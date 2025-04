Les règles de conduite pour nos amis les chiens

Vacances avec votre chien – Partir en vacances avec son compagnon à quatre pattes est fréquent. Les chiens sont d'excellents compagnons de randonnée ! La plupart des téléphériques en Autriche acceptent les quadrupèdes. Et parce que dans les régions alpines, la protection de la nature et des animaux sauvages est une priorité absolue, il ne faut pas oublier de lui mettre la muselière et la laisse dans le téléphérique et pendant la randonnée et d'emporter un sac ramasse-crotte.

Le téléphérique Bergbahn Scheffau au Tyrol se fait un plaisir d'accueillir les chiens et leurs maîtres. En altitude, c'est le sentier panoramique vers le Hartkaiser à Ellmau qui est particulièrement conseillé. En Haute-Autriche, le Seilbahn Dachstein Krippenstein emmène maîtres et chiens à la spectaculaire plateforme 5fingers. Et au Vorarlberg c'est toute la région Montafon qui accueille les bras ouverts les quadrupèdes. Grâce aux Bergbahnen Montafon ils accèdent aux sommets Muttersberg, Kristberg, Hochjoch et Co.