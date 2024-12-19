Maison de la Musique

Vienne étant l’incontestable capitale mondiale de la musique, les mélomanes ne pourront pas la quitter sans avoir visité la Maison de la Musique, véritable musée des sons. Au cœur des quatre étages de l’ancien palais de l’archiduc Charles, vous pourrez retrouver les plus grands compositeurs et musiciens de l’histoire, de Mozart à Strauss en passant par Beethoven. Un musée interactif aux nombreuses activités – notamment pour les enfants – où vous aurez la possibilité de diriger (virtuellement) l’orchestre philharmonique de Vienne, de composer votre propre valse ou encore de créer des sons et tonalités. Une visite parfaite en famille ! Et pour prolonger le plaisir, n’hésitez pas à découvrir les secrets de Mozart dans l’une de ses anciennes demeures : la Maison Mozart.