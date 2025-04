Les plus beaux bals de Vienne

Plongez dans l'élégance impériale des bals viennois, dansez dans des salles majestueuses et savourez une cuisine raffinée – un voyage culturel unique.

La tradition des bals à Vienne

Héritage vivant de l'époque impériale, les bals viennois introduisaient jadis les jeunes dans la haute société tout en renforçant les relations sociales. Aujourd'hui, avec plus de 300 événements, la saison des bals célèbre avant tout le plaisir et la convivialité, bien au-delà des apparences. Chaque bal est une immersion dans l'ambiance d'antan, avec son programme cérémonial et ses coutumes héritées du XVIIIe siècle : code vestimentaire, fanfare d'ouverture, entrée des débutants, et le célèbre cri "Alles Walzer !" qui invite à la danse de valse. Pour briller sur la piste, n’hésitez pas à suivre les conseils des écoles de danse traditionnelles avant de vous lancer.