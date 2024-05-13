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Coolcation i Østrig: De smukkeste steder at køle ned

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
Coolcation står for sommerferie uden alt for varme temperaturer. Hvis du vil undslippe varmen, kan du køle ned og slappe af i de østrigske Alper og ved forfriskende søer.

Sommertemperaturerne stiger og stiger. Og mens det er gode nyheder for nogle, ser andre det som et tegn på, at det er tid til at lede efter "kølige" feriealternativer. Det vil sige forfriskende oplevelser ved vandet, afslapning i alpine områder, afkøling i en gletsjerhule og udendørs aktiviteter uden at svede alt for meget.

Østrig er det helt rigtige sted at tage hen, når det gælder "kølige ferier" – eller "coolcations". Man kunne næsten tro, at den nye rejsetrend stammer herfra, i landet med krystalklare søer og vandfald, høje bjerge og alpeenge samt kølige skove og enge. I Østrig vil du altid mærke en frisk brise blæse om næsen, og du vil straks forelske dig i alle de smukke landskaber, der ligger lige uden for døren.

Coolcation tips:

Kølige steder i Kärnten: Mellem søer og bjerge

Adventure Park Hög i Serfaus-Fiss-Ladis: Alpin badesjov

Rafting og canyoning: Action på gletsjersøen

Oberösterreich: Forfriskende udsigter på varme dage

Trick Fountains: En forfriskende udflugt

Eisriesenwelt: Oplev en af Europas største isgrotter

Saltminer: 8-12°C inde i bjerget

Skovture i Bregenzerwald: Køl ned i naturen

Graggerkløften og Kaskadenvandfaldet: Vandretur langs vandet

Badning i floden: Køl ned i Europas reneste floder

Naturligt ispalads: Paddleboarding på gletsjersøen

Fordelene ved coolcation: Gode nyheder for krop og sjæl

Ved første øjekast kan coolcations måske bare virke som en måde at undslippe varmen på. Men der ligger meget mere bag: De er ikke bare sjove, men har også fordele for både krop og sind – prøv det selv!

Et boost for krop og sind

Køligere temperaturer aflaster dit kredsløb, mens alle de grønne og blå nuancer i naturen beroliger sindet, kan mindske stress og generelt fremme dit mentale velbefindende.

Ren bjergluft

Kølige områder i store højder, langt væk fra byvarmen, har ofte en særlig god luftkvalitet.

Udendørs eventyr

Paddleboarding på en gletschersø, badning i en flod og mange andre forfriskende udendørsaktiviteter garanterer en ferie fuld af sjov.

God søvn

Den friske, kølige bjergluft bidrager til god søvn og dyb afslapning.

Slow Travel

Mindre stress, mere kvalitetstid: Naturoplevelser inviterer dig til at tage dig god tid og fordybe dig fuldt ud i omgivelserne.

Naturoplevelser ved vandet

Gletsjere, bjergsøer og vandfald byder på spektakulære oplevelser i uberørt natur.

Færre insekter

Kølige temperaturer betyder ofte færre myg og andre insekter – en behagelig bivirkning for dem, der elsker at være udendørs.

Forfriskende bjergoplevelser i hele Østrig

Udsigtsplatforme: Bjerge og søer fra fugleperspektiv

Wildspitze: Tag en lift til café på bjergtoppen

Piz Buin: Vandr op til den højeste top i Vorarlberg

Zell am See-Kaprun: Vandreture på Schmittenhöhe

Großglockner High Alpine Road: Med bil op til 2.369 m

Østrigs reneste søer

Attersee: Bjerge, sø og kultur

Prebersee: Tag ud at vandre og køl så ned i en mosesø

Formarinsee: Postkort fra Alperne

Fuschlsee: Dyk ned i det turkisblå vand

Langbathseen: Bliv kølet ned på naturlige strande

Tappenkarsee: Mellem alpeenge og klippevægge

Mondsee: Indgang til Salzkammergut

Gosausøerne: Badesøer i et naturreservat

Wörthersee: The place to be i Kärnten

Weissensee: Et naturligt vidunder

Achensee: Tag et dyp midt i bjergene

De smukkeste alpine regioner i 1.000 moh eller højere

Seefeld: Vandlande på et højplateau

Tannheimer Tal: En højtliggende dal der er kølig

Ramsau am Dachstein: Dachstein gletsjeren og ishuler

Raurisertal: Et sted, mere end 300 naturlige kilder

Lungau: Skove og mere end 60 alpine søer og enge

Turracher Höhe: Alpine enge, fyrreskove og søer

Serfaus-Fiss-Ladis: Slap af ved Wolfsee 1.400 moh

Galtür: Høj beliggenhed, gletsjerluft og bjergsøer

Overnatning over dalen

Ferier i en bjerghytte

Klar bjergluft og en stjerneklar himmel. Rustikt eller luksuriøst – find din drømmehytte her.

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De smukkeste steder til "Sommerfrische"

Lake Wolfgangsee: Relaxation in aquamarine blue

Kamptal: Nostalgisk ferie i en hytte ved søen

Ausseerland: Grønne bjerglandskaber, kølige søer

Salzkammergut: 8 regioner, endeløse muligheder

Disse byer er perfekte til coolcation

Bregenz: Nyd en pause på Pfänder og ved Bodensee

Bregenz’ lokale bjerg kan nemt nås med svævebane og byder på vandrestier og panoramaudsigt over Bregenz og Bodensee.

Coolcation i Bregenz

Klagenfurt: Få det bedste ud af Wörthersee

Kärntens mest kendte sø byder på utallige muligheder for at dyrke motion eller bare slappe af i det kølige vand, og byen ligger lige ved søens østlige bred.

Coolcation i Klagenfurt

Innsbruck: Alperne ligger kun 20 minutter væk

Liftene i Innsbruck Nordkette tager dig fra byens centrum direkte op til 2.300 m – tag på vandretur eller nyd blot udsigten.

Coolcation i Innsbruck

Salzburg: Forfriskende steder i Mozarts by

Nyd den friske luft i skovene på byens bakker, finpuds dine færdigheder på surfbølgen og opdag de grønne oaser rundt om i Salzburg.

Coolcation i Salzburg

Wien: Grønne områder, hvor man kan få frisk luft i byen

Wien er en af verdens grønneste byer! 50 % af byens areal består af grønne områder, hvor parker og den gamle Donau er populære rekreative områder.

Coolcation i Wien
Oplysninger om miljøvenlighed

Coolcation: Miljøvenlige sommerferier

Coolcation er mere end blot en rejse til et køligere område. Det kan også være et bevidst valg af en mere bæredygtig sommerferie, der giver dig mulighed for at opleve naturen på tæt hold. Udendørsaktiviteter som vandreture, cykling og kajaksejlads er miljøvenlige og mindsker behovet for aircondition, hvilket dermed reducerer CO₂-aftrykket.

Tips til en miljøvenlig sommerferie:

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