Hedy Lamarr
Diva del cine y Lady Bluetooth
Introduction
Hedwig Eva Maria Kiesler, nacida en 1914 en Viena-Döbling, se entusiasmó por el cine desde joven. A los 19 años causó sensación con una escena de desnudo en la película "Éxtasis". Más tarde actuó en el Theater an der Wien. En 1933 se casó con el fabricante de armas Fritz Mandl, de quien huyó en 1937.
En Londres fue descubierta por Louis B. Mayer, quien la llevó a Hollywood. Desde entonces se llamó Hedy Lamarr. Celebrada como “la mujer más bella del mundo”, su estilo fue rápidamente imitado: cabello moreno, raya al medio, sombreros y turbantes. No logró consolidarse como actriz, y ni "Argel" ni "Sansón y Dalila" tuvieron un éxito duradero. Paralelamente, Lamarr trabajaba en ideas técnicas. Junto a George Antheil desarrolló una patente para el sistema de salto de frecuencia, base de la tecnología inalámbrica moderna. En 1997 recibió por ello el EEF Pioneer Award. Murió en 2000 en Florida – hoy se la conoce como “Lady Bluetooth”.
"Tengo que dejar de casarme con hombres que se sienten inferiores a mí. En algún lugar debe haber un hombre que pueda ser mi esposo y no se sienta inferior. Necesito un hombre inferior superior."
Tras las huellas de Hedy Lamarr en Viena
Cine Gartenbau
Hedy Lamarr se hizo famosa por "Éxtasis", que se estrenó en el Gartenbaukino, con la primera escena de desnudo y el primer orgasmo insinuado en la historia del cine.
Teatro Musical en Viena
Hedy Lamarr triunfó en Viena como Sissy, entrando a escena a caballo entre aplausos y el himno imperial.
Iglesia de San Carlos (Karlskirche)
El 10 de agosto de 1933 se casó en la iglesia Karlskirche de Viena con el industrial Fritz Mandl, quien, por celos, le prohibió actuar en películas.
Premio Hedy Lamarr
En 1942, Hedy Lamarr desarrolló junto al compositor George Antheil el procedimiento de salto de frecuencia para controlar torpedos sin interferencias. La idea de cambiar constantemente las frecuencias sentó las bases de la comunicación inalámbrica moderna, como el Bluetooth. En los años 90 se desarrolló Bluetooth para transmitir datos entre dispositivos a corta distancia. Cada aparato tiene una unidad de envío y recepción y un número de identificación de 48 dígitos. La transmisión se realiza en la banda ISM.
Desde 2018, la ciudad de Viena concede el Premio Hedy Lamarr a mujeres que marcan la diferencia en el mundo digital. En 2024, lo recibió la investigadora Laura Koesten de la Universidad de Viena. Fue galardonada por sus destacados logros en el ámbito de la tecnología de la información.