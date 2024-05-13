Schloss Schönbrunn
Et sted, der bringer historien til live
Begyndelsen: en jagthytte som navngiver
Schönbrunns rødder går tilbage til det 14. århundrede, hvor godset stadig var kendt som "Katterburg". Det var først i 1569, at det kom ind i Habsburgernes historie: Kejser Maximilian II købte ejendommen med hus, stalde og have. Legenden siger, at hans efterfølger, kejser Matthias, opdagede en kilde under en jagttur i 1612 og udbrød: "Welch schöner Brunn!". Oversat betyder det "Sikke et smukt springvand!" - Navnet Schönbrunn var født. Allerede dengang fungerede området som jagthytte og tilflugtssted for Habsburgerne, før det gennem århundreder blev udbygget til en storslået residens.
Barokke visioner og kejserlig pragt
Efter ødelæggelsen under den tyrkiske belejring i 1683 bestilte kejser Leopold I arkitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach til at bygge en ny prestigefyldt residens til sin søn Joseph I. De oprindelige planer omfattede et nyt Versailles, men økonomiske vanskeligheder betød, at denne vision aldrig blev realiseret.
Det var først under Maria Theresia, som gjorde Schönbrunn til sin sommerresidens i 1743, at slottet fik den pragt, vi kender i dag. Arkitekten Nicolaus Pacassi designede rummene i rokokostil - perfekt til datidens høviske festligheder og statsanliggender.
Kompleksets pragt
Schönbrunn er mere end bare et slot - det er et kunstværk: De omfattende barokhaver med Gloriette, Neptunfontænen og de romerske ruiner sætter imponerende standarder. Et andet højdepunkt er det arkitektonisk imponerende Palmehus, som er hjemsted for eksotiske planter fra hele verden. Schönbrunn Zoo, der blev grundlagt i 1752, er verdens ældste zoologiske have og kombinerer barok charme med moderne indhegninger til dyr.
Historiske begivenheder på Schönbrunn
Slottet var ikke kun Habsburgernes residens, men også skueplads for vigtige historiske øjeblikke. Wienerkongressen fandt sted her i 1814/15, og kejser Franz Joseph I, som foretrak Schönbrunn hele sit liv, modtog Napoleon III her. De storslåede lejligheder vidner stadig om magt, diplomati og det kejserlige hverdagsliv.
Schönbrunn i den moderne tidsalder
Efter monarkiets ophør i 1918 blev Schloss Schönbrunn åbnet for offentligheden og er nu et af de vigtigste museer i Østrig. Schönbrunn Slot har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1996 og er et af de vigtigste barokensembler i Europa.
I over 250 år har Schönbrunn været hjemsted dukketeater dukketeatret er blevet holdt i live på Schönbrunn - en tradition, der går tilbage til Maria Theresia. Det, der engang blev opført for det kejserlige hof, er nu til glæde for et internationalt publikum med et repertoire, der spænder fra opera til musicals og eventyr.
Schloss Schönbrunn fra alle perspektiver
Oplev kejserlig elegance
Schönbrunn Slot fascinerer de besøgende med sine storslåede rum, der vækker habsburgernes glorværdige historie til live. Fra det storslåede Grosser Galleri med de imponerende loftsfresker til Der Roter Salon, den elegante reception med rødt fløjl og gyldne dekorationer, afspejler rummene den kejserlige pragt. Kejser Franz Josephs soveværelse, der er indrettet i en simpel borgerlig stil, og Kejserinde Elisabeths personlige salon med portrætter af hendes børn fortæller om monarkiets private side.
Med 45 rum, der er åbne for offentligheden, og en række forskellige guidede ture er der noget for enhver smag. Grand Tour giver et omfattende indblik i Beletage og Franz Josephs og Elisabeths lejligheder. Den kortere Imperial Tour fokuserer på de sydlige receptioner og private lejligheder, mens State Apartments viser de repræsentative rum fra Maria Theresias tid på bare 25 minutter.
Hvis du vil dykke dybere ned, kan du vælge Maria Theresia-rundvisningen, som også omfatter det udsmykkede Bergl-værelse. Børn og familier kan interaktivt opdage de kejserlige børns liv i børnemuseet, og Schönbrunn Wild Herbs-turen kombinerer natur og historie i slotsparken.
Et særligt højdepunkt er muligheden for at opleve Virtual Reality for at rejse tilbage i tiden og opleve slottets fortid helt tæt på.
Mangfoldighed inden for og uden for Schloss Schönbrunns mure
Børnenes museum
Historie på en anderledes måde! Børn fordyber sig i fortiden med historiske kostumer, legetøj og mad.
Orangeri
Det 189 meter lange galleri blev bygget som vinterkvarter for citrusfrugter. I dag afholdes koncerter dagligt her.
Det kejserlige vognmuseum
Den tidligere vinterrideskole huser dele af den kejserlige vognpark samt en ceremoniel kjole båret af kejserinde Sisi.
Pragt i sten og vand
Et springvand som navngiver: Schöner Brunnen
Schönbrunn har sandsynligvis fået sit navn på grund af en tilfældighed. Kejser Matthias siges at have opdaget springvandet under en jagt i det 17. århundrede og udbrød: "Welch schöner Brunn!"
Omvej til Egypten: Obelisk-fontænen
Springvandet blev bygget i 1777 i stil med en egyptisk obelisk opstillet. De hieroglyffer, der er afbildet på den, kommer dog af fantasi.
En gæst hos havguderne: Neptun-fontænen
Springvandet, der blev påbegyndt i 1776, afgrænser effektivt den store stueetage i slotsparken. Figurerne forestiller havguderne Neptun og Thetis med deres følge.
Herligheden fra en svunden tid
Gloriette, der troner majestætisk på Schönbrunner Berg, er et centralt blikfang i parken og fuldender det harmoniske samspil mellem slot og park.
Oprindeligt skulle hele slotskomplekset bygges på bakken. Bygningen blev opført i 1775 som en åben arkade til minde om Østrigs sejr over Preussen i slaget ved Kolin i 1757. Afbildningerne af trofæer og symboler på kejserlig magt understreger Habsburgernes kejserlige ambitioner og Maria Theresias visionære skabertrang.
Udsigten fra Gloriette over Wien er særligt imponerende og fascinerer stadig besøgende den dag i dag. Maria Theresia fik den glaserede midtersektion af Gloriette designet som en bankettsal - et sted til prestigefyldte festligheder.
I dag kører Panoramabanen direkte op til toppen af bakken, hvor gæsterne kan nyde udsigten over kaffe og kage i en historisk atmosfære.
Schönbrunn-badet
Badene byder på afslapning med kejserlig flair: en moderne udendørs pool i historiske omgivelser, perfekt til sport, afslapning og sommerhygge.
Labyrinten
I slotsparkens labyrint bliver stien til et eventyr. Oplev snoede stier og legende overraskelser for store og små.
Palmehuset
Et 28 meter højt arkitektonisk mesterværk af glas og stål, bygget i 1882: Eksotiske planter fra hele verden trives i tre klimazoner.
Oplev naturen helt tæt på
Den største attraktion i slotshaven er Schönbrunn Zoo, den ældste zoologiske have i verden. Dens centrale anlæg, menageriet, blev bygget tilbage i 1752 på initiativ af Franz I Stephan, Maria Theresias mand. Kejseren ville bogstaveligt talt indfange stedets magi og fik indrettet et alkymistisk laboratorium under den centrale pavillon. Desuden skulle spåmænd spore de energiske floder.
I dag fortryller den zoologiske have først og fremmest de besøgende med sine dyr. På trods af sin urbane beliggenhed er den hjemsted for løver, tigre og leoparder samt elefanter, isbjørne og pandaer. Den zoologiske have fokuserer også på forskning, avl og beskyttelse af truede arter.
Sommerkoncert
Midt i barokparken ved Schönbrunn - mellem slottet og Gloriette - afholder Wiener Philharmoniker deres årlige sommernatskoncert. Både Schloss Schönbrunn og parken har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1996.
Stedets pragt og den klassiske musiks magi gør sommernatkoncerten til en unik oplevelse. Koncerten finder sted hvert år med gratis adgang og transmitteres internationalt på tv.
Fra klassikere til Apfelstrudel
Caféerne og restauranterne i Schönbrunn inviterer dig til at nyde kulinariske lækkerier i en kejserlig atmosfære. Uanset om det er i slotsparken eller tæt på de historiske højdepunkter, så kombinerer spisestederne wienertradition med moderne gæstfrihed. En særlig favorit er apfelstrudelshowet på Café Gerstner, hvor kunsten at tilberede strudel præsenteres for øjnene af dig. Ikke alene lærer du hemmelighederne bag den perfekte Apfelstrudel, men du kan også nyde den frisk fra ovnen.
Lette retter, wienerklassikere og lækkert bagværk venter også på dig i restauranterne omkring Schönbrunn. Perfekt til at slappe af efter en tur i slotsparken eller et besøg i den zoologiske have.
Overnatning på slottet
Schönbrunn er ikke kun et besøg værd om sommeren
Schönbrunn Julemarked
Der er en særlig magi i luften: Glühwein, kastanjer, lys og traditionelt kunsthåndværk som f.eks. træskærerarbejder gør dette julemarked unikt.