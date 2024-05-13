La historia y las personalidades creativas de Austria han producido una abundante cantidad de arte, cultura, música y atracciones turísticas. ¡Toda una aventura cultural!

Atracciones turísticas y música, tradición y modernidad

Castillos y palacios, monasterios y lugares que forman parte del Patrimonio mundial de la UNESCO, museos y galerías: todos estos tesoros culturales, así como miles de atracciones turísticas, esperan a ser descubiertos en los estados federados. Austria, como país de grandes compositores y obras de renombre mundial, interpreta música tanto clásica como moderna, en venerables salas y en festivales al aire libre. Si quieres explorar las ideas y obras de personalidades famosas y conocer a la persona que se esconde detrás del genio, Austria ofrece muchos sitios en los que encontrarás esta oportunidad. Y, por último, la actitud ante la cultura de Austria como estilo de vida se complementa con costumbres, tradiciones conectadas a la naturaleza y artesanía. Aquí, la magia reside en la exquisita mezcla de creatividad, sencillez, artesanía y sostenibilidad.