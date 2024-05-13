Comment photographier une cascade ?

La lumière idéale :

Sous une forte luminosité, mieux vaut photographier le matin ou le soir, quand le soleil est bas. Trop de lumière empêche d’obtenir un temps de pose suffisant. S’il fait sombre, comme en forêt ou dans une gorge, privilégiez plutôt la mi-journée. Attention : un ISO trop élevé donne un effet granuleux à l’image !

Les réglages de l’appareil :

L’effet de voile s’obtient grâce à une pose longue (environ quatre secondes) – plus la durée augmente, plus l’eau paraît soyeuse. Trop longtemps, et la texture disparaît complètement. Ne jamais dépasser deux diaphragmes au-dessus de l’exposition correcte !

Le trépied :

Pour obtenir un effet fluide, ne photographiez jamais à main levée ! Le trépied est indispensable pour les poses longues. Des embouts en caoutchouc évitent qu’il ne glisse sur sol humide.