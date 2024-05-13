Oplev den fascinerende historie om prins Eugen, en visionær, der formede Wiens kulturelle landskab og efterlod sig en arv, der fortsat inspirerer i dag.

Prins Eugen blev født i Paris i 1663 som søn af en adelig, men fattig gren af den italienske Savoy-familie. Han drømte om en militær karriere. På grund af hans lave højde på 1,54 meter og hans magtfulde mors indflydelse nægtede Frankrig at lade ham gå i militærtjeneste.

I en alder af 20 år besluttede han sig for at flygte - forklædt som kvinde, lød rygtet. "Kejser Leopold I af Østrig havde akut brug for militære rekrutter og tog imod prinsen med åbne arme," forklarer Georg Lechner, kurator for 300-års jubilæet på det østrigske Belvedere Gallery.

Kort tid efter stillede prins Eugen sine evner til rådighed for det østrigske militær - en beslutning, der kom til at forme hans liv og Centraleuropas historie.