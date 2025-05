Styrie Thermes Rogner Bad Blumau : une oasis de tranquilité

Tours, façades fantaisistes et lignes colorées : l’artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser a imprimé son style unique sur l’architecture des thermes. Le vaste espace thermal, avec ses bassins de 2 700 m², impressionne par son originalité, et deux sources exclusives alimentent les piscines intérieures et extérieures.

La source thermale Melchior jaillit à 47,2 degrés, tandis que la source Vulkania atteint même 110 degrés – son eau riche en minéraux est considérée comme la plus puissante de la région thermale de Styrie. En plus de l'espace sauna, les visiteurs peuvent profiter d'une grotte de sel de la mer Morte, d'une cabine à climat marin ainsi que de massages et de soins ayurvédiques.