Stephansdom i Wien
Landemærke i Wien
Når du nærmer dig Stephansplatz fra Kärntner Straße, åbner der sig gradvist en imponerende udsigt - skridt for skridt. Midt i det livlige mylder af forbipasserende, cafégæster og rejsende står denne enorme katedral, hvor historien møder nutiden. På den ene side af pladsen ser du den gotiske katedral, og på den anden side de minimalistiske glasfacader på Haas House.
Et vidnesbyrd om generationer
Katedralen blev oprindeligt indviet som en romansk kirke i 1147 og blev bygget under indflydelse af Babenbergs markgreve Leopold IV og biskop Reginmar af Passau. I løbet af århundrederne blev den forvandlet til et gotisk mesterværk med det karakteristiske sydtårn, der blev påbegyndt i 1359 under hertug Rudolf IV, og som stadig rager op over Wien i dag.
Efter at være blevet alvorligt beskadiget under Anden Verdenskrig blev katedralen genopbygget i 1952 og har været et symbol på Østrigs genopbygning lige siden. Kæmpedøren (Riesentor), der vender ud mod den travle Stephansplatz, markerer den ældste del af katedralen. Dens centrale sektioner stammer fra det 13. århundrede og er senere blevet integreret i det gotiske kirkeskib. Stephansdom har fire tårne, herunder det 136,4 meter høje sydtårn, og flankeres på vestfacaden af Pagan-tårnene. Taget er særligt iøjnefaldende: En mosaik af farverige fliser, der forestiller Wiens våbenskjold og den dobbelthovede ørn.
Stephansdom er ikke kun et religiøst centrum, men også et kulturelt vartegn og et stolt symbol på Wien. Det er ikke underligt, at "Steffl" har en kær plads i wienernes hjerter og står som byens emblem.
De gotiske hvælvinger danner en imponerende ramme om klassiske mesterværker fra Mozart til orgel- og julekoncerter. Koncerter i Stephansdom er en unik lydoplevelse.
Mød Stephansdom
Katedralen og dens skatte
Kristus med tandpine
Nysgerrige besøgende vil finde en masse at opdage på en tur rundt i Stephansdom. De, der ser godt efter, vil få øje på stenudhuggede dæmoner, et solur og endda de indbyggede klædehandleres standardmåleenheder. Men ingen anden seværdighed her er omgivet af så mange legender som "Tandpine-Kristus".
Bag katedralen, skjult i apsis, står en halvfigur af den lidende Kristus iført en tornekrone. Ifølge legenden gled en frisk krans en dag ned ad statuens kind, hvilket fik tre studerende til at håne den "guddommelige tandpine" Pludselig blev de selv ramt af alvorlig tandpine - sådan lyder historien - og lempelsen kom først, da de søgte tilgivelse hos "Smertensmanden".
Rundtur: Oplev Stefanspladsen
Wien i fugleperspektiv
For mange besøgende i Wien står det øverst på listen at se byen i fugleperspektiv. Sydtårnets udkigspost tilbyder netop det: Gå op ad 343 trin for at nå op i 72 meters højde, hvor vagtmænd i gamle dage holdt øje med brande i byen. I dag er panoramaudsigten over byens tage stadig spektakulær. Katedralens sydlige tårn er med sine 136 meter det tredjehøjeste gotiske kirketårn i verden.
Hvis du vil have en mindre anstrengende, men lige så imponerende oplevelse, kan du tage en elevator op i nordtårnet, som er 68 meter højt. Her finder du også den berømte klokke, Pummerin.
Stephansdom som souvenir
FAQ
Bevaring af kulturarv - et synonym for bæredygtighed
Bevaring af historiske bygninger er et vigtigt klimabeskyttelsesinitiativ i Østrig. Hvorfor er det sådan?
Bevaring af kulturarv kan hjælpe med at spare ressourcer. Ved at bevare eksisterende bygninger undgår man nybyggeri på grønne områder.
Det spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske strukturer. Det kan styrke den regionale identitet og berige de kulturelle tilbud.
Mange historiske bygninger blev oprindeligt opført med naturlige, ofte lokalt fremskaffede materialer. Restaureringsindsatsen sigter mod at bruge de samme materialer for at bevare bygningernes autenticitet.
Bevarelsen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan også støttes.