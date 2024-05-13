Schloss Schönbrunn
Et sted, der bringer historien til live

Schloss Schönbrunn kombinerer kejserlig pragt, storslåede haver og en fortryllende udsigt over Wien for at skabe et samlet kunstværk fuld af historie og inspiration.

Begyndelsen: en jagthytte som navngiver

Schönbrunns rødder går tilbage til det 14. århundrede, hvor godset stadig var kendt som "Katterburg". Det var først i 1569, at det kom ind i Habsburgernes historie: Kejser Maximilian II købte ejendommen med hus, stalde og have. Legenden siger, at hans efterfølger, kejser Matthias, opdagede en kilde under en jagttur i 1612 og udbrød: "Welch schöner Brunn!". Oversat betyder det "Sikke et smukt springvand!" - Navnet Schönbrunn var født. Allerede dengang fungerede området som jagthytte og tilflugtssted for Habsburgerne, før det gennem århundreder blev udbygget til en storslået residens.

Barokke visioner og kejserlig pragt

Efter ødelæggelsen under den tyrkiske belejring i 1683 bestilte kejser Leopold I arkitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach til at bygge en ny prestigefyldt residens til sin søn Joseph I. De oprindelige planer omfattede et nyt Versailles, men økonomiske vanskeligheder betød, at denne vision aldrig blev realiseret.

Det var først under Maria Theresia, som gjorde Schönbrunn til sin sommerresidens i 1743, at slottet fik den pragt, vi kender i dag. Arkitekten Nicolaus Pacassi designede rummene i rokokostil - perfekt til datidens høviske festligheder og statsanliggender.

Kompleksets pragt

Schönbrunn er mere end bare et slot - det er et kunstværk: De omfattende barokhaver med Gloriette, Neptunfontænen og de romerske ruiner sætter imponerende standarder. Et andet højdepunkt er det arkitektonisk imponerende Palmehus, som er hjemsted for eksotiske planter fra hele verden. Schönbrunn Zoo, der blev grundlagt i 1752, er verdens ældste zoologiske have og kombinerer barok charme med moderne indhegninger til dyr.

Historiske begivenheder på Schönbrunn

Slottet var ikke kun Habsburgernes residens, men også skueplads for vigtige historiske øjeblikke. Wienerkongressen fandt sted her i 1814/15, og kejser Franz Joseph I, som foretrak Schönbrunn hele sit liv, modtog Napoleon III her. De storslåede lejligheder vidner stadig om magt, diplomati og det kejserlige hverdagsliv.

Schönbrunn i den moderne tidsalder

Efter monarkiets ophør i 1918 blev Schloss Schönbrunn åbnet for offentligheden og er nu et af de vigtigste museer i Østrig. Schönbrunn Slot har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1996 og er et af de vigtigste barokensembler i Europa.

Fakta om Schönbrunn Slot
Beliggenhed:13. Distrikt i Wien
Navn:Første dokumenterede omtale i 1642 som Schönbrunn
Størrelse på slottet:Ca. 52.000 m² (med udbygninger)
Størrelse på slotsparken:Ca. 120 hektar
Arkitektonisk stil:Barok og rokoko
Bestilt af:Kejser Leopold I og Maria Theresia
Arkitekter:Johann Bernhard Fischer von Erlach, Nicolaus Pacassi og Johann Aman
Byggeperiode:1638-1643; ny bygning 1696-1701; udvidelser 1743-1749, 1775-1780
Særlige begivenheder:Påske- og julemarkeder, sommeraftenskoncert med Wiener Philharmoniker, slotskoncerter
Guidet tur
Begivenheder
Billetter
Kort over stedet
Åbningstider

I over 250 år har Schönbrunn været hjemsted dukketeater dukketeatret er blevet holdt i live på Schönbrunn - en tradition, der går tilbage til Maria Theresia. Det, der engang blev opført for det kejserlige hof, er nu til glæde for et internationalt publikum med et repertoire, der spænder fra opera til musicals og eventyr.

Schloss Schönbrunn fra alle perspektiver

Oplev kejserlig elegance

Slottet

Schönbrunn Slot fascinerer de besøgende med sine storslåede rum, der vækker habsburgernes glorværdige historie til live. Fra det storslåede Grosser Galleri med de imponerende loftsfresker til Der Roter Salon, den elegante reception med rødt fløjl og gyldne dekorationer, afspejler rummene den kejserlige pragt. Kejser Franz Josephs soveværelse, der er indrettet i en simpel borgerlig stil, og Kejserinde Elisabeths personlige salon med portrætter af hendes børn fortæller om monarkiets private side.

Med 45 rum, der er åbne for offentligheden, og en række forskellige guidede ture er der noget for enhver smag. Grand Tour giver et omfattende indblik i Beletage og Franz Josephs og Elisabeths lejligheder. Den kortere Imperial Tour fokuserer på de sydlige receptioner og private lejligheder, mens State Apartments viser de repræsentative rum fra Maria Theresias tid på bare 25 minutter.

Hvis du vil dykke dybere ned, kan du vælge Maria Theresia-rundvisningen, som også omfatter det udsmykkede Bergl-værelse. Børn og familier kan interaktivt opdage de kejserlige børns liv i børnemuseet, og Schönbrunn Wild Herbs-turen kombinerer natur og historie i slotsparken.

Et særligt højdepunkt er muligheden for at opleve Virtual Reality for at rejse tilbage i tiden og opleve slottets fortid helt tæt på.

Virtuel tur på slottetGuidede ture

Mangfoldighed inden for og uden for Schloss Schönbrunns mure

Børnenes museum

Historie på en anderledes måde! Børn fordyber sig i fortiden med historiske kostumer, legetøj og mad.

Børnenes museum

Orangeri

Det 189 meter lange galleri blev bygget som vinterkvarter for citrusfrugter. I dag afholdes koncerter dagligt her.

Orangeriet

Det kejserlige vognmuseum

Den tidligere vinterrideskole huser dele af den kejserlige vognpark samt en ceremoniel kjole båret af kejserinde Sisi.

Den kejserlige vognhal

Slottets kapel

Kejser Josef II og Isabella af Parma sagde "ja" i kapellet. Traditionen praktiseres stadig her i dag, da der stadig afholdes gudstjenester om søndagen.

Slottets kapel

Pragt i sten og vand

Schönbrunn-fontænen

Et springvand som navngiver: Schöner Brunnen

Schönbrunn har sandsynligvis fået sit navn på grund af en tilfældighed. Kejser Matthias siges at have opdaget springvandet under en jagt i det 17. århundrede og udbrød: "Welch schöner Brunn!"

Omvej til Egypten: Obelisk-fontænen

Springvandet blev bygget i 1777 i stil med en egyptisk obelisk opstillet. De hieroglyffer, der er afbildet på den, kommer dog af fantasi.

En gæst hos havguderne: Neptun-fontænen

Springvandet, der blev påbegyndt i 1776, afgrænser effektivt den store stueetage i slotsparken. Figurerne forestiller havguderne Neptun og Thetis med deres følge.

En tur gennem slotsparken

Herligheden fra en svunden tid

Gloriette

Gloriette, der troner majestætisk på Schönbrunner Berg, er et centralt blikfang i parken og fuldender det harmoniske samspil mellem slot og park.

Oprindeligt skulle hele slotskomplekset bygges på bakken. Bygningen blev opført i 1775 som en åben arkade til minde om Østrigs sejr over Preussen i slaget ved Kolin i 1757. Afbildningerne af trofæer og symboler på kejserlig magt understreger Habsburgernes kejserlige ambitioner og Maria Theresias visionære skabertrang.

Udsigten fra Gloriette over Wien er særligt imponerende og fascinerer stadig besøgende den dag i dag. Maria Theresia fik den glaserede midtersektion af Gloriette designet som en bankettsal - et sted til prestigefyldte festligheder.

I dag kører Panoramabanen direkte op til toppen af bakken, hvor gæsterne kan nyde udsigten over kaffe og kage i en historisk atmosfære.

GlorietteCafé Gloriette

Schönbrunn-badet

Badene byder på afslapning med kejserlig flair: en moderne udendørs pool i historiske omgivelser, perfekt til sport, afslapning og sommerhygge.

Schönbrunn-badet

Labyrinten

I slotsparkens labyrint bliver stien til et eventyr. Oplev snoede stier og legende overraskelser for store og små.

Labyrinten

Palmehuset

Et 28 meter højt arkitektonisk mesterværk af glas og stål, bygget i 1882: Eksotiske planter fra hele verden trives i tre klimazoner.

Palmehuset

Grosses Parterre

Grosses Parterre på Schönbrunn fascinerer med sin præcise symmetri, barokke blomsterbede og imponerende statuer - et mesterværk inden for kejserligt havedesign.

Grosses Parterre

Oplev naturen helt tæt på

Schönbrunn Zoo

Den største attraktion i slotshaven er Schönbrunn Zoo, den ældste zoologiske have i verden. Dens centrale anlæg, menageriet, blev bygget tilbage i 1752 på initiativ af Franz I Stephan, Maria Theresias mand. Kejseren ville bogstaveligt talt indfange stedets magi og fik indrettet et alkymistisk laboratorium under den centrale pavillon. Desuden skulle spåmænd spore de energiske floder.

I dag fortryller den zoologiske have først og fremmest de besøgende med sine dyr. På trods af sin urbane beliggenhed er den hjemsted for løver, tigre og leoparder samt elefanter, isbjørne og pandaer. Den zoologiske have fokuserer også på forskning, avl og beskyttelse af truede arter.

Schönbrunn Zoo

Sommerkoncert

Wiener Philharmoniker

Midt i barokparken ved Schönbrunn - mellem slottet og Gloriette - afholder Wiener Philharmoniker deres årlige sommernatskoncert. Både Schloss Schönbrunn og parken har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1996.

Stedets pragt og den klassiske musiks magi gør sommernatkoncerten til en unik oplevelse. Koncerten finder sted hvert år med gratis adgang og transmitteres internationalt på tv.

Sommeraftenkoncert

Fra klassikere til Apfelstrudel

Kulinariske lækkerier i Schönbrunn

Caféerne og restauranterne i Schönbrunn inviterer dig til at nyde kulinariske lækkerier i en kejserlig atmosfære. Uanset om det er i slotsparken eller tæt på de historiske højdepunkter, så kombinerer spisestederne wienertradition med moderne gæstfrihed. En særlig favorit er apfelstrudelshowet på Café Gerstner, hvor kunsten at tilberede strudel præsenteres for øjnene af dig. Ikke alene lærer du hemmelighederne bag den perfekte Apfelstrudel, men du kan også nyde den frisk fra ovnen.

Lette retter, wienerklassikere og lækkert bagværk venter også på dig i restauranterne omkring Schönbrunn. Perfekt til at slappe af efter en tur i slotsparken eller et besøg i den zoologiske have.

Caféer og restauranterGerstner K. K. Hofkonditorens show

Overnatning på slottet

Grand Suite på Schloss Schönbrunn

Det er svært at tro, men du kan overnatte i den 167 kvadratmeter store suite i den berømte residens og opleve magien ved kejserlig elegance helt tæt på.

Den store suite

Schönbrunn er ikke kun et besøg værd om sommeren

Schönbrunn Julemarked

Der er en særlig magi i luften: Glühwein, kastanjer, lys og traditionelt kunsthåndværk som f.eks. træskærerarbejder gør dette julemarked unikt.

Schönbrunn Julemarked

Schönbrunn Påskemarked

Det forårsagtige påskemarked ligger i en kejserlig kulisse og tiltrækker besøgende med kunsthåndværk, regionale delikatesser og stemningsfulde dekorationer.

Schönbrunn Påskemarked

FAQ

Efter ødelæggelsen under den tyrkiske belejring i 1683 bestilte kejser Leopold I arkitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach til at bygge en ny prestigefyldt residens til sin søn Joseph I.

Det var først under Maria Theresia, som gjorde Schönbrunn til sin sommerresidens i 1743, at slottet fik sit nuværende udseende. Værelserne blev designet i rokokostil af arkitekten Nicolaus Pacassi.

Schloss Schönbrunn var hjem og arbejdsplads for vigtige personligheder i Habsburg-dynastiet:

Kejser Franz Joseph I. blev født på Schönbrunn i 1830 og tilbragte en stor del af sit liv her. Som kejser fra 1848 til 1916 brugte han slottet som sin yndlingsbolig.

Kejserinde Elisabeth (Sisi) boede også på Schönbrunn som hustru til Franz Joseph. Hendes personlige værelser afspejler hendes præferencer og hendes ukonventionelle livsstil.

Maria Theresia havde en afgørende indflydelse på slottet i det 18. århundrede. Hun fik det ombygget til en storslået sommerresidens for habsburgerne, selv om hun ikke selv boede der permanent.

Kejser Karl I, den sidste habsburgske monark, underskrev sin abdiceringserklæring på Schönbrunn i 1918 og indvarslede dermed monarkiets endeligt.

Schloss Schönbrunn er åbent 365 dage om året.

Åbningstider

Den tid, du skal planlægge for et besøg på Schloss Schönbrunn, afhænger af den tur, du har booket. Til Imperial Tour eller Maria Theresa Palace Tour skal du afsætte omkring 1 til 2 timer.

Hvis du gerne vil udforske haverne, Gloriette eller den zoologiske have, skal du afsætte ekstra tid. For et omfattende besøg med en guidet tur i paladset, en gåtur gennem parken og en afstikker til højdepunkter som Palmehuset eller labyrinten, skal du regne med yderligere 3 til 4 timer.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig