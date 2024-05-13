Black and white portrait of a woman with curly hair, dark top and brooch, in 1940s style.
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Hedy Lamarr
Diva del cine y Lady Bluetooth

La diva del cine Hedy Lamarr se hizo famosa en Hollywood como "la mujer más bella del mundo". Nació en Viena, desde donde comenzó su carrera cinematográfica.

Hedwig Eva Maria Kiesler, nacida en 1914 en Viena-Döbling, se entusiasmó por el cine desde joven. A los 19 años causó sensación con una escena de desnudo en la película "Éxtasis". Más tarde actuó en el Theater an der Wien. En 1933 se casó con el fabricante de armas Fritz Mandl, de quien huyó en 1937.

En Londres fue descubierta por Louis B. Mayer, quien la llevó a Hollywood. Desde entonces se llamó Hedy Lamarr. Celebrada como “la mujer más bella del mundo”, su estilo fue rápidamente imitado: cabello moreno, raya al medio, sombreros y turbantes. No logró consolidarse como actriz, y ni "Argel" ni "Sansón y Dalila" tuvieron un éxito duradero. Paralelamente, Lamarr trabajaba en ideas técnicas. Junto a George Antheil desarrolló una patente para el sistema de salto de frecuencia, base de la tecnología inalámbrica moderna. En 1997 recibió por ello el EEF Pioneer Award. Murió en 2000 en Florida – hoy se la conoce como “Lady Bluetooth”.

Hedy Lamarr
Nacida:9. Noviembre 1914 en Viena
Fallecimiento19. Enero 2000 en Casselberry, Florida
Profesión:Actriz de cine e inventora
Películas:Ekstase, Algiers, Samson und Delilah
Invención / Patente:Procedimiento de salto de frecuencia.

"Tengo que dejar de casarme con hombres que se sienten inferiores a mí. En algún lugar debe haber un hombre que pueda ser mi esposo y no se sienta inferior. Necesito un hombre inferior superior."

Tras las huellas de Hedy Lamarr en Viena

Cine Gartenbau

Hedy Lamarr se hizo famosa por "Éxtasis", que se estrenó en el Gartenbaukino, con la primera escena de desnudo y el primer orgasmo insinuado en la historia del cine.

Cine Gartenbau

Teatro Musical en Viena

Hedy Lamarr triunfó en Viena como Sissy, entrando a escena a caballo entre aplausos y el himno imperial.

Teatro Musical en Viena

Iglesia de San Carlos (Karlskirche)

El 10 de agosto de 1933 se casó en la iglesia Karlskirche de Viena con el industrial Fritz Mandl, quien, por celos, le prohibió actuar en películas.

Iglesia de San Carlos (Karlskirche)

Cementerio Central de Viena

El 7 de noviembre de 2014, Hedy Lamarr fue enterrada en una tumba de honor en el Cementerio Central de Viena.

Cementerio Central de Viena
Para investigadoras

Premio Hedy Lamarr

En 1942, Hedy Lamarr desarrolló junto al compositor George Antheil el procedimiento de salto de frecuencia para controlar torpedos sin interferencias. La idea de cambiar constantemente las frecuencias sentó las bases de la comunicación inalámbrica moderna, como el Bluetooth. En los años 90 se desarrolló Bluetooth para transmitir datos entre dispositivos a corta distancia. Cada aparato tiene una unidad de envío y recepción y un número de identificación de 48 dígitos. La transmisión se realiza en la banda ISM.

Desde 2018, la ciudad de Viena concede el Premio Hedy Lamarr a mujeres que marcan la diferencia en el mundo digital. En 2024, lo recibió la investigadora Laura Koesten de la Universidad de Viena. Fue galardonada por sus destacados logros en el ámbito de la tecnología de la información.

Hedy Lamarr Preis

Preguntas y respuestas

En 1942, Hedy Lamarr desarrolló junto al compositor George Antheil el procedimiento de salto de frecuencia para controlar torpedos sin interferencias. La idea de cambiar constantemente las frecuencias sentó las bases de la comunicación inalámbrica moderna, como el Bluetooth.

El deseo de Anthony Loder de que las cenizas restantes de su madre fueran enterradas en una tumba de honor de la ciudad de Viena se cumplió en 2014: el 7 de noviembre de ese año, su urna fue depositada en el Cementerio Central de Viena, grupo 33 G, tumba n.º 80, cerca del panteón presidencial.

Hedy Lamarr, cuyo nombre real era Hedwig Eva Maria Kiesler, nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena.

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