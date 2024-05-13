Voyager de manière durable
Découvrez l’Autriche à travers un tourisme durable, alliant écologie, authenticité et respect des traditions locales.
Voyager de manière durable en Autriche, c'est découvrir un pays où nature préservée et tourisme responsable vont de pair. Des hébergements éco-certifiés aux transports respectueux de l'environnement, l’Autriche propose une large gamme d'options pour un séjour en harmonie avec la planète. En choisissant des produits locaux et en soutenant les communautés traditionnelles, vous profitez d’expériences uniques tout en minimisant votre impact écologique.
Que signifique "voyager durablement" ?
Voyager durablement, c’est privilégier des expériences inspirantes tout en respectant la nature, le climat et les communautés locales pour des vacances authentiques et responsables.
Les voyageurs durables honorent la nature préservée et les paysages culturels soigneusement entretenus. Ils privilégient des hébergements écocertifiés et optent pour des modes de déplacement doux. Sensibles à la diversité, ils valorisent l’inclusion et l’accessibilité pour tous.
Conseils et infos sur le voyage durable
Le fair-play en Autriche
L’équité repose souvent sur une bonne cohabitation. En Autriche, la devise est "Fair Play" : une société inclusive où chacun prend sa part de responsabilité.
Qui contribue au Fair Play en matière de durabilité socioculturelle ?
Les visiteurs : voyager de manière durable, c'est minimiser son empreinte carbone et prendre en compte le bien-être des autres.
Les hôtes : ceux qui s'engagent à comprendre l'accessibilité et l'inclusion, et à faire preuve d'équité en vers leurs équipes.
Les régions : avec des paysages intacts, des eaux propres, des énergies renouvelables et la protection du patrimoine, elles veillent à ce que les mesures prises soient respectueuses de l'environnement.
Conseils et informations sur la durabilité socioculturelle
Des vacances pour de nombreuses générations
En Autriche, la nature règne en maître avec ses parcs protégés, ses lacs cristallins et ses régions naturelles intactes. Leader européen de l’agriculture biologique, le pays valorise la biodiversité sur ses vastes surfaces cultivées en bio.
Dans de nombreuses régions, les habitants sont pleinement conscients de leurs trésors écologiques, ce qui se traduit par un engagement fort : forêts et alpages sont soigneusement entretenus, les eaux restent pures, et les espaces naturels sont préservés. Préserver ces écosystèmes pour les générations futures est une priorité.
Vacances en pleine nature
Des vacances d'hiver plus durables
Des vacances d'hiver durables sont-elles possibles ? En Autriche, la réponse est oui ! D'une part grâce à l'engagement de chaque client, d'autre part grâce aux changements et aux développements importants de régions entières. De nombreuses stations de sports d'hiver dans les Alpes sont des pionnières et montrent comment le ski peut être pratiqué en harmonie avec la nature. Cela permet de prendre en compte les personnes, les animaux et la nature - et donc les générations futures. De nombreuses mesures ont déjà été mises en place : de la réduction des émissions de CO₂ grâce à la mobilité douce et à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à l'enneigement artificiel qui préserve les ressources.