Randonnées le long des eaux sauvages
Gorges, ravins et cascades
Dans la bruine des cascades autrichiennes flotte une magie singulière : des millions de fines gouttelettes dansent dans l’air, tandis que le fracas de l’eau engloutit tous les autres sons. L’air, parfumé de mousse et de pierre humide, chargé d’ions négatifs, est d’une pureté telle que chaque respiration devient une méditation.
Dans les profondes gorges alpines, où l’eau a creusé la roche durant des millénaires, les cascades déploient leur pouvoir bienfaisant. En suivant les sentiers étroits le long des torrents impétueux, on sent le quotidien s’effacer peu à peu, remplacé par une profonde sérénité – un phénomène naturel que les scientifiques appellent « l’effet cascade ».
Les plus belles randonnées le long des gorges et canyons
Gorge Sigmund Thun Klamm à Kaprun
Il y a 14 000 ans, la vallée de Kaprun était recouverte de glaciers qui ont creusé un profond sillon dans la vallée.
Gorges Seisenbergklamm dans le parc naturel de Weißbach
Située à l’entrée du parc naturel, la gorge offre un parcours d’environ une heure, idéal pour une sortie en famille.
Gorges Liechtensteinklamm dans le Pongau
C'est l'une des gorges les plus longues, les plus profondes et les plus impressionnantes des Alpes. Bonus : l'escalier « Helix », qui descend à 30 mètres de profondeur.
Cascades de Gimbach au lac Attersee
Près du lac Attersee, les cascades de Gimbach révèlent un décor grandiose que l’on peut découvrir jusque sous l’eau, en plongée.
Gorge Dr. Vogelgesangklamm à Spital am Pyhrn
Avec ses 1,5 km, c'est la plus longue gorge de Haute-Autriche : c'est de là que part la randonnée des trois refuges.
Gorge Wolfsschlucht à Bad Kreuzen
Dès 1846, les cascades servaient de douches et de bains d’eau froide. Dans la forêt humide des gorges se sont établis le frêne, l’érable sycomore et l’orme de montagne.
Ötschergräben dans le Mostviertel
Des rochers escarpés, des cascades rugissantes, une nature unique : façonné par les forces de l'Ötscherbach, un système de gorges unique se trouve au pied de l'Ötscher.
Sentier thématique Wilde Wasser à Schladming
Plus de 16 km d'eaux sauvages sous toutes leurs formes : tranquilles, scintillantes, cristallines ou bouillonnantes, elles dévalent en chute libre les rochers des Tauern.
Gorges de Bärenschützklamm à Pernegg an der Mur
Les gorges de Bärenschützklamm sont classées monument naturel depuis 1978. Le premier sentier a été aménagé en 1901 et a été restauré plusieurs fois depuis.
Canyon Tscheppaschlucht à Ferlach
Le chemin longe des gorges profondes. La faune unique surprend, le spectacle naturel du torrent qui dévale la pente enthousiasme.
Les plus belles randonnées vers des cascades
Cascade de Gartl près de Großkirchheim
Le microclimat spécial créé par les fines gouttelettes d'eau chargées électriquement aide à réduire le stress.
Cascade de Grawa dans le Stubaital
La puissante cascade de Grawa, dans la haute vallée de Stubaital, est considérée comme la plus large cascade des Alpes orientales.
Chutes de Krimml dans la vallée de l'Achental
380 mètres – les cinquièmes chutes d'eau les plus hautes du monde ! En raison de la hauteur de chute, les gouttes d'eau sont particulièrement fines.
Cascade de Stuibenfall dans l'Ötztal
Entourée d'une végétation luxuriante ou d'un manteau blanc, la cascade de Stuibenfall, haute de 159 mètres, est un lieu enchanteur en toute saison.
Cascade de Golling près de Salzbourg
Une bouffée d’air pur à Golling : l’eau s’élance sur 75 mètres en deux chutes spectaculaires – un lieu à la fois impressionnant et revitalisant !
Conseils
Comment photographier une cascade ?
La lumière idéale :
Sous une forte luminosité, mieux vaut photographier le matin ou le soir, quand le soleil est bas. Trop de lumière empêche d’obtenir un temps de pose suffisant. S’il fait sombre, comme en forêt ou dans une gorge, privilégiez plutôt la mi-journée. Attention : un ISO trop élevé donne un effet granuleux à l’image !
Les réglages de l’appareil :
L’effet de voile s’obtient grâce à une pose longue (environ quatre secondes) – plus la durée augmente, plus l’eau paraît soyeuse. Trop longtemps, et la texture disparaît complètement. Ne jamais dépasser deux diaphragmes au-dessus de l’exposition correcte !
Le trépied :
Pour obtenir un effet fluide, ne photographiez jamais à main levée ! Le trépied est indispensable pour les poses longues. Des embouts en caoutchouc évitent qu’il ne glisse sur sol humide.