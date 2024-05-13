Dans de nombreuses régions, les habitants sont pleinement conscients de leurs trésors écologiques, ce qui se traduit par un engagement fort : forêts et alpages sont soigneusement entretenus, les eaux restent pures, et les espaces naturels sont préservés. La protection de ces habitats pour l’homme, la faune et la flore vise à préparer l’avenir. Il est rassurant de voir qu’en Autriche, bien-être personnel et responsabilité écologique vont de pair.

Écologique : l'Autriche offre des paysages intacts et des eaux propres. Voyager de manière durable signifie profiter de ces trésors naturels avec respect et attention.

Économique : les énergies renouvelables et les idées innovantes en matière de protection climatique caractérisent le tourisme autrichien. L'hébergement climatiquement neutre et la mobilité douce contribuent au voyage durable.

Social : la compréhension et l'inclusion sont au premier plan. L'accessibilité est encouragée et constamment développée.