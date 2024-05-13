Arte y cultura en Austria
Localiza lo desconocido, descubre cosas nuevas e inspírate
Atracciones turísticas y música, tradición y modernidad
Castillos y palacios, monasterios y lugares que forman parte del Patrimonio mundial de la UNESCO, museos y galerías: todos estos tesoros culturales, así como miles de atracciones turísticas, esperan a ser descubiertos en los estados federados. Austria, como país de grandes compositores y obras de renombre mundial, interpreta música tanto clásica como moderna, en venerables salas y en festivales al aire libre. Si quieres explorar las ideas y obras de personalidades famosas y conocer a la persona que se esconde detrás del genio, Austria ofrece muchos sitios en los que encontrarás esta oportunidad. Y, por último, la actitud ante la cultura de Austria como estilo de vida se complementa con costumbres, tradiciones conectadas a la naturaleza y artesanía. Aquí, la magia reside en la exquisita mezcla de creatividad, sencillez, artesanía y sostenibilidad.
Tesoros culturales: música, arte y sus creadores
Los lugares más bonitos de la cultura y la naturaleza
Preguntas frecuentes
Información protección del clima
La conservación de edificios históricos es una excepcional iniciativa en Austria para la protección del medioambiente. ¿Por qué?
La protección del patrimonio nacional puede ayudar a ahorrar recursos. Se conservan los edificios existentes, por lo que no es necesario realizar nuevas construcciones en espacios verdes.
La protección del patrimonio nacional desempeña un importante papel sociocultural, ya que contribuye a la conservación de los edificios históricos, refuerza la identidad regional y enriquece la oferta cultural.
Muchos edificios históricos se construyeron originalmente con materiales naturales, a menudo de origen local. Durante las restauraciones se intenta utilizar estos materiales para preservar la originalidad de los edificios.
Permite proteger la flora y la fauna existentes, y su hábitat.