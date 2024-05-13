La diva del cine Hedy Lamarr se hizo famosa en Hollywood como "la mujer más bella del mundo". Nació en Viena, desde donde comenzó su carrera cinematográfica.

Hedwig Eva Maria Kiesler, nacida en 1914 en Viena-Döbling, se entusiasmó por el cine desde joven. A los 19 años causó sensación con una escena de desnudo en la película "Éxtasis". Más tarde actuó en el Theater an der Wien. En 1933 se casó con el fabricante de armas Fritz Mandl, de quien huyó en 1937.

En Londres fue descubierta por Louis B. Mayer, quien la llevó a Hollywood. Desde entonces se llamó Hedy Lamarr. Celebrada como “la mujer más bella del mundo”, su estilo fue rápidamente imitado: cabello moreno, raya al medio, sombreros y turbantes. No logró consolidarse como actriz, y ni "Argel" ni "Sansón y Dalila" tuvieron un éxito duradero. Paralelamente, Lamarr trabajaba en ideas técnicas. Junto a George Antheil desarrolló una patente para el sistema de salto de frecuencia, base de la tecnología inalámbrica moderna. En 1997 recibió por ello el EEF Pioneer Award. Murió en 2000 en Florida – hoy se la conoce como “Lady Bluetooth”.