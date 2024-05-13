Prins Eugen
Wiens kulturelle visionær
Prins Eugen blev født i Paris i 1663 som søn af en adelig, men fattig gren af den italienske Savoy-familie. Han drømte om en militær karriere. På grund af hans lave højde på 1,54 meter og hans magtfulde mors indflydelse nægtede Frankrig at lade ham gå i militærtjeneste.
I en alder af 20 år besluttede han sig for at flygte - forklædt som kvinde, lød rygtet. "Kejser Leopold I af Østrig havde akut brug for militære rekrutter og tog imod prinsen med åbne arme," forklarer Georg Lechner, kurator for 300-års jubilæet på det østrigske Belvedere Gallery.
Kort tid efter stillede prins Eugen sine evner til rådighed for det østrigske militær - en beslutning, der kom til at forme hans liv og Centraleuropas historie.
Et overblik over prins Eugenes kulturarv
Stigningen til heltestatus
Prinsen meldte sig til det østrigske militær og steg hurtigt i graderne takket være sine strategiske evner. Han fik snart et heroisk ry og gik i krig for det, som kejserne mente var en retfærdig sag, nemlig kristendommens frelse i Europa. "I krigen mod de muslimske osmanner blev han stiliseret som 'Vestens frelser' og befriede dele af Europa efter halvandet århundredes tyrkisk besættelse," siger kuratoren for 300-årsfejringen på det østrigske Belvedere Gallery.
Embedet som lægabbed, som han fik i en alder af 15 år - hvilket gjorde ham til protektor for to klostre i Savoyen - bragte ham en formue, men også cølibat. Hans årlige indkomst udgjorde omkring tretten kilo guld. Prins Eugen blev aldrig gift, forblev barnløs, og hans privatliv er stadig et mysterium for mange i dag. Hans samtid kaldte ham "en Mars uden Venus", og rygterne om hans homoseksualitet fortsatte. I dag fejres han af det lokale homomiljø som en af deres egne og er i centrum på queer-ture i Wien.
Prins Eugen af Savoyen anses for at være en af Østrigs vigtigste kunstmæcener. Til sine boliger - prins Eugen blev betragtet som excentrisk og magtsyg - byggede han nye paladser, samlede enorme kunstsamlinger og indførte ekstravagante officielle repræsentationer, baller og receptioner, som aldrig var set før i det krigshærgede Wien.
En lille, queer militærgeneral med stor indflydelse
I modsætning til sit privatliv, som han holdt enkelt, voksede hans ønske om officiel anerkendelse og berømmelse i takt med hans professionelle succes og voksende rigdom. Han udstillede i stigende grad sin magt gennem repræsentation.
I løbet af sit liv byggede han tre majestætiske barokpaladser: sin sommerresidens, Belvedere-paladset, sin hovedresidens, Vinterpaladset - som begge nu ligger i centrum af Wien - og sin landejendom, Schloss Hof, 50 kilometer øst for Wien. De summer, der blev brugt på indretningen af de prestigefyldte rum i hans paladser - med gobeliner, tekstiler, lysekroner, spejle og freskoer - oversteg langt bygningernes. Hans haver med usædvanlige planter og vandanlæg samt menagerier med eksotiske dyr gjorde hans ejendomme endnu mere attraktive.
Prinsens bedste ven
I de 72 år, han levede, var det måske hans elskede tamme løve, der stod den private prins nærmest. Løver symboliserer magt og styrke. Symboler, som prins Eugen elskede og gerne brugte til at dekorere sine paladser og sit våbenskjold. Han siges at have haft et særligt tæt forhold til denne løve.
Forbundet til enden: Ifølge legenden brølede det vilde dyr i prins Eugenes dødstime, som om det vidste, at dets ven var døende.
Prinsens arv og indflydelse
På trods af sin excentricitet - eller måske på grund af den - er Prins Eugens indflydelse på kunstverdenen ubestridt. Efter hans død blev Belvedere-paladset genoplivet af kejserinde Maria Theresia i 1777 som et galleri for de kejserlige kunstsamlinger, hvilket gjorde det til et af de første museer i verden, der var åbent for offentligheden.
Tre århundreder senere er Belvedere i Wien stadig centrum for kunst fra middelalderen til nutidskunst. Gæsterne kan besøge den permanente udstilling "Schau! The Belvedere Collection from Cranach to Export" med 400 værker fra 800 års kunsthistorie og fordybe sig i verdens største Gustav Klimt-samling med det ikoniske værk "The Kiss".
Belvedere-paladset og dets haver
Rejs tilbage i tiden til Prins Eugens tid. Oplev Untere Belvedere - Prins Eugens hovedresidens i sommermånederne - og Obere Belvedere, hvor der engang blev holdt glamourøse baller og receptioner uden for byens mure.
Ud over udstillingerne på Belvedere-museerne er periodens arkitektoniske højdepunkter også værd at udforske: fra den store trappe til Marmorsalen og Guldkabinettet.
De, der længes efter at slappe af i den friske luft, vil føle sig hjemme på en tur gennem de franske Haver som er særligt fornøjelig. Her udstilles også jævnligt skulpturer af moderne kunstnere.
Tip: Nyd panoramaudsigten, kendt som Canaletto-udsigten, over Wiens historiske centrum, som er på UNESCO's verdensarvsliste.
Fra Prinz-Eugen-Straße til Heldenplatz
Vinterpaladset
Gå ad Prinz-Eugen-Straße mod byens centrum, forbi parken ved Belvedere-slottet, videre til Schwarzenbergplatz og kryds Wiens Ringstraße - og du er allerede i det første distrikt. Efter et par hundrede meter kommer du til Prins Eugens Vinterpalads i Himmelpfortgasse 8.
I dag huser bygningen det føderale finansministerium og er ikke længere åben for offentligheden. Den barokke facade, den overdådige portal og de smalle, snoede gyder i Wiens gamle bydel giver os et glimt af fortiden.
Prins Eugen-kapellet i Stephansdom i Wien
Kun ti minutters gang fra Prins Eugens Vinterpalads ligger Stephansdom Stefansdomkirken. Wiens vartegn er det sidste hvilested for mange habsburgere og wienerkardinaler.
Prins Eugens grav er udsmykket med en pyramide, bronzeskulpturer og et relief, der forestiller et af hans vigtigste slag. Det lille Prins Eugen-kapel ligger i stuehøjde på venstre side af kirkeskibet.
Prins Eugen-monumentet
Rytterstatuen af bronze af Prins Eugen står på Wiens Heldenplatz foran Hofburg - kun ti minutters gang fra Stephansdom. Statuen blev afsløret af kejser Franz Joseph I i 1865 for at markere Prins Eugens 203-års fødselsdag.
Den mindes hans enestående militære bedrifter. Forskellige inskriptioner på statuens base viser hans vigtigste slag og hans arbejde som militær leder.