Af alle habsburgerne er ingen så berømte som Kejserinde Elisabeth af Østrig. Selv 125 år efter hendes død er fascinationen af Sisis liv uformindsket.

Sisis tilstedeværelse kan stadig mærkes mange steder i Østrig, især i de originale stuer i mange slotte og villaer. Som kejserinde undgik Sisi det offentlige liv og foretrak at rejse frem for at deltage i offentlige ceremonier.

Det er ingen overraskelse, at Sisi ofte pendlede mellem Hofburg og Schönbrunn i Wien, Hofburg i Innsbruck, Leopoldskron i Salzburg, Laxenburg og den kejserlige villa i Ischl - eller gjorde stop på vej til fjerne destinationer.

På disse steder fandt Sisi ikke kun en følelse af den frihed, hun længtes efter, men de mindede hende også om tidligere tider: mødet med hendes kommende mand, Franz Joseph I, i Bad Ischl; den overdådige forlovelsesfest på Schloss Leopoldskron, som kong Ludwig II var vært for Sisi og Franz Joseph; hendes bryllupsrejse og fødslen af to af hendes døtre i Laxenburg; eller hendes tilflugtssted, Hermes Villa, som blev bygget af hendes mand, kejser Franz Joseph, for at opmuntre hende til at blive længere i Wien.

Alle, der ønsker at gå i Sisis fodspor, kan gøre det på Schloss Fuschl i SalzburgerLand, der fungerede som det perfekte filmsted for den romantiske kærlighedshistorie om det kejserlige par, der gjorde Romy Schneider og Karl Heinz Böhm til superstjerner.