbaner skal nødsporet skabes mellem vognbanen længst til venstre og vognbanen til højre for den. Hvis man ikke trækker til siden og dermed blokerer for udrykningskøretøjerne, vil det medføre alvorlige sanktioner.
De vigtigste nødnumre:
Europæisk nødnummer: 112
Nødnumre i Østrig:
Brandvæsen: 122
Politi: 133
Redning: 144
Nødhjælpstjenester i Østrig:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bjergredning: 140
Oversigt over el-ladestationer
Tag el-bilen til Østrig
Her finder du en oversigt over el-ladestationer i Østrig:
På motorcykel gennem Østrig
Parkeringstiden i korttidsparkeringszoner varierer og er angivet i starten af zonen. Trafikskilte behøver ikke at blive gentaget ved hvert vejkryds.
Indrejse- og toldregler i Østrig
For at intet skal stå i vejen for en afslappet rejse, får du her vigtige oplysninger om toldregler, grænseformaliteter og rejser til Østrig med kæledyr.