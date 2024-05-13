Randonnée en famille dans la forêt près de Hallstatt

Voyager de manière durable
Découvrez l’Autriche à travers un tourisme durable, alliant écologie, authenticité et respect des traditions locales.

Voyagez de manière durable en Autriche : des expériences authentiques en harmonie avec la nature, tout en respectant l’environnement.

Voyager de manière durable en Autriche, c'est découvrir un pays où nature préservée et tourisme responsable vont de pair. Des hébergements éco-certifiés aux transports respectueux de l'environnement, l’Autriche propose une large gamme d'options pour un séjour en harmonie avec la planète. En choisissant des produits locaux et en soutenant les communautés traditionnelles, vous profitez d’expériences uniques tout en minimisant votre impact écologique.

Que signifique "voyager durablement" ?

Voyager durablement, c’est privilégier des expériences inspirantes tout en respectant la nature, le climat et les communautés locales pour des vacances authentiques et responsables.

Les voyageurs durables honorent la nature préservée et les paysages culturels soigneusement entretenus. Ils privilégient des hébergements écocertifiés et optent pour des modes de déplacement doux. Sensibles à la diversité, ils valorisent l’inclusion et l’accessibilité pour tous.

Conseils et infos sur le voyage durable

L'humain au centre de la réflexion

Le fair-play en Autriche

L’équité repose souvent sur une bonne cohabitation. En Autriche, la devise est "Fair Play" : une société inclusive où chacun prend sa part de responsabilité.

Qui contribue au Fair Play en matière de durabilité socioculturelle ?

  • Les visiteurs : voyager de manière durable, c'est minimiser son empreinte carbone et prendre en compte le bien-être des autres.

  • Les hôtes : ceux qui s'engagent à comprendre l'accessibilité et l'inclusion, et à faire preuve d'équité en vers leurs équipes.

  • Les régions : avec des paysages intacts, des eaux propres, des énergies renouvelables et la protection du patrimoine, elles veillent à ce que les mesures prises soient respectueuses de l'environnement.

Conseils et informations sur la durabilité socioculturelle

Apprécier la nature et la protéger

Des vacances pour de nombreuses générations

En Autriche, la nature règne en maître avec ses parcs protégés, ses lacs cristallins et ses régions naturelles intactes. Leader européen de l’agriculture biologique, le pays valorise la biodiversité sur ses vastes surfaces cultivées en bio.

Dans de nombreuses régions, les habitants sont pleinement conscients de leurs trésors écologiques, ce qui se traduit par un engagement fort : forêts et alpages sont soigneusement entretenus, les eaux restent pures, et les espaces naturels sont préservés. Préserver ces écosystèmes pour les générations futures est une priorité.

Vacances en pleine nature

Mobilité et économie des ressources

Des vacances d'hiver plus durables

Des vacances d'hiver durables sont-elles possibles ? En Autriche, la réponse est oui ! D'une part grâce à l'engagement de chaque client, d'autre part grâce aux changements et aux développements importants de régions entières. De nombreuses stations de sports d'hiver dans les Alpes sont des pionnières et montrent comment le ski peut être pratiqué en harmonie avec la nature. Cela permet de prendre en compte les personnes, les animaux et la nature - et donc les générations futures. De nombreuses mesures ont déjà été mises en place : de la réduction des émissions de CO₂ grâce à la mobilité douce et à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à l'enneigement artificiel qui préserve les ressources.

Régions modèles pour le climat Remontées mécaniques en Autriche

FAQ

La protection de ces habitats pour l'homme, la faune et la flore vise à préparer l'avenir. Il est rassurant de voir qu'en Autriche, bien-être personnel et responsabilité écologique vont de pair.

Écologique : l'Autriche offre des paysages intacts et des eaux propres. Voyager de manière durable signifie profiter de ces trésors naturels avec respect et attention.

Économique : les énergies renouvelables et les idées innovantes en matière de protection climatique caractérisent le tourisme autrichien. L'hébergement climatiquement neutre et la mobilité douce contribuent au voyage durable.

Social : la compréhension et l'inclusion sont au premier plan. L'accessibilité est encouragée et constamment développée.

  • Les valeurs mettent l’accent sur l’environnement, le social et la culture.

  • Priorité aux aliments saisonniers, locaux et biologiques.

  • Conception énergétique optimisée.

  • Initiatives pour préserver les ressources.

  • Éclairage basse consommation.

  • Systèmes de réutilisation de l’eau.

  • Engagement envers les communautés, la culture et les traditions locales.

  • Utilisation de matériaux naturels pour le mobilier et les textiles.

  • Critères de construction bioclimatique (ex. : isolation renforcée).

  • Réduction de l’empreinte carbone.

  • Harmonie entre les besoins des visiteurs, des locaux et de la nature.

n’est plus permis de prétendre atteindre la neutralité climatique uniquement via des projets de compensation. Le terme "neutralité climatique" ne peut être utilisé que si :

  • un bilan complet des émissions (Scope 1-3) est réalisé conformément au protocole GES ;

  • un plan d’action détaillé est présenté pour atteindre la neutralité, incluant des mesures concrètes d’évitement, de réduction, puis de compensation, avec une planification des délais et des ressources ;

  • une certification est obtenue auprès d’un organisme indépendant et reconnu, confirmant la neutralité climatique ;

  • toutes les informations sont facilement accessibles aux clients, c’est-à-dire publiées de manière transparente.

Sont qualifiés de "climatiquement positifs" les produits, services ou projets qui contribuent à inverser la tendance globale au réchauffement climatique. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu'un hôtel compense davantage d’émissions de CO2 qu’il n’en génère. Cette surcompensation a un impact positif sur le climat.

« Respectueux du climat » est une affirmation environnementale générale et donc – sans explication supplémentaire des mesures réellement mises en œuvre – trompeuse. Ce qui est considéré comme respectueux du climat peut être interprété différemment d'un visiteur à l'autre.

