Sikkerhedsforanstaltninger på Østrigs veje

Brug af sikkerhedssele er obligatorisk i Østrig. Børn under 14 år, som er lavere end 135 cm, må kun sidde i passende børnesæder. I personbiler og stationcars (også i såkaldte "minibusser") må der kun transporteres 1 barn pr. sæde, og det skal være forsvarligt fastspændt i forhold til alder og størrelse.

Telefonsamtale er kun tilladt via en håndfri enhed under kørslen, den skal kunne betjenes med én hånd og må ikke påvirke kørslen på nogen måde.

For motorcyklister er brug af styrthjelm obligatorisk i Østrig. De skal også have en vignet, og nærlyset skal være tændt om dagen under kørslen.

Alle bilister skal have en førstehjælpskasse, advarselstrekant og en reflekterende sikkerhedsvest med dig hele tiden og være i stand til at vise dem i tilfælde af en trafikkontrol.

På østrigske veje uden for bebyggede områder skal der bæres refleksveste. Det betyder, at bilisterne skal tage refleksvesten på, når de kører ud på kørebanen i tilfælde af havari eller uheld. Det anbefales, at alle rejsende medbringer en sikkerhedsvest.

Alkohol og kørsel

I Østrig er den lovbestemte maksimale grænse på 0,5 promille i blodet, eller grænsen på 0,1 promille for kørekortindehavere på prøve og lastbil- og buschauffører. Enhver, der kører bil under påvirkning af alkohol, kan forvente store bøder og inddragelse af kørekortet.