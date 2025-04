Dans le Vorarlberg, le fromage est une véritable institution – mais ses montagnes, ses vallées et le lac de Constance promettent bien d'autres merveilles.

L'amour du fromage

Quand on pense à la gastronomie du Vorarlberg, on ne peut pas passer à côté du fromage. Qu'il s'agisse de fromages d'alpage et de montagne corsés, de camembert crémeux, de Sura Kees ou de fromage frais doux à base de lait de chèvre ou de brebis, le Vorarlberg fait battre le cœur des amateurs de fromage.

Le paysage culturel du Land, caractérisé par une agriculture traditionnelle à trois niveaux, est aussi varié que les produits laitiers. Un artisanat séculaire combiné à des techniques modernes de transformation et d'affinage témoignent de la compétence fromagère du Vorarlberg. La coopération entre les producteurs régionaux et le secteur de la restauration et de l'hôtellerie a toujours été très étroite.

Le Vorarlberg invite à découvrir sa culture fromagère à travers des expériences uniques : randonnées culinaires, visites d’alpages, dégustations créatives dans de charmantes auberges ou restaurants raffinés, et incursions dans des caves modernes où les meules révèlent leur secret. Ici, le plaisir prend mille formes.