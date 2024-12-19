Vienne culturelle : top 6 des musées à ne pas manquer
Les musées incontournables de Vienne : un voyage culturel unique
Vienne, la capitale autrichienne, est une destination phare pour les amateurs d'art, d'histoire et de culture. La ville regorge de musées prestigieux et diversifiés, offrant une immersion dans des siècles de créativité et d’innovation. Des chefs-d'œuvre de Klimt au Palais du Belvédère aux trésors impériaux exposés au Kunsthistorisches Museum, en passant par l’art contemporain du Mumok, chaque musée viennois révèle un aspect fascinant de la riche histoire et de la scène artistique dynamique de l'Autriche. Que vous soyez passionné d’art classique, de design moderne ou curieux des secrets de la dynastie des Habsbourg, les musées de Vienne vous promettent une expérience inoubliable. Explorez cette sélection des meilleurs musées pour planifier votre prochaine escapade culturelle à Vienne !
Musée du Belvédère
Le splendide palais baroque du Belvédère, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite la principale collection d’art autrichien ainsi que des œuvres internationales. Vous pourrez y admirer de nombreuses peintures de Gustav Klimt et notamment « Le Baiser », la plus célèbre d’entre-elles, représentant Klimt et sa compagne Emilie Flöge en couple d'amoureux. Les férus d’art autrichien peuvent aussi contempler les chefs-d’œuvre des deux peintres impressionnistes que sont Egon Schiele et Oskar Kokoschka mais aussi des collections retraçant plus de 500 ans de l’histoire de l’art. Des expositions temporaires sont également organisées tout au long de l’année. Un petit conseil ? A la fin de votre visite, promenez-vous dans les allées du parc baroque du Belvédère. Ils offrent une superbe vue sur la ville de Vienne.
KHM : Kunsthistorisches Museum
Le musée d’histoire de l’art de Vienne (KHM) compte parmi les plus grands musées au monde. Il renferme des milliers d’œuvres collectionnés au fil des siècles par les Habsbourg. Vous pouvez ainsi découvrir, dans ses nombreuses salles de ce bâtiment construit par l’empereur François-Joseph, des pièces égyptiennes, des antiquités grecques et romaines mais également des peintures de la Renaissance. Des collections riches de multiples trésors à l’image d’œuvres de Raphaël, Vermeer, Vélasquez, Rubens, Rembrandt, Klimt ou encore Pieter Bruegel l’Ancien. Une curiosité du musée ? Une fois par mois, il ouvre ses portes et se transforme en boîte de nuit où vous pouvez danser et sirotez des cocktails tout en déambulant dans les galeries.
Maison de la Musique
Vienne étant l’incontestable capitale mondiale de la musique, les mélomanes ne pourront pas la quitter sans avoir visité la Maison de la Musique, véritable musée des sons. Au cœur des quatre étages de l’ancien palais de l’archiduc Charles, vous pourrez retrouver les plus grands compositeurs et musiciens de l’histoire, de Mozart à Strauss en passant par Beethoven. Un musée interactif aux nombreuses activités – notamment pour les enfants – où vous aurez la possibilité de diriger (virtuellement) l’orchestre philharmonique de Vienne, de composer votre propre valse ou encore de créer des sons et tonalités. Une visite parfaite en famille ! Et pour prolonger le plaisir, n’hésitez pas à découvrir les secrets de Mozart dans l’une de ses anciennes demeures : la Maison Mozart.
Musée Sigmund Freud
Reconnu comme le père de la psychanalyse, Sigmund Freud a vécu une grande partie de sa vie au 19 Berggasse, à Vienne. L’immeuble, situé à côté du Café Freud, est devenu en 1971 un musée qui a rouvert ses portes en 2020, après 18 mois de travaux. En le visitant, vous saurez tout sur la vie et l’œuvre du neurologue autrichien et sur l’histoire de la psychanalyse en observant notamment objets, lettres et photos d’époque. La structure des pièces (appartements privés, cabinet…) a été conservée à l’identique du temps de sa présence dans les lieux (entre 1891 et 1938). Dans son premier cabinet, situé à l’entresol, vous pourrez également admirer une collection d’art conceptuel avec des œuvres d’artistes tels que John Baldessari, Pier Paolo Calzolari, Susan Hiller, Ilya Kabakov ou Franz West.
Musée Albertina
Somptueux palais qui était autrefois le plus grand hôtel particulier de la famille des Habsbourg, l’Albertina est aujourd’hui un musée d’art à la renommée internationale. Proposant un programme d’expositions variées avec des œuvres du XVe siècle à nos jours, il possède notamment l’une des plus grandes et précieuses collections au monde de dessins tels que le « Lièvre » et les « Mains en prière » de Dürer ainsi que des esquisses de Klimt et Rubens. L’exposition permanente présente des chefs-d’œuvre de l’art moderne, de l’impressionnisme français à l’époque contemporaine, tels que les « Nénuphars » de Monet, les « Danseuses » de Degas ou encore le « Portrait d'une jeune fille » de Renoir.
Collection Heidi Horten
La remarquable collection privée d'Heidi Horten présente des chefs-d'œuvre du modernisme, du néo-expressionnisme et du pop art dans un somptueux palais du centre-ville de Vienne. Située entre l'Opéra National et le musée Albertina, la Collection Heidi Horten renferme des œuvres d'artistes de renommée mondiale tels que Klimt, Schiele, Picasso, Warhol, ou encore Baselitz.