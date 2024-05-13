Coolcation i Østrig: De smukkeste steder at køle ned
Introduction
Sommertemperaturerne stiger og stiger. Og mens det er gode nyheder for nogle, ser andre det som et tegn på, at det er tid til at lede efter "kølige" feriealternativer. Det vil sige forfriskende oplevelser ved vandet, afslapning i alpine områder, afkøling i en gletsjerhule og udendørs aktiviteter uden at svede alt for meget.
Østrig er det helt rigtige sted at tage hen, når det gælder "kølige ferier" – eller "coolcations". Man kunne næsten tro, at den nye rejsetrend stammer herfra, i landet med krystalklare søer og vandfald, høje bjerge og alpeenge samt kølige skove og enge. I Østrig vil du altid mærke en frisk brise blæse om næsen, og du vil straks forelske dig i alle de smukke landskaber, der ligger lige uden for døren.
Coolcation tips:
Fordelene ved coolcation: Gode nyheder for krop og sjælVed første øjekast kan coolcations måske bare virke som en måde at undslippe varmen på. Men der ligger meget mere bag: De er ikke bare sjove, men har også fordele for både krop og sind – prøv det selv!
Et boost for krop og sind
Køligere temperaturer aflaster dit kredsløb, mens alle de grønne og blå nuancer i naturen beroliger sindet, kan mindske stress og generelt fremme dit mentale velbefindende.
Ren bjergluft
Kølige områder i store højder, langt væk fra byvarmen, har ofte en særlig god luftkvalitet.
Udendørs eventyr
Paddleboarding på en gletschersø, badning i en flod og mange andre forfriskende udendørsaktiviteter garanterer en ferie fuld af sjov.
God søvn
Den friske, kølige bjergluft bidrager til god søvn og dyb afslapning.
Slow Travel
Mindre stress, mere kvalitetstid: Naturoplevelser inviterer dig til at tage dig god tid og fordybe dig fuldt ud i omgivelserne.
Naturoplevelser ved vandet
Gletsjere, bjergsøer og vandfald byder på spektakulære oplevelser i uberørt natur.
Færre insekter
Kølige temperaturer betyder ofte færre myg og andre insekter – en behagelig bivirkning for dem, der elsker at være udendørs.
Forfriskende bjergoplevelser i hele Østrig
Østrigs reneste søer
De smukkeste alpine regioner i 1.000 moh eller højere
Overnatning over dalen
De smukkeste steder til "Sommerfrische"
Disse byer er perfekte til coolcation
Bregenz: Nyd en pause på Pfänder og ved Bodensee
Bregenz’ lokale bjerg kan nemt nås med svævebane og byder på vandrestier og panoramaudsigt over Bregenz og Bodensee.
Klagenfurt: Få det bedste ud af Wörthersee
Kärntens mest kendte sø byder på utallige muligheder for at dyrke motion eller bare slappe af i det kølige vand, og byen ligger lige ved søens østlige bred.
Innsbruck: Alperne ligger kun 20 minutter væk
Liftene i Innsbruck Nordkette tager dig fra byens centrum direkte op til 2.300 m – tag på vandretur eller nyd blot udsigten.
Salzburg: Forfriskende steder i Mozarts by
Nyd den friske luft i skovene på byens bakker, finpuds dine færdigheder på surfbølgen og opdag de grønne oaser rundt om i Salzburg.
Coolcation: Miljøvenlige sommerferier
Coolcation er mere end blot en rejse til et køligere område. Det kan også være et bevidst valg af en mere bæredygtig sommerferie, der giver dig mulighed for at opleve naturen på tæt hold. Udendørsaktiviteter som vandreture, cykling og kajaksejlads er miljøvenlige og mindsker behovet for aircondition, hvilket dermed reducerer CO₂-aftrykket.
Tips til en miljøvenlig sommerferie: