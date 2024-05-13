Desde hace más de 100 años, el Naschmarkt de Viena vibra entre aromas de especias y el bullicio de la ciudad.Sus 120 puestos y locales crean un lugar de encuentro vivo!

Ya en el siglo XVIII existía a orillas del río Wien un mercado agrícola en el que se comercializaban principalmente productos lácteos. Probablemente, el nombre Naschmarkt deriva de este uso original del recinto como mercado de la leche. Y es que el recipiente de madera de fresno en el que se transportaba la leche se llamaba tradicionalmente «Asch»

Con la regulación del río Wien a principios del siglo XX, el mercado adquirió sus característicos puestos de estilo Art Nouveau, que aún hoy están protegidos como monumentos históricos. Ya en aquella época, junto a los alimentos básicos, se podían encontrar especias exóticas y delicatessen, una promesa de cosmopolitismo en pleno centro de Viena. Hoy en día, el Naschmarkt es menos un lugar de abastecimiento que un escenario para la gastronomía y la diversidad. Entre puestos de mercado históricos, locales, tesoros de mercadillo y el recién renovado Naschpark, se crea un espacio para el encuentro y el disfrute. Pasea, prueba, sorpréndete y descubre el lado más abierto y sorprendente de Viena.