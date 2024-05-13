Neusiedler See
Svøm i den unikke steppesø

Sivbælter, strandenge og enge i nationalparken veksler med vinmarker og solrige badesteder: naturparadis møder livsstil.

Fugleparadis og storhed: magien ved Neusiedler See

En unik steppesø, hvis lavvandede, sivomkransede vand giver en følelse af storhed og ro. I modsætning til Østrigs alpesøer fortryller Neusiedler See de besøgende med sit åbne, tilsyneladende endeløse landskab. Den er omgivet af bølgende bakker og vinmarker. Her er smukt. Her oplever feriegæster en blanding af natur og kultur: Burgenland er en region, der er kendt for sine fremragende vine - de hyggelige restauranter lige ved søen er derfor perfekte til en afslappet drink ved solnedgang.

De, der foretrækker en mere aktiv ferie, kan benytte sig af de veludviklede cykelstier eller sejle og surfe under ofte ideelle vindforhold.

Fuglekiggeri i nationalparken

Et par raslende græstotter varsler dens ankomst. Og så dukker et hvidt fuglehoved med en fræk kam op og kigger direkte mod kikkerten - et præcist teleskop, hvor man kan se alle detaljer helt nøjagtigt: Det er en Vibe, som hvert forår yngler i sumpområderne ved Neusiedler See.

Fuglekiggerne er forsigtige og rolige i Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Ro, tålmodighed og koncentration er en del af de professionelt guidede fuglesafarier. Det ene naturskue efter det andet udfolder sig her. Fordi der er stor chance for, at uddannede nationalpark-rangers får øje på nogle af de 340 fuglearter i den burgenlandske steppesø. En mangfoldighed, der ikke findes andre steder i det indre Europa.

Et overblik over Neusiedler See
Beliggenhed:i Burgenland på grænsen til Ungarn
Højden:115 meter over havets overflade
Gennemsnitlig dybde:1 m
Max. Max. dybde:2 m
Areal:320 km² (heraf 180 km² sivbælte)
Afvandingsområde:1.120 km²
Bedste rejsetidspunkt
Helårs

Højdepunkterne ved Neusiedler See

Fuglekiggeri ved Neusiedler See

Der findes ikke noget bedre sted at se på fugle end området omkring salinerne i Seewinkel og sivbæltet ved Neusiedler See. Du kan se disse dyr her.

Biæderen

Farverig fra top til tå! Biæderen er en trækfugl, som holder til i Afrika om vinteren og kommer på besøg om sommeren for at yngle i fred

Biæder

Viben

En pålidelig budbringer af forår! Viben yngler i regionen indtil november. Dens karakteristiske specialitet er at råbe sit eget navn.

Viben

Skestorken

90 ynglepar koloniserer Neusiedler See - et særligt vigtigt ynglested for denne sjældne art. Skestorke finder deres føde på de oversvømmede enge.

Skestork

Den store trappe

Det er den tungeste flyvende fugl i verden med en vægt på op til 16 kg. Den er truet på verdensplan og kan ses i mosen.

Stortrappe

Grågåsen

Fællesskab frem for alt! Disse ekstremt sociale fugle tager sig også af andre arters unger i en slags "børnehave".

Grågås

Cykelsti ved Neusiedler See

Cykelsti ved Neusiedler See

De 4 smukkeste friluftsbade ved Neusiedler See

Strandbadet i Podersdorf

Det er helt sikkert børnene, der bestemmer her! En omgang stand-up paddling, surfing eller bare at plaske rundt af hjertens lyst?

Strandbadet i Podersdorf

Strandbadet i Illmitz

Hvis du leder efter typisk pannonisk charme, finder du den her i hjertet af nationalparken Neusiedler See-Seewinkel. Det er bedst at opleve det selv!

Illmitz badeby

Lido i Rust

Sporty, aktiv eller snarere hyggelig, afslappet? Det vigtigste er at komme væk fra det hele. Bagefter kan du nyde en blanding med udsigt over søen og sivlandskabet.

Feriested ved søen i Rust

Strandbadet i Neusiedl am See

Neusiedler See har været kendt som "wienernes hav" siden 1927, hvor den første badeanstalt åbnede i Neusiedl - i dag et moderne, velplejet og roligt strandbad.

Strandbadet i Neusiedl am See

Svømning i Neusiedler See og det omkringliggende område - find dit yndlingsbadested her!

Svømning ved Neusiedler See
Vin

Det har altid været så godt! Heurigen har en helt særlig tradition i Burgenland. De rustikke vingårde, der drives af vinbønder, er en integreret del af Burgenlands kulinariske kultur.
De typiske, for det meste hjemmelavede snacks kan nydes i haven. Vinbonden serverer sin vin til. Det bedste, man kan gøre, er at smage på kød- og pølsespecialiteterne, de mange forskellige oste, friske grøntsager og salater!

Druer elsker det pannoniske klima

De burgenlandske vinruter

Vinruterne i Burgenland dækker omkring 14.000 hektar vinmarker. Burgenland er måske nok lille - men som den næststørste vinregion i Østrig er den imponerende! Og denne størrelse gælder både området og kvaliteten. Fremragende jordbund, det varme, tørre pannoniske klima og Neusiedler See som varmereservoir for fugtighed gør Burgenlands vin fantastisk.

Vinruterne ...

Vingårde ved Neusiedler See

Hvis man rejser rundt om Neusiedler See, kommer man ikke uden om vin - hvis man vel at mærke elsker en god drue. Burgenland er trods alt kendt for sine sofistikerede vinbønder og fremragende "Heurige". Mange af dem laver vine, der afspejler deres oprindelse. For at det skal lykkes, er der tre ting, der skal spille sammen: god jord, som vinstokkene vokser på, klimaet - og så vinbønderne selv, som producerer vinen.
Det er sådan, man skaber store hvidvine som Pinot blanc, Chardonnay og Welschriesling samt fyldige rødvine som Blauer Zweigelt, alsidige cuvéer, Blaufränkisch og Merlot.

6 fremragende vingårde

Tip: Vinakademiet i Østrig i Rust!

De 5 smukkeste sommerrestauranter ved Neusiedler See

Fritz i Weiden

Der sker altid noget på Fritz! Uanset om det er for at spise, fejre eller blive gift. Pladsen er fantastisk, og den fjerne udsigt over søen er himmelsk.

Fritz

Sloboda Vingård i Podersdorf

Rustik vindyrkningstradition med regionale vine og blindsmagninger.

Sloboda Vingård

Restaurant Strandhaus Mörbisch

Ligger direkte ved søen, og der afholdes altid arrangementer med levende musik her. Kom og nyd den afslappede atmosfære.

Strandhus

Katamaran restaurant ved søen i Rust

Spisning lige ved søen. Solnedgangen nydes bedst med en drink i parasolbaren.

Katamaran

Seejungfrau Jois

Hyggelig atmosfære, flot udsigt til sejlbådene og en fantastisk udsigt til solnedgangen.

Seejungfrau

5 ekstraordinære overnatnings-tips

The Parcel Hotel

Overnat i et lille hus med en hyggelig have med frugttræer.

The Parcel Hotel

Art Boutique Hotel

Bo i et historisk byhus.

Kunst-boutique-hotel

The Refugium

Moderne ophold i zen-stil med pool.

Refugium

Vila Vita Pannonia

Bo i en eksklusiv bungalow.

Vila Vita Pannonia

Hotel Knappenstöckl

Bo på slottet.

Hotel Knappenstöckl

FAQ

Neusiedler Seen kaldes kærligt "Cappuccino-søen" af de lokale, da den har en mælkebrun farve. Men bare rolig! Søen er på ingen måde "beskidt". Tværtimod: Neusiedler See har en fremragende badevandskvalitet!
Grumset har en plausibel årsag: Det er en steppesø. Typiske kendetegn er et lavvandet bassin og den stærkt svingende vandstand - afhængig af regn og fordampning. Derfor er Neusiedler See ekstremt lavvandet, den maksimale dybde er kun to meter, selv midt i søen (så hop aldrig i med hovedet først!). Bølgerne hvirvler bunden op, og det suspenderede materiale hvirvles konstant rundt i vandet. Når alt kommer til alt, er søens bund ikke lavet af grus, men af mudder.
Og det er hele dens - på ingen måde triste - hemmelighed.

  1. Dens sivbælte er - efter Donaudeltaet - det næststørste sammenhængende sivbælte i Europa.

  2. Naturområderne er meget forskellige: rørskove, enge nær søen, salte, periodisk udtørrende vandhuller.

  3. Floraen og faunaen er enestående! Alpine, pannoniske, asiatiske, mediterrane og nordiske dyre- og plantearter kan findes omkring søen.

  4. Gråt steppekvæg, hvide æsler og Przewalski-heste græsser i det naturbeskyttede område foran søen.

  5. Steppesøen krydser grænsen fra det østrigske Burgenland til Ungarn.

  6. Neusiedler See er den vestligste steppesø i Europa og den største sø i Østrig. Regionen og nationalparken er på verdensarvslisten.

  7. Regionen er den varmeste i Østrig. Omkring 60 varme sommerdage om året skaber ideelle betingelser for vindyrkning, flora og fauna.

  8. Søens østlige bred er et af de mest blæsende områder i Europa. Vandsportsentusiaster sætter især pris på den sydlige vind til sejlads.

For 16 millioner år siden var det nuværende Wien-bassin og dele af den ungarske slette dækket af verdenshavene. Det åbne hav trak sig tilbage, og tilbage var et indre vandområde, som først skulle af med sit saltindhold, før den første vegetation kunne spire i Seewinkel. Så evolutionen tog lang tid. Og først for 13.000 år siden opstod der en klassisk steppesø, som gentagne gange tørrede ud og blev fyldt op med regnvand.
De berømte saltholdige jorde blev dannet af forskellige processer i forbindelse med temperatur, nedbør, fordampning, grundvand og tørre perioder. Kun særlige planter, der er i stand til at tilpasse sig, overlever på sådanne saltholdige steder. Det er derfor, Neusiedler See er så unik i sin biodiversitet.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig