Vacances d'hiver durables

Les vacances d'hiver dans les Alpes autrichiennes sont mythiques, et pour que cela perdure, de nombreux changements sont en cours. La région de ski "Klimaberg" Katschberg a obtenu le label environnemental autrichien ainsi que le "Green Tourism Award" allemand. À Zell am See, les remontées mécaniques fonctionnent avec 100 % d'électricité renouvelable, tandis qu'à Kaprun, le snowfarming préserve le glacier en conservant la neige pour l'hiver suivant. La région de ski Schladming-Dachstein favorise un voyage respectueux du climat grâce à des navettes de ski et des bornes de recharge électriques sur place. Dans la région de ski Wilder Kaiser, les clients arrivant en train bénéficient d'un transfert gratuit vers leur hébergement, d'une mobilité gratuite sur place, et d'une réduction de 10 % sur la location de ski.