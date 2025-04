Dans la destination Slow Food Travel en Carinthie, les visiteurs découvrent le savoir-faire artisanal des producteur·rice·s locaux·les en observant de près leur travail t

Slow Food au lieu de Fast Food

Quiconque voyage en Carinthie, le long des nombreux lacs et vallées du versant ensoleillé des Alpes, rencontre des personnes qui ont compris qu’il faut avant tout une chose pour savourer pleinement : du temps. Du temps non seulement pour déguster les spécialités régionales, mais aussi pour les produire. Un voyage dans la destination Slow Food Travel, entre le Gailtal, le Lesachtal, le Gitschtal et le Weissensee, est une immersion dans l’artisanat traditionnel et la passion des producteur·rice·s dévoué·e·s.

Agriculteur·rice·s, chef·fe·s et artisan·e·s unissent leurs efforts pour une production biologique et durable, allant de la culture des céréales à l’élevage de poissons, de la gestion des alpages à la fabrication de fromages. Avec soin et passion, ils créent des produits cultivés dans la région depuis des siècles. Ils préservent ce savoir ancestral tout en le partageant avec leurs hôtes : plier des raviolis typiques de Carinthie les "Kärntner Kasnudeln", à la main, préparer du pain au levain naturel ou encore fabriquer du beurre à l’alpage. Les chef·fe·s réinterprètent ces produits traditionnels dans des plats créatifs, leur offrant une touche moderne. Réinventés, ces mets séduisent les plus fins palais qui recherchent des saveurs authentiques.