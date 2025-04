Un spectacle à couper le souffle : l’eau des chutes de Krimml plonge de 380 mètres de haut dans un tourbillon sonore et sensoriel.

Ce sont les plus hautes chutes d'eau d'Europe et les cinquièmes plus hautes du monde. Ici, le souffle se fait large, porté par une brume légère – un lieu où l’on vient simplement… pour respirer.

Au cœur du parc national des Hohe Tauern, les chutes de Krimml dessinent un espace de ressourcement grandiose – forêt, roche et eau vive comme seuls éléments de décor.