Depuis des millénaires, les hommes sont attirés par des lieux d'où émane une force particulière. Voici 8 lieux de détente, d'harmonie et de guérison en Autriche.

Souvent cachés entre d'imposants sommets montagneux, dans des clairières tranquilles ou près de cascades rugissantes, les sites naturels énergétiques d'Autriche fascinent les gens depuis des siècles. Dans ces lieux particuliers, l'énergie du paysage s'intensifie jusqu'à devenir palpable, que ce soit grâce à des particularités géologiques, à la force de l'eau ou simplement à la beauté époustouflante de la nature.

Si certains de ces lieux étaient déjà vénérés comme sacrés par les Celtes, d'autres ont été créés récemment grâce à un aménagement minutieux. Leur point commun : ils invitent à la pause, permettent d'oublier le quotidien et redonnent de l'énergie. La plupart du temps, des sentiers de randonnée pittoresques mènent à ces lieux énergétiques, de sorte que le trajet pour s'y rendre devient déjà une expérience méditative. La rencontre avec la force originelle de la nature fait de chacun de ces lieux une expérience personnelle.