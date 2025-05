Entre Danube, forêts et vignobles, la Basse-Autriche dévoile une cuisine aussi diverse que ses terres : abricots, vin et pavot en sont les trésors.

La Wachau est une région qui laisse bouche bée : plages blanches, vergers, vignobles, villages idylliques et forêts avec châteaux et abbayes à perte de vue. Dans la Wachau, le goût des abricots est apprécié et transformé dans les manufactures, les restaurants et les auberges Le Waldviertel sent bon les herbes, les épices et les huiles, les champs de coquelicots rouges brillent entre le vert foncé de la forêt et les étangs de carpes. Le Weinviertel et le Mostviertel portent déjà dans leur nom les produits qu'ils représentent. Le cidre est toutefois produit à partir de poires et les agriculteurs sont particulièrement fiers des cerises de Cornelius, qu'ils appellent affectueusement "Dirndln". Au milieu de ce paysage fertile, il fait bon vivre et profiter. Il suffit de se laisser porter et de s'installer dans des auberges et des domaines viticoles, et de participer à la vie sociale autour d'une table dans le vignoble ou lors des fêtes des caves.

Le Land de Basse-Autriche se divise en six régions, chacune ayant son propre caractère : Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich avec la Wachau, Mostviertel, Wienerwald et Wiener Alpen.