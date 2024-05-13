Market area at Naschmarkt, exterior view
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Naschmarkt de Viena
La diversidad culinaria se une al Art Nouveau

Desde hace más de 100 años, el Naschmarkt de Viena vibra entre aromas de especias y el bullicio de la ciudad.Sus 120 puestos y locales crean un lugar de encuentro vivo!

Ya en el siglo XVIII existía a orillas del río Wien un mercado agrícola en el que se comercializaban principalmente productos lácteos. Probablemente, el nombre Naschmarkt deriva de este uso original del recinto como mercado de la leche. Y es que el recipiente de madera de fresno en el que se transportaba la leche se llamaba tradicionalmente «Asch»

Con la regulación del río Wien a principios del siglo XX, el mercado adquirió sus característicos puestos de estilo Art Nouveau, que aún hoy están protegidos como monumentos históricos. Ya en aquella época, junto a los alimentos básicos, se podían encontrar especias exóticas y delicatessen, una promesa de cosmopolitismo en pleno centro de Viena. Hoy en día, el Naschmarkt es menos un lugar de abastecimiento que un escenario para la gastronomía y la diversidad. Entre puestos de mercado históricos, locales, tesoros de mercadillo y el recién renovado Naschpark, se crea un espacio para el encuentro y el disfrute. Pasea, prueba, sorpréndete y descubre el lado más abierto y sorprendente de Viena.

Información rápida sobre el Naschmarkt
Ubicación:en el distrito 6, en la Wienzeile
Cómo llegar: Karlsplatz (líneas U1, U2, U4), Kettenbrückengasse (línea U4)
Superficie: con unas 2,3 hectáreas, es el mercado más grande de Viena
Puestos: unos 120
Horario: de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 h como máximo; los sábados hasta las 18:00 h

El Naschmarkt desde todas las perspectivas

Puestos del Naschmarkt de Viena

Entre la Secesión de Viena y la Kettenbrückengasse se alinean más de cien puestos. El aire se llena de aromas de especias, pan recién horneado y fruta madura, mientras los vendedores anuncian sus productos a viva voz. Tradición y cocina internacional se encuentran.

Fisch-Gruber

Esta empresa familiar es sinónimo de pescado fresco y productos gourmet. Un puesto tradicional que abastece a tabernas, restaurantes y visitantes del mercado.

Fisch-Gruber

Gegenbauer

En el Naschmarkt de Viena, la destilería Gegenbauer muestra cómo, con paciencia y artesanía, los vinagres de vino y frutas maduran hasta ser rarezas aromáticas.

Gegenbauer

Poehl

Un lugar de encuentro para amantes de la buena mesa: quesos, jamones y productos gourmet selectos, acompañados de vino y un asesoramiento personalizado y apasionado.

Poehl

Gewürze & Co

En el Naschmarkt de Viena se respira el aroma del mundo: en Gewürze & Co se apilan pimientos, chiles y mezclas propias, un paraíso para quienes disfrutan experimentando.

Gewürze & Co

Kuczera

Desde hace cuatro generaciones, la familia Familienstand es sinónimo de verduras crujientes, fruta fresca, hierbas aromáticas y variedades de Austria y del mundo.

Kuczera

El mercado del Naschmarkt de Viena

El moderno mercado cubierto constituye la entrada occidental del Naschmarkt. En su interior, 13 puestos cuidadosamente seleccionados ofrecen una variada selección: desde exquisitos quesos hasta setas delicadas como el hongo de espinas, pasando por verduras de temporada, carne ecológica y pescado salvaje, hasta café recién tostado, miel, chocolate y vino natural. Muchos productores vienen directamente de Viena y traen sus especialidades personalmente al mercado, con un claro enfoque en el origen, la calidad y la elaboración artesanal.

Especialmente agradable es la azotea ajardinada y accesible sin barreras. Por encima del bullicio del mercado, se crea aquí un lugar tranquilo con plantas, mucha luz y vistas al valle del Wien. A la altura de los ojos se divisan las fachadas de estilo Art Nouveau de la Linke Wienzeile. Un lugar para degustar, charlar y quedarse —y un ejemplo de cómo se unen la tradición de los mercados vieneses y la cultura gastronómica contemporánea.

Horario de apertura del mercado

Puestos del mercado en la zona comercial del Naschmarkt

Bäckerei Sorger

Tradición panadera de Graz, en Estiria, desde 1688: pan de masa madre cocido en horno de leña, además de panecillos, croissants, palitos y bollos ecológicos.

Bäckerei Sorger

Pescado y verduras de blün

Siluro de Viena y verduras del distrito vienés de Donaustadt: blün combina la piscicultura y el cultivo en un ciclo cerrado y sostenible.

blün

Unverschwendet

Contra el desperdicio de alimentos: la fruta y la verdura descartadas se transforman en cremas para untar, chutneys, zumos y aperitivos.

Unverschwendet

28Lots

Una fábrica de chocolate de Viena que combina los mejores ingredientes con el arte de la pastelería artesanal: productos naturales, variedades y atención al detalle.

28Lots

Cafeterías y tabernas

Alrededor del Naschmarkt te esperan cafeterías con encanto y tabernas vienesas. Desde un espresso rápido hasta un gulasch clásico o pasteles caseros: un animado lugar de encuentro donde disfrutar de la cocina vienesa y la cultura de las cafeterías.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

El restaurante más antiguo del Naschmarkt, «Eiserne», sirve comida casera al estilo de la Viena de antaño, acompañada de cerveza de barril o una copa de vino.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

Café Drechsler

Una cafetería vienesa con historia: desde 1919, punto de encuentro para noctámbulos y madrugadores, con desayunos todo el día y auténtico ambiente de café.

Café Drechsler

Café Anzengruber

Cerca del Naschmarkt está la legendaria cafetería de la Schleifmühlgasse: un sencillo local vienés donde se sirven escalopes, crepes y un ambiente de clientes habituales.

Café Anzengruber

Vollpension

En el café intergeneracional, las «abuelas» y los «abuelos» preparan dulces tradicionales según recetas familiares. Un lugar entre strudel de manzana, buchteln y café.

Vollpension

Zur Herknerin

En la taberna de Stefanie Herkner se elabora con cariño la cocina vienesa clásica, desde rollitos de col hasta albóndigas, con ingredientes regionales.

Zur Herknerin

Gasthaus Ubl

En esta taberna vienesa de larga tradición se sirven desde hace décadas escalopes, ternera hervida y otros platos clásicos en un acogedor ambiente vienés.

Gasthaus Ubl

5 consejos para visitar el Naschmarkt

Merece la pena llegar temprano

Por la mañana, el Naschmarkt aún está agradablemente tranquilo. Así tendrás tiempo para descubrir los puestos con calma, charlar con los vendedores y degustar las especialidades.

Lleva dinero en efectivo

Muchos puestos aceptan tarjetas, pero no en todas partes es posible pagar con tarjeta. Llevar un poco de dinero en efectivo facilita las compras espontáneas.

Reserva el sábado

Los sábados, además del Naschmarkt, tiene lugar el popular mercadillo. Es maravilloso curiosear entre antigüedades, libros y hallazgos vintage.

Primero mirar, luego probar

La selección es amplia. Lo mejor es dar un paseo por el mercado antes de decidirse: muchos comerciantes ofrecen con gusto pequeñas degustaciones.

Tomarse tiempo para quedarse

Ya sea un café, un escalope vienés o una copa de vino: alrededor del mercado, numerosos locales invitan a observar el animado bullicio con toda tranquilidad.

Parque de atracciones y mercadillo

Donde antes aparcaban los coches, hoy se extiende el Naschpark sobre unos 7.000 m²: una respuesta verde a la densa ciudad. 70 árboles y más de 50.000 plantas aportan sombra, aroma y un refresco palpable. Entre ellos: zonas de césped para tumbarse, mesas de picnic, hamacas. Los niños hacen equilibrio, alguien tensa la slackline, otros simplemente se relajan. Tres fuentes y cuatro juegos acuáticos brillan al sol, dos pérgolas crean tranquilos rincones de retiro. Desde el mirador se abre la vista hacia el valle del Wien.

Y justo al lado, los sábados de 6:30 a 15:00 h, te espera el mercadillo: un paseo entre hallazgos vintage, antigüedades y curiosidades.

Naschpark

Lugares de interés en las inmediaciones

La Secesión de Viena: friso de Beethoven de Klimt

Iglesia de San Carlos: cúpula más alta de Austria, con 74 m

Museo de Viena: Exposición permanente «Viena. Mi historia»

Ópera Estatal de Viena: visitas guiadas entre bastidores

Otto Wagner: Edificios de estilo Art Nouveau en la Wienzeile

MQ MuseumsQuartier Wien: con el Museo Leopold y el mumok

KHM Kunsthistorisches Museum: tesoros de fama mundial

Haus des Meeres: con el restaurante 360° Ocean Sky

FAQs

El Naschmarkt es el mercado más famoso de Viena y un animado punto de encuentro donde se fusionan la gastronomía, la cultura y el estilo de vida urbano. A lo largo de los puestos del mercado encontrarás especialidades internacionales y clásicos vieneses.

El Naschmarkt se encuentra en el centro de Viena, en el distrito 6, entre Karlsplatz y Kettenbrückengasse, a lo largo de la Wienzeile. La forma más fácil de llegar es con el metro U4, bajando en la parada Kettenbrückengasse, que está justo al lado del mercado.

Los horarios de apertura del Naschmarkt varían según la zona. Los puestos del mercado abren de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 h como máximo, y los sábados de 6:00 a 18:00 h. Los locales de restauración abren de lunes a sábado hasta las 23:00 h, y los domingos y festivos a partir de las 9:00 h. El mercadillo tiene lugar los sábados de 6:00 a 18:00 h.

En el Naschmarkt podrás dar la vuelta al mundo con tu paladar. La cocina oriental, mediterránea y asiática se combina con fruta fresca, verduras, especias y delicias. Además, te esperan clásicos vieneses y modernos conceptos de comida callejera.

No. La entrada al Naschmarkt de Viena es gratuita. Puedes pasear por el mercado en cualquier momento, mirar, probar y disfrutar.

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