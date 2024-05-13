Ópera Estatal de Viena
Un lugar donde la música hace historia
Introduction
La Ópera Estatal de Viena: Un viaje entre la historia y la cultura
La Ópera Estatal de Viena, conocida como "La primera casa del Ring", es mucho más que un simple teatro de ópera. Cuando te paras frente a su majestuosa arquitectura neorrenacentista, te sumerges en el corazón de la identidad cultural de Viena. No importa si eres amante del arte o la cultura: este lugar tiene un magnetismo especial que te atrapa.
Desde sus inicios, la historia de la Ópera Estatal está profundamente entrelazada con el pasado imperial de Viena. Imagina que en 1629, el primer teatro de ópera ya se alzaba cerca de Hofburg, siendo un espacio exclusivo para los Habsburgo. Más tarde, bajo el emperador José II, un apasionado de Mozart, la ópera se transformó en un pilar fundamental de la vida cultural vienesa. El edificio actual, inaugurado en 1869 con la obra Don Giovanni de Mozart, marcó un antes y un después. Allí estaban el emperador Francisco José y la inolvidable emperatriz Sissi, inaugurando lo que sería uno de los monumentos más icónicos de la ciudad.
Durante años, la ópera fue el "teatro de la corte imperial", pero con la caída de la monarquía en 1918, comenzó una nueva etapa. En su momento de mayor auge artístico, bajo la dirección de Gustav Mahler, la Ópera Estatal se transformó en un faro de innovación. Las producciones visionarias de Mahler, como El anillo del Nibelungo de Wagner, rompieron moldes y establecieron estándares que aún resuenan. Más tarde, entre 1919 y 1924, Richard Strauss y Franz Schalk elevaron aún más el prestigio de la institución.
Sin embargo, también vivió tiempos oscuros. Durante la era nazi, artistas fueron perseguidos, espectáculos prohibidos, y en 1945, los bombardeos arrasaron gran parte del edificio, llevándose consigo la tramoya y 150.000 trajes. Pero como todo gran símbolo, resurgió. En 1955, con la reapertura del teatro al ritmo de Fidelio de Beethoven, comenzó una nueva era de esplendor.
Hoy, cuando visitas la Ópera Estatal de Viena, disfrutas de uno de los repertorios más amplios del mundo, con más de 200 representaciones al año. Además, esta casa sabe cómo unir tradición y modernidad: eventos como Opera Live on the Square hacen que la cultura sea accesible para todos, y el glamuroso Baile de la Ópera te envuelve en la elegancia del pasado.
Aquí, no solo encuentras música y arte. Descubres un lugar que respira alegría de vivir, encanto y cosmopolitismo. En la Ópera Estatal de Viena, el legado imperial y la innovación moderna se funden para ofrecerte una experiencia que mira al futuro mientras mantiene viva la magia del pasado.
Ópera gratis en una pantalla LED de 50 m² en la Herbert von Karajan Platz, justo al lado de la Ópera. Más de 80 retransmisiones en directo ponen la cultura al alcance de todos.
La Ópera de Viena desde todas las perspectivas
Una ópera llena de posibilidades
La Ópera de Viena es un teatro multifacético que va mucho más allá de las óperas clásicas, ofreciendo una experiencia cultural incomparable.
El Ballet Estatal de Viena, uno de los principales conjuntos de Europa, encanta al público con presentaciones de ballet clásico y con coreografías innovadoras que fusionan tradición y modernidad de manera única. Su calidad artística y creatividad atraen a amantes de la danza de todo el mundo.
Durante el verano, la Ópera Estatal se convierte en el epicentro del Festival de Jazz de Viena, un evento que transforma el histórico teatro en un escenario espectacular para leyendas de la música como Keith Jarrett y Eric Clapton. Este festival, reconocido como uno de los tres más importantes del mundo, convierte a Viena en una verdadera capital del jazz.
La Ópera de Viena también se preocupa por acercar el arte a las nuevas generaciones. Producciones creativas como El Anillo de los Nibelungos adaptado para niños o Pinocho hacen que los clásicos sean accesibles y emocionantes para los más pequeños. A través de la Escuela de Ópera, los jóvenes talentos tienen la oportunidad de formar parte de producciones internacionales, mientras que programas como NIDO y talleres interactivos introducen a los niños en el mundo de la música y el teatro de forma lúdica.
La Ópera de Viena, con su fusión de tradición, innovación y diversidad, es un faro cultural que inspira y conecta generaciones.
Cuando la Ópera de Viena le invita a una noche de baile
Cada año, la Ópera Estatal de Viena se transforma en el salón de baile más glamuroso del mundo. El Baile de la Ópera combina elegancia, alegría y cultura de una manera única. Tradicionalmente, se celebra el último jueves antes del Miércoles de Ceniza, y atrae a invitados de todo el mundo que buscan vivir una noche inolvidable.
En pocas horas, el auditorio se convierte en un escenario deslumbrante, y la ceremonia de apertura, con 144 parejas de debutantes, refleja la tradición vienesa en su máxima expresión. Entre melodías de vals y coreografías impecables, la noche es un festín para los sentidos. El punto culminante es la emblemática cuadrilla de medianoche, donde todos los invitados se unen para llenar la pista de baile de energía y alegría.
Personalidades de la cultura, la política, los negocios y la ciencia destacan la importancia de este evento social. Detrás de escena, un equipo meticuloso se asegura de que cada detalle sea perfecto, desde la tecnología hasta el vestuario, haciendo del Baile de la Ópera un homenaje al patrimonio cultural de Viena, que irradia su esplendor más allá de la ciudad.
Código de vestimenta para el Baile de la Ópera
Lambert Hofer Junior es uno de los diseñadores más demandados en la escena del baile vienés. Apenas comienza el otoño, su estudio recibe las primeras solicitudes de fracs para el Baile de la Ópera. En pleno auge del carnaval vienés, los locales de Müllnergasse se llenan tanto como la pista de baile de la Ópera antes de la cuadrilla de medianoche.
"La cultura del baile vienés es única", comenta entusiasmada Olga Hofer, quien, tras la muerte de su marido, dirigió en solitario el negocio de alquiler de fracs y disfraces. "En Alemania puedes ir a un baile exclusivo con traje negro, pero en Viena eso está prohibido. El frac es lo más adecuado". Aunque ya está jubilada, su equipo sigue ayudando a innumerables caballeros a vestir con distinción en lugares emblemáticos como la Ópera, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento y el Musikverein.
En el Baile de la Ópera, las damas deslumbran con vestidos de noche hasta el suelo, zapatos cerrados y peinados elegantes. Los caballeros, por su parte, se presentan de frac con pajarita blanca, zapatos de charol o salón masculino. Los tirantes son imprescindibles, los cinturones quedan fuera de lugar, y los relojes de pulsera son reemplazados por un clásico reloj de bolsillo.
Sueños de vals: bailes, pasos de baile y consejos de baile
Disfrutar en torno a la óperaLa cultura se saborea cerca de la Ópera Estatal de Viena: tarta Sacher, Café Mozart, Palmenhaus o un tentempié en el puesto de salchichas del Albertina hacen de la velada un éxito total.
Sede de la Filarmónica de Viena
La Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena están profundamente conectadas. Los músicos de la Filarmónica provienen exclusivamente de la Orquesta de la Ópera, y solo aquellos que han tocado en esta última durante al menos tres años pueden unirse a la prestigiosa orquesta. Esta relación no solo asegura la calidad excepcional de las producciones operísticas, sino que también preserva el mundialmente admirado "Estilo sonoro vienés". En 2012, la distinción honorífica otorgada a ambas orquestas como miembros de la Ópera Estatal destacó aún más la estrecha colaboración que refuerza la posición de Viena como una metrópoli musical de renombre.
El Coro de la Ópera Estatal de Viena, considerado uno de los mejores del mundo, es crucial para la excelencia de la Ópera. Con 92 cantantes profesionales, participa en hasta 55 óperas al año, actuando tanto en la Ópera Estatal como en el Festival de Salzburgo y en giras internacionales. La meticulosa cultura del sonido, cultivada por directores como Gustav Mahler y Herbert von Karajan, convierte al coro en una parte esencial de la tradición musical y la fama internacional de Viena.
Curiosidades sobre la Ópera Estatal de Viena
Un edificio con historia
Se tardaron ocho años en construir la Ópera Estatal en la Ringstrasse. Los planos, de estilo neorrenacentista, fueron elaborados por August Sicard von Sicardsburg y Eduard van der Nüll. En su momento, los arquitectos fueron criticados y sus planos se calificaron de "Königgrätz de la arquitectura". Trágicamente, ninguno de los dos vivió para ver el edificio terminado. Van der Nüll se suicidó y Sicardsburg murió poco después de un ataque al corazón.
La primera casa del Ring
Hoy en día, la Ópera Estatal caracteriza el rostro de la Ringstrasse vienesa. Cuando se inauguró en 1869, el edificio fue muy controvertido y se le criticó por ser una "caja hundida". Con el tiempo, el edificio se convirtió en uno de los monumentos más importantes de Viena y en un símbolo de excelencia cultural.
Funcionamiento animado
La Ópera Estatal de Viena es uno de los teatros de ópera más animados del mundo. Con unas 200 representaciones por temporada, ofrece un repertorio variado que combina estilos y épocas musicales de forma única, llevando al escenario tanto clásicos como obras menos conocidas.
De las tradiciones a los hitos
Herbert von Karajan dejó su impronta en la Ópera Estatal de Viena haciendo que las óperas se representaran exclusivamente en el idioma original y convirtiendo finalmente a Viena en un centro mundial de la ópera. En 2019 se produjo un hito histórico con el estreno de Orlando, de Olga Neuwirth, la primera ópera completa de una mujer en la Haus am Ring.
Escenarios llenos de posibilidades
La Ópera Estatal de Viena impresiona no solo por su programa, sino también por su enorme superficie escénica. El escenario principal mide unos 673 metros cuadrados -el tamaño de dos pistas de tenis- y se extiende a lo largo de 27 metros de ancho y 25 metros de profundidad. A esto hay que añadir los bastidores, de 441 metros cuadrados, el escenario inferior, de 390 metros cuadrados, y un escenario lateral, de 192 metros cuadrados. Estas dimensiones hacen posibles producciones espectaculares.
Una joya resplandeciente en el corazón de Viena
La Ópera Estatal de Viena no sólo fascina por su magnífica arquitectura, sino también por su impresionante interior. En el auditorio, la gran araña de tres toneladas de cristal y 1.100 bombillas brilla y convierte cada visita en una experiencia glamurosa.
Entre bastidores
950 personas hacen posible la magia de la ópera cada día. Por la mañana, el escenario de la noche anterior se desmonta para dar paso a los ensayos de la tarde. Detrás del telón, 200 tramoyistas trabajan hasta el último minuto mientras la música ya suena en la sala. Apuntadores, técnicos, personal de guardarropa, cantina y el portero, que conoce cada rincón, colaboran para que la Ópera del Estado siga siendo una obra de arte total.
Música y sostenibilidad en Austria
La Ópera Estatal de Viena es un ejemplo destacado de cómo la tradición musical y la sostenibilidad pueden coexistir armoniosamente en Austria. Como uno de los principales centros culturales del país, preserva el legado de la música clásica vienesa mientras revitaliza sus tradiciones. Este compromiso con la conservación de los recursos culturales también se extiende a su esfuerzo por hacer la música accesible a un público diverso.
La sostenibilidad social también se fomenta a través de la música: festivales, conciertos y eventos comunitarios unen a las personas y refuerzan el sentido de identidad cultural de Austria. Quienes participan en estas experiencias no solo se sumergen en un rico patrimonio, sino que también contribuyen a la preservación de este valioso legado para las futuras generaciones.