Stephansdom er et gotisk mesterværk - imponerende og alligevel intimt. Et sted fuld af historie og kunst. Og det ideelle udgangspunkt til at udforske Wiens gamle bydel.

Når du nærmer dig Stephansplatz fra Kärntner Straße, åbner der sig gradvist en imponerende udsigt - skridt for skridt. Midt i det livlige mylder af forbipasserende, cafégæster og rejsende står denne enorme katedral, hvor historien møder nutiden. På den ene side af pladsen ser du den gotiske katedral, og på den anden side de minimalistiske glasfacader på Haas House.

Et vidnesbyrd om generationer

Katedralen blev oprindeligt indviet som en romansk kirke i 1147 og blev bygget under indflydelse af Babenbergs markgreve Leopold IV og biskop Reginmar af Passau. I løbet af århundrederne blev den forvandlet til et gotisk mesterværk med det karakteristiske sydtårn, der blev påbegyndt i 1359 under hertug Rudolf IV, og som stadig rager op over Wien i dag.

Efter at være blevet alvorligt beskadiget under Anden Verdenskrig blev katedralen genopbygget i 1952 og har været et symbol på Østrigs genopbygning lige siden. Kæmpedøren (Riesentor), der vender ud mod den travle Stephansplatz, markerer den ældste del af katedralen. Dens centrale sektioner stammer fra det 13. århundrede og er senere blevet integreret i det gotiske kirkeskib. Stephansdom har fire tårne, herunder det 136,4 meter høje sydtårn, og flankeres på vestfacaden af Pagan-tårnene. Taget er særligt iøjnefaldende: En mosaik af farverige fliser, der forestiller Wiens våbenskjold og den dobbelthovede ørn.

Stephansdom er ikke kun et religiøst centrum, men også et kulturelt vartegn og et stolt symbol på Wien. Det er ikke underligt, at "Steffl" har en kær plads i wienernes hjerter og står som byens emblem.