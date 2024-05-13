Sivbælter, strandenge og enge i nationalparken veksler med vinmarker og solrige badesteder: naturparadis møder livsstil.

Fugleparadis og storhed: magien ved Neusiedler See

En unik steppesø, hvis lavvandede, sivomkransede vand giver en følelse af storhed og ro. I modsætning til Østrigs alpesøer fortryller Neusiedler See de besøgende med sit åbne, tilsyneladende endeløse landskab. Den er omgivet af bølgende bakker og vinmarker. Her er smukt. Her oplever feriegæster en blanding af natur og kultur: Burgenland er en region, der er kendt for sine fremragende vine - de hyggelige restauranter lige ved søen er derfor perfekte til en afslappet drink ved solnedgang.

De, der foretrækker en mere aktiv ferie, kan benytte sig af de veludviklede cykelstier eller sejle og surfe under ofte ideelle vindforhold.

Fuglekiggeri i nationalparken

Et par raslende græstotter varsler dens ankomst. Og så dukker et hvidt fuglehoved med en fræk kam op og kigger direkte mod kikkerten - et præcist teleskop, hvor man kan se alle detaljer helt nøjagtigt: Det er en Vibe, som hvert forår yngler i sumpområderne ved Neusiedler See.