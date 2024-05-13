Les 8 plus beaux lieux dénergie naturelle en Autriche
Souvent cachés entre d'imposants sommets montagneux, dans des clairières tranquilles ou près de cascades rugissantes, les sites naturels énergétiques d'Autriche fascinent les gens depuis des siècles. Dans ces lieux particuliers, l'énergie du paysage s'intensifie jusqu'à devenir palpable, que ce soit grâce à des particularités géologiques, à la force de l'eau ou simplement à la beauté époustouflante de la nature.
Si certains de ces lieux étaient déjà vénérés comme sacrés par les Celtes, d'autres ont été créés récemment grâce à un aménagement minutieux. Leur point commun : ils invitent à la pause, permettent d'oublier le quotidien et redonnent de l'énergie. La plupart du temps, des sentiers de randonnée pittoresques mènent à ces lieux énergétiques, de sorte que le trajet pour s'y rendre devient déjà une expérience méditative. La rencontre avec la force originelle de la nature fait de chacun de ces lieux une expérience personnelle.
La source bleue
Le Kufsteinerland en Tyrol possède un joyau naturel d'une beauté particulière : la source bleue. Située dans un petit creux de la vallée, elle est la plus grande Source d'eau potable Du Tyrol. La couleur de la source varie en fonction de la lumière et de la réflexion. Souvent, les arbres, les prairies et le fond de l'eau recouvert d'algues font briller l'endroit dans les tons de vert les plus variés. D'autres fois, dans les endroits qui ne sont pas couverts d'algues, l'eau brille d'un turquoise clair. Un spectacle d'une force attirante et apaisante.
Et parce que la source bleue est si belle et unique, elle a même été nommée tout premier monument naturel du Tyrol.
Sous les marronniers, les hêtres, les chênes, les tilleuls et les bouleaux, on peut écouter le clapotis de l'eau.
Le lac vert
Avec le début de la fonte des neiges en montagne, le Grüne See se remplit fin avril d'une eau de source limpide. En très peu de temps, des sentiers de randonnée, des prairies, des bancs, un pont et un arbre s'enfoncent ainsi sous la surface de l'eau, créant temporairement un paysage sous-marin unique à l'aspect indéniablement mystique. Dès que l'eau se retire au début de l'été, il ne reste plus qu'un lac bleu turquoise.
Dans ce lieu magique de la Styrie il est possible de se ressourcer. Après une agréable randonnée autour du lac, on peut s'arrêter à l'auberge Seehof. Pour qu'il reste un joyau naturel, la baignade dans le lac n'est pas autorisée.
Un lieu de ressourcement que l'on prend plaisir à visiter dans tous les cas.
Le plus vieux chêne d'Europe
1.000 ans et toujours aussi solide : le plus vieux chêne Chêne d'Europe se trouve dans la petite Station thermale de Bad Blumau dans la région boisée de Styrie. Il y est affectueusement appelé le gros chêne "Oachn", comme on l'appelle. Son nomn'est pas un hasard, son tronc a une circonférence de 8,75 mètres. On ne peut pas l'étreindre seul, il faut trois autres amis.
Les arbres nous donnent en tout cas beaucoup de force. Et le facteur bien-être de cet arbre de 30 mètres de haut et d'un diamètre de couronne de 50 mètres est certainement considérable.
Le chêne doit certainement sa forme noueuse à son âge, mais un autre phénomène peut également avoir un effet ici : À proximité des rayons telluriques, les arbres se tordent pour s'en approcher d'une part et s'en éloigner d'autre part.
Les imposantes pierres branlantes
Chez soi, on se tortille peut-être avec son fauteuil. Mais à Groß Gerungs, dans la basse-Autriche Waldviertel, c'est la pierre de Kierling qui vacille au milieu de la forêt : un bloc de granit de six mètres de long avec un profond renfoncement. L'eau qui s'y trouve aurait des vertus curatives, voire esthétiques. De nombreux visiteurs racontent qu'ils se sont sentis particulièrement bien à proximité de cette pierre. Comment cela se fait-il ?
En fait, les experts de l'Institut de biosensorialité et de recherche bioénergétique sur l'environnement sont unanimes : la pierre de Kierling dispose d'un biochamp spécial qui a surtout un effet positif sur le système nerveux végétatif.
Au total, cinq lieux de force de ce type, connus sous le nom d'"arène de force", se trouvent autour de Groß Gerungs. Leur effet est en partie apaisant, en partie vivifiant - et leur champ énergétique terrestre est clairement mesurable.
Une véritable station-service énergétique de la nature !
Les chutes tumultueuses de Krimml
On le savait déjà il y a 200 ans : les chutes de Krimml dans le SalzburgerLand sont un lieu particulier, car elles possèdent des vertus curatives. Aujourd'hui, ce spectacle naturel dans la région de la Région du Parc national des Hohe Tauern aest également reconnu scientifiquement comme une source naturelle de guérison : Les chutes d'eau renforcent entre autres le système immunitaire et soulagent les personnes souffrant d'allergies et d'asthme.
La fine bruine de cet imposant spectacle naturel est intensément ressentie dans l'air et se dépose agréablement sur la peau. L'air humide est frais et pur. Il sent bon les aiguilles de sapin, la mousse humide et l'écorce des arbres. L'eau se précipite d'une hauteur de chute de 380 mètres dans le vide. On entend, on voit - et on ressent - un énorme grondement, un murmure et un torrent. Des milliards de fines gouttelettes d'eau s'évaporent dans l'air et forment un agréable brouillard qui purifie les voies respiratoires et diminue les symptômes de stress.
Les cercles de pierres mystiques
Sur le Haut plateau de Tschengla à Vorarlberg se trouvent quatre cercles de pierres et un réseau de 2 000 mégalithes. Aujourd'hui, nous ne pouvons que deviner leur signification : Ils servaient probablement d'observatoire céleste à l'âge de pierre. Ou bien il s'agissait d'un lieu de culte de nos ancêtres. Les scientifiques supposent que les hommes pouvaient s'y ressourcer et que des processus de guérison y étaient même mis en route.
Ceux qui ressentent et veulent ressentir ces forces doivent visiter ce lieu magique. La force d'attraction est grande et l'effet sur chacun est différent. Qu'il s'agisse de personnes en quête de guérison, de randonneurs ou tout simplement d'amoureux de la nature, le Bürserberg dégage une magie unique pour ses visiteurs.
Le chemin de la force Maria Laach
Les chemins de randonnée en pleine nature ont un effet bénéfique sur nous Chemin de force Maria Laach. Il mène à travers le parc naturel idyllique de Jauerling - et à la fin à une église gothique église de pèlerinage gothiquequi est est connue comme lieu de force.
Beaucoup de ces lieux mystiques se trouvent dans le plus grand Land d'Autriche : en Autriche Basse-Autriche. Il y a par exemple le point de rencontre mystique des druides dans la vallée d'Ysper, l'arène de force de Groß Gerungs et le village celtique de Schwarzenbach.
Lieu de force Himmelschauen Kufstein
Dans le silence de la vallée du Kaiser, tout en haut du Gamskogel à Tyrolun lieu particulier attend les randonneurs : Un banc en forme de spirale en bois de mélèze invite à " se détendre "Regarder le ciel"une forme de méditation qui permet de s'immerger complètement dans le bleu profond du ciel de montagne. Alors que les sommets escarpés du Zahmen Kaiser se dressent tout autour et que le regard se pose sur des fermes éparpillées jusqu'au lointain Kranzhorn, la spirale en bois crée un espace de contemplation. À l'intérieur de la construction, les bruits du monde se taisent, seul son propre cœur et le gazouillis occasionnel des oiseaux brisent le silence. Selon la position du soleil, on s'installe sur le côté extérieur incurvé et on ressent le monde montagneux environnant - ou, au centre de la spirale, on dirige son regard vers le haut, où le ciel s'étend comme un immense tableau au-dessus des montagnes.
Le chemin vers le lieu de force peut être merveilleusement combiné avec une randonnée. Le site Gamskogel est à environ 45 minutes de marche du Brentenjoch se trouve à une distance de 45 minutes. On peut y accéder depuis Kufstein soit à pied, soit en prenant le tout nouveau téléphérique Kaiserlift peut être atteint.
Encore plus de lieux de force en Autriche
Saviez-vous que ..
... le sureau, le noisetier et l'ortie sont des chercheurs de rayons ? Là où ils poussent, il ne faut pas s'attarder.
... que la recherche de lieux chargés d'énergie à l'aide d'un pendule ou d'une baguette de sourcier s'appelle la "radiesthésie" ?
... la terre est parcourue de lignes énergétiques ? Les plus fortes d'entre elles, appelées lignes de Ley, relient souvent plusieurs lieux de force entre eux.