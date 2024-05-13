Kejserinde Elisabeth
På sporet af Sisi
Sisis tilstedeværelse kan stadig mærkes mange steder i Østrig, især i de originale stuer i mange slotte og villaer. Som kejserinde undgik Sisi det offentlige liv og foretrak at rejse frem for at deltage i offentlige ceremonier.
Det er ingen overraskelse, at Sisi ofte pendlede mellem Hofburg og Schönbrunn i Wien, Hofburg i Innsbruck, Leopoldskron i Salzburg, Laxenburg og den kejserlige villa i Ischl - eller gjorde stop på vej til fjerne destinationer.
På disse steder fandt Sisi ikke kun en følelse af den frihed, hun længtes efter, men de mindede hende også om tidligere tider: mødet med hendes kommende mand, Franz Joseph I, i Bad Ischl; den overdådige forlovelsesfest på Schloss Leopoldskron, som kong Ludwig II var vært for Sisi og Franz Joseph; hendes bryllupsrejse og fødslen af to af hendes døtre i Laxenburg; eller hendes tilflugtssted, Hermes Villa, som blev bygget af hendes mand, kejser Franz Joseph, for at opmuntre hende til at blive længere i Wien.
Alle, der ønsker at gå i Sisis fodspor, kan gøre det på Schloss Fuschl i SalzburgerLand, der fungerede som det perfekte filmsted for den romantiske kærlighedshistorie om det kejserlige par, der gjorde Romy Schneider og Karl Heinz Böhm til superstjerner.
For at forblive ukendt på sine rejser brugte Sisi pseudonymer som »grevinde von Hohenems«.
Kejserinde Elisabeth fra alle vinkler
I Elisabeths fodspor
Mødet mellem Sisi og Franz Joseph
Hertuginde Ludovika af Bayern skulle præsentere sin 17-årige datter Helene for Hans Majestæt. Franz Joseph hilste på hende. Selv mens han talte til hende, vandrede hans blik til den unge pige ved siden af hende. Elisabeth var kun 15 år gammel og holdt sin mor og søster med selskab på rejsen. Kejseren blev forelsket ved første blik.
To dage efter deres første møde spurgte Franz Joseph Elisabeth, om hun ville gifte sig med ham. Otte måneder senere fandt brylluppet sted i Wien. Hvis det er sandt, at livet kan ændre sig på et kort øjeblik, at tiggere kan blive konger, at fremmede kan blive helte, eller at en pige fra Possenhofen i Bayern kan blive kejserinde, så var dette møde i Bad Ischl et af dem.
Et skæbnesvangert ægteskab
Fra den allerførste dag følte den unge kejserinde sig knust af de stive ritualer ved hoffet i Wien. Bryllupsrejsen på Laxenburg Slot blev en katastrofe. Kejseren tilbragte disse dage ved sit skrivebord i Hofburg, og hans kone blev dybt ulykkelig.
På et tidspunkt begyndte Elisabeth at afvise de allestedsnærværende forventninger og emancipere sig selv. Hun ønskede ikke at være en hengiven hustru eller en hyggelig mor og slet ikke at stå til rådighed som en repræsentationsfigur. Franz Joseph imødekom sin uortodokse og frihedselskende hustru i det omfang, hans position tillod det. Sisi følte sig fanget i et forgyldt bur og blev gradvist syg. På et tidspunkt brød hun ud og begyndte at rejse meget.
Kejserinde Elisabeths rejselyst
Hendes hastige afrejse fra Wien til Korfu markerede begyndelsen på en livslang odyssé. Elisabeth skulle forblive på farten resten af sit liv. Hun vandrede rastløst fra kurby til kurby og blev aldrig mere end et par uger. Sisi havde en dyb kærlighed til havet, sejlede gennem de værste storme og fik endda et anker tatoveret på skulderen.
Om dagen fulgte hun en streng fitness-rutine (hendes tjenestepiger måtte ofte hentes i hestevogn, fordi de ikke længere kunne holde trit med kejserinden) - hun blev betragtet som den bedste rytter i verden.
Til sidst holdt hun op med at tillade portrætter af sig selv: Det sidste fotografi viser hende som 30-årig, og det sidste maleri som 40-årig. Senere i livet så ingen andre end hendes kammerpiger hendes ansigt, som hun altid holdt skjult bag et slør, en vifte eller en paraply.
Det sidste kapitel
Kejserindens død i 1898 var lige så usædvanlig som hendes liv. Sisi bemærkede ikke hendes skade i første omgang. På bredden af Genevesøen stak en snigmorder en skarp fil ind i hendes hjerte. Elisabeth troede, at manden blot havde væltet hende omkuld, og hun rettede sig op, undskyldte over for de forbipasserende for sit uheld og skyndte sig sammen med sin kammerpige hen til det skib, hvor hun skulle sejle over søen. Det var først om bord, at kejserinden kollapsede.
"Hvad skete der egentlig?" var hendes sidste ord. Minutter senere døde kvinden, som skulle blive den mest berømte af alle habsburgerne, i en alder af 60 år. Kun en enkelt bloddråbe plettede hendes kjole. Den var sort, ligesom den hun havde haft på den skæbnesvangre dag i Bad Ischl.
Kejserinde Sisis 5 hemmeligheder
Filmatisering af Sisis liv
Romantikken i begyndelsen, hendes ønske om selvbestemmelse og uafhængighed, excentriciteterne i hendes senere liv samt hendes tragiske kærlighed til Franz Joseph gjorde Elisabeth af Østrig til en habsburgsk berømthed.
I 1950'erne gjorde trilogien med Romy Schneider Sisi verdensberømt. Tv-film og en musical fulgte.
I 2022 lancerede Netflix en ny serie om Østrigs mest berømte kejserinde: 'Kejserinden", som tager os med til de tidlige år af Sisis og kejser Franz Josephs ægteskab.
I maj 2022 blev filmdramaet 'Corsage' premiere på filmfestivalen i Cannes og har siden da høstet internationale priser i flere kategorier, først og fremmest for Vicky Krieps' præstation som den aldrende kejserinde.
K. k.-hofleverandører og Sisis yndlingsretter
Sisis mest berømte smykker
Sisi fik lavet 27 hårstjerner af diamanter og perler hos juveleren A.E. Köchert. Hun forærede nogle til sine hofdamer, mens andre gik i arv i familien.
Hårpynten er udødeliggjort i Franz Xaver Winterhalters berømte portræt af kejserinden. Hendes barnebarn, ærkehertuginde Elisabeth, bar stjernerne ved sit bryllup i 1902.