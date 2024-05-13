Bad Ischl forener kejserlig historie, kultur og naturidyl – et sted, der afspejler Salzkammerguts charme, stil og lethed.

Bad Ischl er ikke bare et sted, man besøger. Det er en livsstil – med rødder i kejsertiden, men åben for nutiden. Her, hvor Franz Joseph engang tilbragte sommeren, udfolder der sig i dag en lethed, der rører de besøgende. Mellem imponerende arkitektur, blomstrede parker og floden Trauns sagte brusen viser Salzkammergut sig fra sin kultiverede side.

Operettekoncerter i det historiske Kongresshaus bringer den musikalske arv til live, mens udstillinger i de kejserlige stalde åbner for samtidige perspektiver. Forbindelsen mellem tradition og avantgarde præger byens udtryk – og gør Bad Ischl til et kulturelt kraftsted.

Men Bad Ischl er mere end en scene. Det er også bevægelse. Det nærmeste bjerg Katrin lokker med panoramastier, alpin ro og en udsigt over Salzkammergut, der bliver siddende i erindringen. Den aktive gæst finder på vandre- og mountainbikeruter naturen i dens mest oprindelige form – stille, duftende, vidtstrakt.

Kaiservilla fortæller historie med personlighed: sommerresidens, tilflugtssted, verdenspolitik i miniformat. Dertil biedermeier-bygninger, jugendstilfacader, snoede gader og pladser, der indbyder til ophold.

Bad Ischl viser, hvor meget kraft der kan ligge i et sted, som ikke behøver at være larmende for at gøre indtryk. Et sted for mennesker, der søger det autentiske – og som ser det smukke i detaljen.