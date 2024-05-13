Naschmarkt de Viena
La diversidad culinaria se une al Art Nouveau
Introduction
Ya en el siglo XVIII existía a orillas del río Wien un mercado agrícola en el que se comercializaban principalmente productos lácteos. Probablemente, el nombre Naschmarkt deriva de este uso original del recinto como mercado de la leche. Y es que el recipiente de madera de fresno en el que se transportaba la leche se llamaba tradicionalmente «Asch»
Con la regulación del río Wien a principios del siglo XX, el mercado adquirió sus característicos puestos de estilo Art Nouveau, que aún hoy están protegidos como monumentos históricos. Ya en aquella época, junto a los alimentos básicos, se podían encontrar especias exóticas y delicatessen, una promesa de cosmopolitismo en pleno centro de Viena. Hoy en día, el Naschmarkt es menos un lugar de abastecimiento que un escenario para la gastronomía y la diversidad. Entre puestos de mercado históricos, locales, tesoros de mercadillo y el recién renovado Naschpark, se crea un espacio para el encuentro y el disfrute. Pasea, prueba, sorpréndete y descubre el lado más abierto y sorprendente de Viena.
El Naschmarkt desde todas las perspectivas
Puestos del Naschmarkt de VienaEntre la Secesión de Viena y la Kettenbrückengasse se alinean más de cien puestos. El aire se llena de aromas de especias, pan recién horneado y fruta madura, mientras los vendedores anuncian sus productos a viva voz. Tradición y cocina internacional se encuentran.
Fisch-Gruber
Esta empresa familiar es sinónimo de pescado fresco y productos gourmet. Un puesto tradicional que abastece a tabernas, restaurantes y visitantes del mercado.
Gegenbauer
En el Naschmarkt de Viena, la destilería Gegenbauer muestra cómo, con paciencia y artesanía, los vinagres de vino y frutas maduran hasta ser rarezas aromáticas.
Poehl
Un lugar de encuentro para amantes de la buena mesa: quesos, jamones y productos gourmet selectos, acompañados de vino y un asesoramiento personalizado y apasionado.
Gewürze & Co
En el Naschmarkt de Viena se respira el aroma del mundo: en Gewürze & Co se apilan pimientos, chiles y mezclas propias, un paraíso para quienes disfrutan experimentando.
El mercado del Naschmarkt de Viena
El moderno mercado cubierto constituye la entrada occidental del Naschmarkt. En su interior, 13 puestos cuidadosamente seleccionados ofrecen una variada selección: desde exquisitos quesos hasta setas delicadas como el hongo de espinas, pasando por verduras de temporada, carne ecológica y pescado salvaje, hasta café recién tostado, miel, chocolate y vino natural. Muchos productores vienen directamente de Viena y traen sus especialidades personalmente al mercado, con un claro enfoque en el origen, la calidad y la elaboración artesanal.
Especialmente agradable es la azotea ajardinada y accesible sin barreras. Por encima del bullicio del mercado, se crea aquí un lugar tranquilo con plantas, mucha luz y vistas al valle del Wien. A la altura de los ojos se divisan las fachadas de estilo Art Nouveau de la Linke Wienzeile. Un lugar para degustar, charlar y quedarse —y un ejemplo de cómo se unen la tradición de los mercados vieneses y la cultura gastronómica contemporánea.
Puestos del mercado en la zona comercial del Naschmarkt
Bäckerei Sorger
Tradición panadera de Graz, en Estiria, desde 1688: pan de masa madre cocido en horno de leña, además de panecillos, croissants, palitos y bollos ecológicos.
Pescado y verduras de blün
Siluro de Viena y verduras del distrito vienés de Donaustadt: blün combina la piscicultura y el cultivo en un ciclo cerrado y sostenible.
Unverschwendet
Contra el desperdicio de alimentos: la fruta y la verdura descartadas se transforman en cremas para untar, chutneys, zumos y aperitivos.
Cafeterías y tabernasAlrededor del Naschmarkt te esperan cafeterías con encanto y tabernas vienesas. Desde un espresso rápido hasta un gulasch clásico o pasteles caseros: un animado lugar de encuentro donde disfrutar de la cocina vienesa y la cultura de las cafeterías.
Gasthaus Zur Eisernen Zeit
El restaurante más antiguo del Naschmarkt, «Eiserne», sirve comida casera al estilo de la Viena de antaño, acompañada de cerveza de barril o una copa de vino.
Café Drechsler
Una cafetería vienesa con historia: desde 1919, punto de encuentro para noctámbulos y madrugadores, con desayunos todo el día y auténtico ambiente de café.
Café Anzengruber
Cerca del Naschmarkt está la legendaria cafetería de la Schleifmühlgasse: un sencillo local vienés donde se sirven escalopes, crepes y un ambiente de clientes habituales.
Vollpension
En el café intergeneracional, las «abuelas» y los «abuelos» preparan dulces tradicionales según recetas familiares. Un lugar entre strudel de manzana, buchteln y café.
Zur Herknerin
En la taberna de Stefanie Herkner se elabora con cariño la cocina vienesa clásica, desde rollitos de col hasta albóndigas, con ingredientes regionales.
5 consejos para visitar el Naschmarkt
Merece la pena llegar temprano
Por la mañana, el Naschmarkt aún está agradablemente tranquilo. Así tendrás tiempo para descubrir los puestos con calma, charlar con los vendedores y degustar las especialidades.
Lleva dinero en efectivo
Muchos puestos aceptan tarjetas, pero no en todas partes es posible pagar con tarjeta. Llevar un poco de dinero en efectivo facilita las compras espontáneas.
Reserva el sábado
Los sábados, además del Naschmarkt, tiene lugar el popular mercadillo. Es maravilloso curiosear entre antigüedades, libros y hallazgos vintage.
Primero mirar, luego probar
La selección es amplia. Lo mejor es dar un paseo por el mercado antes de decidirse: muchos comerciantes ofrecen con gusto pequeñas degustaciones.
Tomarse tiempo para quedarse
Ya sea un café, un escalope vienés o una copa de vino: alrededor del mercado, numerosos locales invitan a observar el animado bullicio con toda tranquilidad.
Merece la pena llegar temprano
Por la mañana, el Naschmarkt aún está agradablemente tranquilo. Así tendrás tiempo para descubrir los puestos con calma, charlar con los vendedores y degustar las especialidades.
Lleva dinero en efectivo
Muchos puestos aceptan tarjetas, pero no en todas partes es posible pagar con tarjeta. Llevar un poco de dinero en efectivo facilita las compras espontáneas.
Reserva el sábado
Los sábados, además del Naschmarkt, tiene lugar el popular mercadillo. Es maravilloso curiosear entre antigüedades, libros y hallazgos vintage.
Primero mirar, luego probar
La selección es amplia. Lo mejor es dar un paseo por el mercado antes de decidirse: muchos comerciantes ofrecen con gusto pequeñas degustaciones.
Tomarse tiempo para quedarse
Ya sea un café, un escalope vienés o una copa de vino: alrededor del mercado, numerosos locales invitan a observar el animado bullicio con toda tranquilidad.
Parque de atracciones y mercadillo
Donde antes aparcaban los coches, hoy se extiende el Naschpark sobre unos 7.000 m²: una respuesta verde a la densa ciudad. 70 árboles y más de 50.000 plantas aportan sombra, aroma y un refresco palpable. Entre ellos: zonas de césped para tumbarse, mesas de picnic, hamacas. Los niños hacen equilibrio, alguien tensa la slackline, otros simplemente se relajan. Tres fuentes y cuatro juegos acuáticos brillan al sol, dos pérgolas crean tranquilos rincones de retiro. Desde el mirador se abre la vista hacia el valle del Wien.
Y justo al lado, los sábados de 6:30 a 15:00 h, te espera el mercadillo: un paseo entre hallazgos vintage, antigüedades y curiosidades.