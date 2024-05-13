Historic spa house with flower beds, fountain and red staircase, mountain in background, Bad Ischl.
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Bad Ischl
Salzkammergutets hemmelige hovedstad

Bad Ischl forener kejserlig historie, kultur og naturidyl – et sted, der afspejler Salzkammerguts charme, stil og lethed.

Bad Ischl er ikke bare et sted, man besøger. Det er en livsstil – med rødder i kejsertiden, men åben for nutiden. Her, hvor Franz Joseph engang tilbragte sommeren, udfolder der sig i dag en lethed, der rører de besøgende. Mellem imponerende arkitektur, blomstrede parker og floden Trauns sagte brusen viser Salzkammergut sig fra sin kultiverede side.

Operettekoncerter i det historiske Kongresshaus bringer den musikalske arv til live, mens udstillinger i de kejserlige stalde åbner for samtidige perspektiver. Forbindelsen mellem tradition og avantgarde præger byens udtryk – og gør Bad Ischl til et kulturelt kraftsted.

Men Bad Ischl er mere end en scene. Det er også bevægelse. Det nærmeste bjerg Katrin lokker med panoramastier, alpin ro og en udsigt over Salzkammergut, der bliver siddende i erindringen. Den aktive gæst finder på vandre- og mountainbikeruter naturen i dens mest oprindelige form – stille, duftende, vidtstrakt.

Kaiservilla fortæller historie med personlighed: sommerresidens, tilflugtssted, verdenspolitik i miniformat. Dertil biedermeier-bygninger, jugendstilfacader, snoede gader og pladser, der indbyder til ophold.

Bad Ischl viser, hvor meget kraft der kan ligge i et sted, som ikke behøver at være larmende for at gøre indtryk. Et sted for mennesker, der søger det autentiske – og som ser det smukke i detaljen.

Quick-info om Bad Ischl
Indbyggere:14.170 (pr. januar 2024)
Beliggenhed:Oberösterreich / Salzkammergut
Areal:162,8 km²
Højde:468 m
Udsigtspunkt:Siriuskogl udsigtstårn
Hjemmebjerg:Katrin
Bedste rejsetidspunkt
Helårs
Ideel til
Alle

Bad Ischl fra alle perspektiver

Udflugtsmål i Bad Ischl

Café-Konditorei Zauner

Lyst til melange og bagværk? Siden 1832 har den tidligere k.u.k. hofkonditor været den bedste adresse i Bad Ischl.

Zauner

Bjerget Katrin

På 15 minutter bringer 4-personers svævebanen gæster op til den idylliske Katrin-Alm i naturreservatet.

Hjemmebjerget Katrin

Eurotherme

Et sted fuld af ro, afslapning og velvære. Midt i det smukke Salzkammergut. Med et imponerende panorama og i kejserlige omgivelser.

Eurotherme

Kurpark

Både de, der søger ro, og kulturelskere finder det rette her – som hvert år ved Lehár-festivalen, ved udstillinger eller på en spadseretur.

Kurpark

Arkitektoniske højdepunkter i Bad Ischl

Kaiservilla

I Bad Ischl mødte kejseren sin Sisi, forlovede sig med hende på stedet og fik villaen som forlovelsesgave.

Kaiservilla

Lehár Villa

Franz Lehár skrev operetterne "Der Zarewitsch", "Paganini" og "Das Land des Lächelns" i villaen ved Traun.

Lehár Villa

Villa Seilern

Elise Reichsgräfin von Seilern-Aspang holdt hof her. Gæster som Alexander Girardi og Johann Strauss stod for underholdningen.

Villa Seilern

Trinkhalle

Tidligere et sted for sundhed. I dag et sted for kultur. Tip: Håndværkermarkedet i juletiden er et højdepunkt.

Trinkhalle

Sudhaus

Det gamle Sudhaus er blevet genoplivet som eventlokale. Tidligere blev saltlage forarbejdet til salt her.

Sudhaus

Arkitektur i Bad Ischl

Arkitekturen i Bad Ischl er præget af en blanding af historiske bygninger, traditionel alpin arkitektur og indflydelser fra forskellige epoker. Byen ved floden Traun er noget nær fødestedet for sommerferiekulturen. For kejser Franz Joseph I og kejserinde Sisi blev fulgt af mange efterlignere på deres ferier: først den høje adel, derefter rige industribaroner, til sidst borgerskabet.

Hoteller, kaffehuse, kasinoer og promenader opstod, hvor den østrigske prominens og tilskuere fra hele Europa flanerede. Men også mange kunstnere som Anton Bruckner, Johannes Brahms og Franz Lehár opdagede fortryllelsen ved sommerlig afslapning på landet. Med tiden fik de feriegæster bygget fabelagtige villaer. Disse bygninger præger stadig bybilledet i dag.

Aktiviteter i og omkring Bad Ischl

Hvordan Bad Ischl blev til kejserbyen

Alt startede med kejseren. Hans forældre havde længe været barnløse, indtil de rejste til Ischl for at få kure og bade i det helbredende saltvand. Kort efter blev Franz Joseph født, og fordi han dermed havde Ischl i blodet, tilbragte han 83 af sine 86 somre her.

Og en kejser rejste naturligvis aldrig alene. Jo længere Franz Joseph regerede, desto flere blev de, der fulgte ham til sommerferiestedet. På et tidspunkt drog halvdelen af Wien afsted om sommeren. "For mig er det altid, som om bjergene rundt om Ischl blot er en slags dekoration, som man har stillet op på Wiens Ringstraße," bemærkede satirikeren Karl Kraus. Da var det lille Ischl for længst blevet et kejserligt spa resort.

Sommerferie i Østrig

Det elskede lands hjem

Kejseren synes frem for alt at have elsket Bad Ischl på grund af omgivelserne. Måske var det netop derfor, han forlod byen tidligt om morgenen, for han var allerhelst i bjergene og nød de timer, hvor der – for en gangs skyld – ikke var nogen, der ville noget af ham. At der i dag stadig hænger over tusind gevirer på Kaiservillaens vægge, har mindre at gøre med hans jagtlyst end med den følelse af frihed, som enhver jagtudflugt betød for ham.

Kaiservilla i Bad Ischl er en bygning, der sagtens kunne gå for et palads i mange andre lande. Indretningen er overraskende hjemlig, og man får indtryk af, at beboerne blot er taget på udflugt tidligt om morgenen og snart vender tilbage. Selv skrivebordet på kontoret virker, som om nogen sad og arbejdede ved det aftenen forinden. Her forfattede kejseren engang manifestet "An meine Völker!" ("Til mine folk!"), hvormed han erklærede Serbien krig – en krig, der skulle blive til en europæisk katastrofe.

Oplev Kaiservilla

Særlige begivenheder

Alle begivenheder med et blik

Bad Ischl

Kejserbyen byder på et fyldt program hele året rundt: Fra operette over kurmusik og jazzkoncerter til kabaret er der masser af afveksling.

Begivenheder

Kaisertage i Bad Ischl

10.08.2026 – 18.08.2026
Bad Ischl

Hvert år omkring den 18. august drejer alt i Bad Ischl sig om kejser Franz Joseph I's fødselsdag. Besøgende kan glæde sig til "kejserlige" byvandringer, et damplokomotiv, hestevæddeløb og kejserfesten i Kurpark, m.m.

Kaisertage i Bad Ischl

Lehár Festival

10.07.2027 – 29.08.2027
Bad Ischl

En alsidig operettefestival med højtprofilerede produktioner, der forbinder klassisk underholdning med musikalsk kvalitet og et ledsagende rammeprogram med koncerter og kabaret.

Lehár Festival

Kaiserløbet Bad Ischl

27.9.2026

Halvmaratonruten fører gennem Salzkammerguts smukke landskab, ad historiske stier og forbi storslåede bygninger.

Kaiserløbet

Særlige overnatningssteder

Hotel Royal

Villa Seilern

Stadthotel Goldenes Schiff

FAQs

Bad Ischl ligger i forbundslandet Oberösterreich – øst for SalzburgerLand – og i hjertet af regionen Salzkammergut.

Traun løber gennem Bad Ischl.

Bad Ischl er frem for alt kendt som en traditionsrig spaby med kejserlig historie og som sommerresidens for kejser Franz Joseph I. Her tilbragte han mange sommermåneder med sin familie, hvilket har givet Bad Ischl tilnavnet "Kejserbyen". Men byen er mere end blot imperial nostalgi. I 2024 var Bad Ischl europæisk kulturhovedstad (sammen med 22 andre steder i Salzkammergut-regionen) – et stærkt signal om det levende kulturliv uden for de store metropoler.

Disse steder og oplevelser gør Bad Ischl så særligt:

  • Kaiservilla: Hjertet af den kejserlige arv. Her skal Franz Joseph i 1914 have underskrevet det manifest, der indledte Første Verdenskrig.

  • Kurtradition og termiske kilder: Siden det 19. århundrede har saltvandskurstedet tiltrukket mennesker, der søger regenerering – salt, vand og luft som naturlige helbredere.

  • Konditori Zauner: En legende! Mødested for det tidligere wienerske selskabsliv og berømt for sine søde kunstværker den dag i dag.

  • Kulturel charme: Hjemsted for Lehár-festivalen (Franz Lehár boede her) – operette i smukke omgivelser.

  • Salzkammergut-følelse: Beliggende mellem søer og bjerge er Bad Ischl et ideelt udgangspunkt for outdooraktiviteter og naturoplevelser i Salzkammergut.

Fra juli til august nyder besøgende Lehár-festivalen. Kaiserdagene finder sted omkring den 18. august, kejserens fødselsdag. Sportsudøvere kan deltage i Kaiserløbet i september.

Her finder I information om alle arrangementer i Bad Ischl.

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