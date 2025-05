Une perle ! Spa alpin Aqua Dome au Tyrol

La journée de vacances au ski a été parfaite avec du soleil, de la poudreuse et le plaisir de la glisse. Et c’est tout naturel dans les Alpes, où les montagnes, l’hospitalité et l’offre hivernale sont légendaires. Le corps est vidé de son énergie, l’esprit est revigoré. Quelle est la suite du programme ? C’est simple : on échange la combinaison de ski contre le maillot de bain et on s’offre un pur moment de bien-être ! Ceux qui sont tentés par ce scénario trouveront leur bonheur à l’ Aqua Dome .

Depuis les bassins extérieurs chauffés, semblables à trois gigantesques bols suspendus dans les airs, les visiteurs admirent les versants enneigées où ils faisaient du ski encore peu de temps auparavant. Pour varier la détente, on peut choisir entre le bassin d’eau sulfureuse, le bassin d’eau salée et le bassin de massage. Le cœur du centre thermal est le Thermendom, un immense cristal qui abrite les bassins intérieurs. Des saunas, des soins relaxants, une oasis de repos et une salle de fitness complètent l’offre de détente dans ce temple tyrolien du bien-être. Et avec l’Arche de Noé alpine, les enfants ont droit à leur propre espace pour s’amuser avec de nombreuses attractions, comme le toboggan à bouée et le toboggan entonnoir.