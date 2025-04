Les plus beaux jardins de châteaux en Autriche

Explorez les plus magnifiques jardins de châteaux autrichiens : entre chefs-d'œuvre baroques, parcs romantiques, vastes étendues et trésors botaniques uniques.

Des jardins enchanteurs où l'architecture et la nature s’unissent

Les châteaux d’Autriche, s’élevant fièrement à travers le pays, cachent bien plus que des murs chargés d’histoire. Leurs jardins, conçus avec une précision artistique et un amour du détail, sont de véritables trésors paysagers. Parmi eux, le parc du Château de Schönbrunn à Vienne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, impressionne par ses lignes géométriques parfaites, ses plantes exotiques et sa majestueuse serre aux palmiers. À Salzbourg, le Jardin Mirabell enchante par ses sculptures historiques et ses parterres éclatants, créant une ambiance féérique.

Parcs romantiques et naturels

Pour les amoureux de la nature, les parcs romantiques des châteaux autrichiens sont de véritables sanctuaires. À Graz, le parc du Château Eggenberg séduit par son calme enchanteur, ses étangs paisibles, ses prairies verdoyantes et ses paons majestueux en liberté. Au Burgenland, le Château Esterházy charme par son jardin paysager à l’anglaise et ses sentiers empreints de poésie.

Qu’il s’agisse de parterres élégamment structurés, de jardins alpins pittoresques ou de somptueux jeux d’eau, les jardins des châteaux autrichiens offrent une palette infinie de magie et de charme. Vieux de plusieurs siècles, ils sont une invitation à la promenade, à la découverte et à la détente, tout en apportant une fraîcheur bienfaisante durant l’été.