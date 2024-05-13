Schloss Schönbrunn kombinerer kejserlig pragt, storslåede haver og en fortryllende udsigt over Wien for at skabe et samlet kunstværk fuld af historie og inspiration.

Begyndelsen: en jagthytte som navngiver

Schönbrunns rødder går tilbage til det 14. århundrede, hvor godset stadig var kendt som "Katterburg". Det var først i 1569, at det kom ind i Habsburgernes historie: Kejser Maximilian II købte ejendommen med hus, stalde og have. Legenden siger, at hans efterfølger, kejser Matthias, opdagede en kilde under en jagttur i 1612 og udbrød: "Welch schöner Brunn!". Oversat betyder det "Sikke et smukt springvand!" - Navnet Schönbrunn var født. Allerede dengang fungerede området som jagthytte og tilflugtssted for Habsburgerne, før det gennem århundreder blev udbygget til en storslået residens.

Barokke visioner og kejserlig pragt

Efter ødelæggelsen under den tyrkiske belejring i 1683 bestilte kejser Leopold I arkitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach til at bygge en ny prestigefyldt residens til sin søn Joseph I. De oprindelige planer omfattede et nyt Versailles, men økonomiske vanskeligheder betød, at denne vision aldrig blev realiseret.

Det var først under Maria Theresia, som gjorde Schönbrunn til sin sommerresidens i 1743, at slottet fik den pragt, vi kender i dag. Arkitekten Nicolaus Pacassi designede rummene i rokokostil - perfekt til datidens høviske festligheder og statsanliggender.

Kompleksets pragt

Schönbrunn er mere end bare et slot - det er et kunstværk: De omfattende barokhaver med Gloriette, Neptunfontænen og de romerske ruiner sætter imponerende standarder. Et andet højdepunkt er det arkitektonisk imponerende Palmehus, som er hjemsted for eksotiske planter fra hele verden. Schönbrunn Zoo, der blev grundlagt i 1752, er verdens ældste zoologiske have og kombinerer barok charme med moderne indhegninger til dyr.

Historiske begivenheder på Schönbrunn

Slottet var ikke kun Habsburgernes residens, men også skueplads for vigtige historiske øjeblikke. Wienerkongressen fandt sted her i 1814/15, og kejser Franz Joseph I, som foretrak Schönbrunn hele sit liv, modtog Napoleon III her. De storslåede lejligheder vidner stadig om magt, diplomati og det kejserlige hverdagsliv.

Schönbrunn i den moderne tidsalder

Efter monarkiets ophør i 1918 blev Schloss Schönbrunn åbnet for offentligheden og er nu et af de vigtigste museer i Østrig. Schönbrunn Slot har været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1996 og er et af de vigtigste barokensembler i Europa.