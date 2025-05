Hôtels familiaux en Autriche

Des séjours loin des contraintes du quotidien Hôtels au bord du lac

Des aventures aquatiques tout en douceur

Que ce soit lors d’une baignade en famille, d’une balade en bateau ou en ramassant des galets colorés sur la rive : les lacs autrichiens invitent à l’exploration ludique. Ici, enfants et parents bougent ensemble, naturellement. Des excursions guidées, des sentiers faciles autour du lac et des plages adaptées aux familles transforment chaque journée en un moment varié et apaisant. Une nature qui offre à la fois calme et petites aventures – pour des souvenirs partagés qui restent.