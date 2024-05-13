Arte y cultura en Austria
Localiza lo desconocido, descubre cosas nuevas e inspírate

La historia y las personalidades creativas de Austria han producido una abundante cantidad de arte, cultura, música y atracciones turísticas. ¡Toda una aventura cultural!

Atracciones turísticas y música, tradición y modernidad

Castillos y palacios, monasterios y lugares que forman parte del Patrimonio mundial de la UNESCO, museos y galerías: todos estos tesoros culturales, así como miles de atracciones turísticas, esperan a ser descubiertos en los estados federados. Austria, como país de grandes compositores y obras de renombre mundial, interpreta música tanto clásica como moderna, en venerables salas y en festivales al aire libre. Si quieres explorar las ideas y obras de personalidades famosas y conocer a la persona que se esconde detrás del genio, Austria ofrece muchos sitios en los que encontrarás esta oportunidad. Y, por último, la actitud ante la cultura de Austria como estilo de vida se complementa con costumbres, tradiciones conectadas a la naturaleza y artesanía. Aquí, la magia reside en la exquisita mezcla de creatividad, sencillez, artesanía y sostenibilidad.

Tesoros culturales: música, arte y sus creadores

Los lugares más bonitos de la cultura y la naturaleza

Preguntas frecuentes

La Liebre joven de Alberto Durero se exhibe en la Albertina de Viena . En la tienda del museo se puede adquirir una copia de la Liebre joven como impresión de arte para llevar a casa.

Con 24 cuadros dorados de Gustav Klimt, el Belvedere de Viena alberga la colección más grande del mundo de obras de Gustav Klimt.

El "Salero de Francisco I de Francia" es un salero realizado por el escultor y orfebre italiano Benvenuto Cellini para Francisco I de Francia entre 1540 y 1543. Hoy en día, el "Salero de Francisco I de Francia" se exhibe en el Museo de Historia del Arte de Viena.

En 1873 se celebró la Exposición Universal de Viena, que transformó Viena en una metrópoli. Ningún otro gran evento como este ha tenido un mayor impacto en el desarrollo de Viena para convertirse en una metrópoli mundial. En 2023, numerosas iniciativas marcarán el 150. Aniversario de la Exposición Universal de Viena de 1873.

Sí, las tarjetas de ventajas ofrecen descuentos en museos, visitas guiadas por la ciudad o en el transporte público local. Algunas experiencias son gratuitas, mientras que en otras atracciones turísticas se ofrecen descuentos. Las tarjetas se pueden adquirir en las oficinas de información turística o en los alojamientos participantes.

En 2003, la Kunsthaus Graz se convirtió en un símbolo moderno de la ciudad universitaria y brilla tanto por su controvertido exterior como por el valor inherente de sus exposiciones. Los habitantes de Graz la apodan cariñosamente "The friendly alien".

Información protección del clima

Protección de monumentos: sinónimo de sostenibilidad

La conservación de edificios históricos es una excepcional iniciativa en Austria para la protección del medioambiente. ¿Por qué?

  • La protección del patrimonio nacional puede ayudar a ahorrar recursos. Se conservan los edificios existentes, por lo que no es necesario realizar nuevas construcciones en espacios verdes.

  • La protección del patrimonio nacional desempeña un importante papel sociocultural, ya que contribuye a la conservación de los edificios históricos, refuerza la identidad regional y enriquece la oferta cultural.

  • Muchos edificios históricos se construyeron originalmente con materiales naturales, a menudo de origen local. Durante las restauraciones se intenta utilizar estos materiales para preservar la originalidad de los edificios.

  • Permite proteger la flora y la fauna existentes, y su hábitat.

Viajar de forma sostenible

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria