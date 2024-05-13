Neusiedler See
Svøm i den unikke steppesø
Fugleparadis og storhed: magien ved Neusiedler See
En unik steppesø, hvis lavvandede, sivomkransede vand giver en følelse af storhed og ro. I modsætning til Østrigs alpesøer fortryller Neusiedler See de besøgende med sit åbne, tilsyneladende endeløse landskab. Den er omgivet af bølgende bakker og vinmarker. Her er smukt. Her oplever feriegæster en blanding af natur og kultur: Burgenland er en region, der er kendt for sine fremragende vine - de hyggelige restauranter lige ved søen er derfor perfekte til en afslappet drink ved solnedgang.
De, der foretrækker en mere aktiv ferie, kan benytte sig af de veludviklede cykelstier eller sejle og surfe under ofte ideelle vindforhold.
Fuglekiggeri i nationalparken
Et par raslende græstotter varsler dens ankomst. Og så dukker et hvidt fuglehoved med en fræk kam op og kigger direkte mod kikkerten - et præcist teleskop, hvor man kan se alle detaljer helt nøjagtigt: Det er en Vibe, som hvert forår yngler i sumpområderne ved Neusiedler See.
Fuglekiggerne er forsigtige og rolige i Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Ro, tålmodighed og koncentration er en del af de professionelt guidede fuglesafarier. Det ene naturskue efter det andet udfolder sig her. Fordi der er stor chance for, at uddannede nationalpark-rangers får øje på nogle af de 340 fuglearter i den burgenlandske steppesø. En mangfoldighed, der ikke findes andre steder i det indre Europa.
Højdepunkterne ved Neusiedler See
Fuglekiggeri ved Neusiedler See
Biæderen
Farverig fra top til tå! Biæderen er en trækfugl, som holder til i Afrika om vinteren og kommer på besøg om sommeren for at yngle i fred
Viben
En pålidelig budbringer af forår! Viben yngler i regionen indtil november. Dens karakteristiske specialitet er at råbe sit eget navn.
Skestorken
90 ynglepar koloniserer Neusiedler See - et særligt vigtigt ynglested for denne sjældne art. Skestorke finder deres føde på de oversvømmede enge.
Den store trappe
Det er den tungeste flyvende fugl i verden med en vægt på op til 16 kg. Den er truet på verdensplan og kan ses i mosen.
Cykelsti ved Neusiedler See
De 4 smukkeste friluftsbade ved Neusiedler See
Strandbadet i Podersdorf
Det er helt sikkert børnene, der bestemmer her! En omgang stand-up paddling, surfing eller bare at plaske rundt af hjertens lyst?
Strandbadet i Illmitz
Hvis du leder efter typisk pannonisk charme, finder du den her i hjertet af nationalparken Neusiedler See-Seewinkel. Det er bedst at opleve det selv!
Lido i Rust
Sporty, aktiv eller snarere hyggelig, afslappet? Det vigtigste er at komme væk fra det hele. Bagefter kan du nyde en blanding med udsigt over søen og sivlandskabet.
Svømning i Neusiedler See og det omkringliggende område - find dit yndlingsbadested her!
Det har altid været så godt! Heurigen har en helt særlig tradition i Burgenland. De rustikke vingårde, der drives af vinbønder, er en integreret del af Burgenlands kulinariske kultur.
De typiske, for det meste hjemmelavede snacks kan nydes i haven. Vinbonden serverer sin vin til. Det bedste, man kan gøre, er at smage på kød- og pølsespecialiteterne, de mange forskellige oste, friske grøntsager og salater!
Druer elsker det pannoniske klima
Vinruterne i Burgenland dækker omkring 14.000 hektar vinmarker. Burgenland er måske nok lille - men som den næststørste vinregion i Østrig er den imponerende! Og denne størrelse gælder både området og kvaliteten. Fremragende jordbund, det varme, tørre pannoniske klima og Neusiedler See som varmereservoir for fugtighed gør Burgenlands vin fantastisk.
Vinruterne ...
Hvis man rejser rundt om Neusiedler See, kommer man ikke uden om vin - hvis man vel at mærke elsker en god drue. Burgenland er trods alt kendt for sine sofistikerede vinbønder og fremragende "Heurige". Mange af dem laver vine, der afspejler deres oprindelse. For at det skal lykkes, er der tre ting, der skal spille sammen: god jord, som vinstokkene vokser på, klimaet - og så vinbønderne selv, som producerer vinen.
Det er sådan, man skaber store hvidvine som Pinot blanc, Chardonnay og Welschriesling samt fyldige rødvine som Blauer Zweigelt, alsidige cuvéer, Blaufränkisch og Merlot.
6 fremragende vingårde
Tip: Vinakademiet i Østrig i Rust!
De 5 smukkeste sommerrestauranter ved Neusiedler See
Fritz i Weiden
Der sker altid noget på Fritz! Uanset om det er for at spise, fejre eller blive gift. Pladsen er fantastisk, og den fjerne udsigt over søen er himmelsk.
Restaurant Strandhaus Mörbisch
Ligger direkte ved søen, og der afholdes altid arrangementer med levende musik her. Kom og nyd den afslappede atmosfære.
Katamaran restaurant ved søen i Rust
Spisning lige ved søen. Solnedgangen nydes bedst med en drink i parasolbaren.
5 ekstraordinære overnatnings-tips
The Parcel Hotel
Overnat i et lille hus med en hyggelig have med frugttræer.
Art Boutique Hotel
Bo i et historisk byhus.
The Refugium
Moderne ophold i zen-stil med pool.
Vila Vita Pannonia
Bo i en eksklusiv bungalow.
Hotel Knappenstöckl
Bo på slottet.