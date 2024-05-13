Coolcation i Østrig: De smukkeste steder at køle ned

Coolcation står for sommerferie uden alt for varme temperaturer. Hvis du vil undslippe varmen, kan du køle ned og slappe af i de østrigske Alper og ved forfriskende søer.

Sommertemperaturerne stiger og stiger. Og mens det er gode nyheder for nogle, ser andre det som et tegn på, at det er tid til at lede efter "kølige" feriealternativer. Det vil sige forfriskende oplevelser ved vandet, afslapning i alpine områder, afkøling i en gletsjerhule og udendørs aktiviteter uden at svede alt for meget.

Østrig er det helt rigtige sted at tage hen, når det gælder "kølige ferier" – eller "coolcations". Man kunne næsten tro, at den nye rejsetrend stammer herfra, i landet med krystalklare søer og vandfald, høje bjerge og alpeenge samt kølige skove og enge. I Østrig vil du altid mærke en frisk brise blæse om næsen, og du vil straks forelske dig i alle de smukke landskaber, der ligger lige uden for døren.