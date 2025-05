Kräftemessen wie damals Gauder Fest in Zell am Ziller in Tirol

La Tiroler Gauder Fest est l'une des plus anciennes fêtes populaires de l'espace alpin. Ses origines remontent à l'année 1428. Le nom ne vient pas du mot dialectal "Gaudi" (amusement), mais de "Gauderlehen", le lieu où se déroule la fête. Autrefois, des foires et des compétitions étaient organisées sur le marché. Aujourd'hui, les artisans montrent leur savoir-faire au marché artisanal et paysan traditionnel et vendent des produits régionaux tels que des dogglns, des cartables ou des sculptures. La bière "Gauder Bock" ne doit pas manquer non plus. Même les compétitions se déroulent encore aujourd'hui avec ferveur : le "Ranggeln" - le fait de mettre son adversaire en croix - est devenu le concours de Ranggler le plus célèbre de l'espace alpin.

Fête populaire Gauder Fest