Kejserinde Elisabeth
På sporet af Sisi

Af alle habsburgerne er ingen så berømte som Kejserinde Elisabeth af Østrig. Selv 125 år efter hendes død er fascinationen af Sisis liv uformindsket.

Sisis tilstedeværelse kan stadig mærkes mange steder i Østrig, især i de originale stuer i mange slotte og villaer. Som kejserinde undgik Sisi det offentlige liv og foretrak at rejse frem for at deltage i offentlige ceremonier.

Det er ingen overraskelse, at Sisi ofte pendlede mellem Hofburg og Schönbrunn i Wien, Hofburg i Innsbruck, Leopoldskron i Salzburg, Laxenburg og den kejserlige villa i Ischl - eller gjorde stop på vej til fjerne destinationer.

På disse steder fandt Sisi ikke kun en følelse af den frihed, hun længtes efter, men de mindede hende også om tidligere tider: mødet med hendes kommende mand, Franz Joseph I, i Bad Ischl; den overdådige forlovelsesfest på Schloss Leopoldskron, som kong Ludwig II var vært for Sisi og Franz Joseph; hendes bryllupsrejse og fødslen af to af hendes døtre i Laxenburg; eller hendes tilflugtssted, Hermes Villa, som blev bygget af hendes mand, kejser Franz Joseph, for at opmuntre hende til at blive længere i Wien.

Alle, der ønsker at gå i Sisis fodspor, kan gøre det på Schloss Fuschl i SalzburgerLand, der fungerede som det perfekte filmsted for den romantiske kærlighedshistorie om det kejserlige par, der gjorde Romy Schneider og Karl Heinz Böhm til superstjerner.

Kronologi
Født24. december 1837 i München som Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, hertuginde af Bayern
Død10. september 1898 i Genève, Schweiz
Forlovelse18. august 1853 i Bad Ischl
Vielse24. april 1854 i Wien

For at forblive ukendt på sine rejser brugte Sisi pseudonymer som »grevinde von Hohenems«.

Kejserinde Elisabeth fra alle vinkler

I Elisabeths fodspor

Kejserinde Elisabeths liv i 4 kapitler
Et skæbnesvangert øjeblik i historien

Mødet mellem Sisi og Franz Joseph

Hertuginde Ludovika af Bayern skulle præsentere sin 17-årige datter Helene for Hans Majestæt. Franz Joseph hilste på hende. Selv mens han talte til hende, vandrede hans blik til den unge pige ved siden af hende. Elisabeth var kun 15 år gammel og holdt sin mor og søster med selskab på rejsen. Kejseren blev forelsket ved første blik.

To dage efter deres første møde spurgte Franz Joseph Elisabeth, om hun ville gifte sig med ham. Otte måneder senere fandt brylluppet sted i Wien. Hvis det er sandt, at livet kan ændre sig på et kort øjeblik, at tiggere kan blive konger, at fremmede kan blive helte, eller at en pige fra Possenhofen i Bayern kan blive kejserinde, så var dette møde i Bad Ischl et af dem.

Hendes år ved det wienske hof

Et skæbnesvangert ægteskab

Fra den allerførste dag følte den unge kejserinde sig knust af de stive ritualer ved hoffet i Wien. Bryllupsrejsen på Laxenburg Slot blev en katastrofe. Kejseren tilbragte disse dage ved sit skrivebord i Hofburg, og hans kone blev dybt ulykkelig.

På et tidspunkt begyndte Elisabeth at afvise de allestedsnærværende forventninger og emancipere sig selv. Hun ønskede ikke at være en hengiven hustru eller en hyggelig mor og slet ikke at stå til rådighed som en repræsentationsfigur. Franz Joseph imødekom sin uortodokse og frihedselskende hustru i det omfang, hans position tillod det. Sisi følte sig fanget i et forgyldt bur og blev gradvist syg. På et tidspunkt brød hun ud og begyndte at rejse meget.

Rastløse rejser

Kejserinde Elisabeths rejselyst

Hendes hastige afrejse fra Wien til Korfu markerede begyndelsen på en livslang odyssé. Elisabeth skulle forblive på farten resten af sit liv. Hun vandrede rastløst fra kurby til kurby og blev aldrig mere end et par uger. Sisi havde en dyb kærlighed til havet, sejlede gennem de værste storme og fik endda et anker tatoveret på skulderen.

Om dagen fulgte hun en streng fitness-rutine (hendes tjenestepiger måtte ofte hentes i hestevogn, fordi de ikke længere kunne holde trit med kejserinden) - hun blev betragtet som den bedste rytter i verden.

Til sidst holdt hun op med at tillade portrætter af sig selv: Det sidste fotografi viser hende som 30-årig, og det sidste maleri som 40-årig. Senere i livet så ingen andre end hendes kammerpiger hendes ansigt, som hun altid holdt skjult bag et slør, en vifte eller en paraply.

Elisabeths tragiske død

Det sidste kapitel

Kejserindens død i 1898 var lige så usædvanlig som hendes liv. Sisi bemærkede ikke hendes skade i første omgang. På bredden af Genevesøen stak en snigmorder en skarp fil ind i hendes hjerte. Elisabeth troede, at manden blot havde væltet hende omkuld, og hun rettede sig op, undskyldte over for de forbipasserende for sit uheld og skyndte sig sammen med sin kammerpige hen til det skib, hvor hun skulle sejle over søen. Det var først om bord, at kejserinden kollapsede.

"Hvad skete der egentlig?" var hendes sidste ord. Minutter senere døde kvinden, som skulle blive den mest berømte af alle habsburgerne, i en alder af 60 år. Kun en enkelt bloddråbe plettede hendes kjole. Den var sort, ligesom den hun havde haft på den skæbnesvangre dag i Bad Ischl.

Kejserinde Sisis 5 hemmeligheder

Romy Schneider som "Sisi"

Filmatisering af Sisis liv

Romantikken i begyndelsen, hendes ønske om selvbestemmelse og uafhængighed, excentriciteterne i hendes senere liv samt hendes tragiske kærlighed til Franz Joseph gjorde Elisabeth af Østrig til en habsburgsk berømthed.

I 1950'erne gjorde trilogien med Romy Schneider Sisi verdensberømt. Tv-film og en musical fulgte.

I 2022 lancerede Netflix en ny serie om Østrigs mest berømte kejserinde: 'Kejserinden", som tager os med til de tidlige år af Sisis og kejser Franz Josephs ægteskab.

I maj 2022 blev filmdramaet 'Corsage' premiere på filmfestivalen i Cannes og har siden da høstet internationale priser i flere kategorier, først og fremmest for Vicky Krieps' præstation som den aldrende kejserinde.

K. k.-hofleverandører og Sisis yndlingsretter

Sisi fulgte et strengt fitnessregime og en diæt og vejede aldrig mere end 47 kg. Hun gjorde kun få undtagelser for sine favoritter, som violet is fra Demel, hofkonditoren, og den berømte Sacher-kage fra Hotel Sacher i Wien.

Sachertorte fra Hotel Sacher

Kandiserede violer fra Demel

Violette pastiller med chokoladeglasur fra Zauner

Sisis mest berømte smykker

Sisi fik lavet 27 hårstjerner af diamanter og perler hos juveleren A.E. Köchert. Hun forærede nogle til sine hofdamer, mens andre gik i arv i familien.

Hårpynten er udødeliggjort i Franz Xaver Winterhalters berømte portræt af kejserinden. Hendes barnebarn, ærkehertuginde Elisabeth, bar stjernerne ved sit bryllup i 1902.

A.E. Köchert

FAQ

Sisi blev født den 24. december 1837 i München som Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, hertuginde af Bayern. Under et ophold i Genève blev kejserinden myrdet af anarkisten Luigi Lucheni den 10. september 1898 i en alder af 60 år.

På sin 23-års fødselsdag, den 18. august 1853, friede kejser Franz Joseph til den 15-årige Elisabeth i Bad Ischl.

I en alder af 16 år giftede Sisi sig med kejser Franz Joseph den 24. april 1854 i Augustinerkirken i Wien.

Kejserparret fik fire børn - tre døtre og en søn.

Sisi boede blandt andet i kejserlige gemakker i Wiener Hofburg og i Schönbrunn Slot. I Laxenburg i Niederösterreich tilbragte kejserinde Elisabeth sin bryllupsrejse og fødte to af sine børn. I kejservillaen i Bad Ischl, familiens traditionelle sommerresidens, tilbragte Sisi gerne de varme sommermåneder, langt væk fra hovedstaden Wien. Sisi var kun gæst i Hofburg i Innsbruck, når hun var på gennemrejse til Meran.

Sisi forfulgte sit eget personlige skønhedsideal gennem sport og strenge diæter. Hun vejede aldrig mere end 47 kg / 103 lbs. På nogle dage siges det, at hun ikke spiste mere end to appelsiner og en portion violet is, en sorbetdelikatesse, som hun bestilte fra K&K Imperial Court Confectionery Demel i Wien, hvor man stadig kan nyde den violette is i dag.

Sisi var engang gæst på Café Sacher, hvor hun vakte opsigt ved at spise et stykke af deres berømte Sachertorte. En original regning vidner stadig om dette bemærkelsesværdige besøg.

Hvis du er i Bad Ischl, skal du huske at kigge forbi Café Zauner for at prøve violette pastiller med chokoladeglasur. Den tidligere K. K.-hofleverandør laver fortsat Sisis yndlingsret i dag, ligesom den gjorde i kejsertiden.

