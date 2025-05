Glasklare Seen und Wasserfälle, Almwiesen, Wälder und eine hinreißende Bergwelt: Das SalzburgerLand fühlt sich naturnah, luftig und leicht an.

Sommerurlaub im SalzburgerLand fühlt sich an … wie ein luftig leichter Tag am See, … wie eine herzhafte Jause auf der Almhütte, … wie ein Picknick im Grünen mit den Liebsten. Im SalzburgerLand spielt die Natur die Hauptrolle. Die wärmste Jahreszeit hat hier sogar einen eignen Namen: der Almsommer. Alles um Aktivität, Sport und Freude in der Natur – alpines Lebensgefühl pur! Die Menschen, die im SalzburgerLand leben, lieben alles, was sich an sportlichen Aktivitäten draußen an der frischen Luft abspielt. Wie sollte es anders sein, bei dieser geballten Schönheit an Seen, Wäldern, Bergen und Almen.

Etwa der Nationalpark Hohe Tauern: Der größte Nationalpark Österreichs ist der Hero, wenn es um reiche Artenvielfalt, alpine Landschaften und Wasserfälle geht. Das Salzburger Seenland wird geliebt für seine glasklaren Seen. Und das Salzkammergut wird seit beinah 200 Jahren seinem Ruf als malerisches Refugium zur Sommerfrische gerecht.