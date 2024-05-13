Randonnées le long des eaux sauvages
Gorges, ravins et cascades

L’Autriche est un véritable royaume de l’eau : d’innombrables sentiers mènent le long de gorges et de canyons jusqu’à des cascades grondantes

Dans la bruine des cascades autrichiennes flotte une magie singulière : des millions de fines gouttelettes dansent dans l’air, tandis que le fracas de l’eau engloutit tous les autres sons. L’air, parfumé de mousse et de pierre humide, chargé d’ions négatifs, est d’une pureté telle que chaque respiration devient une méditation.
Dans les profondes gorges alpines, où l’eau a creusé la roche durant des millénaires, les cascades déploient leur pouvoir bienfaisant. En suivant les sentiers étroits le long des torrents impétueux, on sent le quotidien s’effacer peu à peu, remplacé par une profonde sérénité – un phénomène naturel que les scientifiques appellent « l’effet cascade ».

Les plus belles randonnées le long des gorges et canyons

Quand l’eau sculpte la roche pendant des milliers d’années, elle crée ce que les Autrichiens appellent une "Klamm" : de superbes vallées étroites et des gorges escarpées, typiques des paysages alpins.

Gorge Sigmund Thun Klamm à Kaprun

Il y a 14 000 ans, la vallée de Kaprun était recouverte de glaciers qui ont creusé un profond sillon dans la vallée.

Sigmund Thun Klamm

Gorges Seisenbergklamm dans le parc naturel de Weißbach

Située à l’entrée du parc naturel, la gorge offre un parcours d’environ une heure, idéal pour une sortie en famille.

Seisenbergklamm

Gorges Liechtensteinklamm dans le Pongau

C'est l'une des gorges les plus longues, les plus profondes et les plus impressionnantes des Alpes. Bonus : l'escalier « Helix », qui descend à 30 mètres de profondeur.

Liechtensteinklamm

Cascades de Gimbach au lac Attersee

Près du lac Attersee, les cascades de Gimbach révèlent un décor grandiose que l’on peut découvrir jusque sous l’eau, en plongée.

Gimbach-Kaskaden

Gorge Dr. Vogelgesangklamm à Spital am Pyhrn

Avec ses 1,5 km, c'est la plus longue gorge de Haute-Autriche : c'est de là que part la randonnée des trois refuges.

Dr. Vogelgesang Klamm

Gorge Wolfsschlucht à Bad Kreuzen

Dès 1846, les cascades servaient de douches et de bains d’eau froide. Dans la forêt humide des gorges se sont établis le frêne, l’érable sycomore et l’orme de montagne.

Wolfsschlucht

Ötschergräben dans le Mostviertel

Des rochers escarpés, des cascades rugissantes, une nature unique : façonné par les forces de l'Ötscherbach, un système de gorges unique se trouve au pied de l'Ötscher.

Ötschergräben

Sentier thématique Wilde Wasser à Schladming

Plus de 16 km d'eaux sauvages sous toutes leurs formes : tranquilles, scintillantes, cristallines ou bouillonnantes, elles dévalent en chute libre les rochers des Tauern.

Sentier thématique Wilde Wasser

Gorges de Bärenschützklamm à Pernegg an der Mur

Les gorges de Bärenschützklamm sont classées monument naturel depuis 1978. Le premier sentier a été aménagé en 1901 et a été restauré plusieurs fois depuis.

Bärenschützklamm

Canyon Tscheppaschlucht à Ferlach

Le chemin longe des gorges profondes. La faune unique surprend, le spectacle naturel du torrent qui dévale la pente enthousiasme.

Tscheppaschlucht

Randonnée dans les gorges de Wolfsklamm près de Stans

Cette randonnée d’aventure conduit sur des marches et passerelles à travers des gorges rocheuses et le long de cascades impressionnantes.

Wolfsklamm

Les plus belles randonnées vers des cascades

Les cascades autrichiennes sont des destinations de randonnée fascinantes : plus on se rapproche du bruit du grondement, plus l'excitation monte, jusqu'à ce qu'on se retrouve face aux masses d'eau déferlantes.

Cascade de Gartl près de Großkirchheim

Le microclimat spécial créé par les fines gouttelettes d'eau chargées électriquement aide à réduire le stress.

Cascade de Gartl

Cascade de Grawa dans le Stubaital

La puissante cascade de Grawa, dans la haute vallée de Stubaital, est considérée comme la plus large cascade des Alpes orientales.

Cascade de Grawa

Chutes de Krimml dans la vallée de l'Achental

380 mètres – les cinquièmes chutes d'eau les plus hautes du monde ! En raison de la hauteur de chute, les gouttes d'eau sont particulièrement fines.

Chutes de Krimml

Cascade de Stuibenfall dans l'Ötztal

Entourée d'une végétation luxuriante ou d'un manteau blanc, la cascade de Stuibenfall, haute de 159 mètres, est un lieu enchanteur en toute saison.

Stuibenfall

Cascade de Golling près de Salzbourg

Une bouffée d’air pur à Golling : l’eau s’élance sur 75 mètres en deux chutes spectaculaires – un lieu à la fois impressionnant et revitalisant !

Cascade de Golling

Cascade de Bad Gastein

Haute de 341 mètres, elle compte parmi les plus grandes cascades d'Europe. Elle caractérise le paysage urbain et est considérée comme l'emblème de Bad Gastein.

Cascade de Bad Gastein

Conseils

Comment photographier une cascade ?

La lumière idéale :
Sous une forte luminosité, mieux vaut photographier le matin ou le soir, quand le soleil est bas. Trop de lumière empêche d’obtenir un temps de pose suffisant. S’il fait sombre, comme en forêt ou dans une gorge, privilégiez plutôt la mi-journée. Attention : un ISO trop élevé donne un effet granuleux à l’image !

Les réglages de l’appareil :
L’effet de voile s’obtient grâce à une pose longue (environ quatre secondes) – plus la durée augmente, plus l’eau paraît soyeuse. Trop longtemps, et la texture disparaît complètement. Ne jamais dépasser deux diaphragmes au-dessus de l’exposition correcte !

Le trépied :
Pour obtenir un effet fluide, ne photographiez jamais à main levée ! Le trépied est indispensable pour les poses longues. Des embouts en caoutchouc évitent qu’il ne glisse sur sol humide.

FAQs

Avec une hauteur totale de 380 mètres, les chutes de Krimml sont les plus hautes d’Autriche. En trois puissantes cascades, l’eau s’y précipite dans le vide. Leur débit moyen atteint 5,6 mètres cubes par seconde et peut, en été, tripler sous l’effet de la fonte des glaciers, faisant d’elles l’un des sites les plus spectaculaires et les plus riches en eau d’Europe.

Il y a déjà 200 ans, on prêtait aux chutes de Krimml des vertus bienfaisantes. Aujourd’hui, ce spectacle naturel du parc national des Hohe Tauern est reconnu comme un site de bien-être d’origine naturelle. Certaines études suggèrent que les chutes pourraient contribuer à renforcer le système immunitaire et à atténuer certains symptômes chez les personnes allergiques. L’air vibrant, enrichi en ions négatifs issus de l’eau en mouvement, aurait des effets positifs possibles sur le corps et l’esprit.

