Là-haut, entre ciel et prairies fleuries, les chalets d’alpage invitent à ralentir. Une parenthèse hors du temps, où l’on retrouve le goût du simple et la beauté du vrai.

Là-haut, le quotidien s’efface

Au cœur des Alpes autrichiennes, environ 8 400 alpages sont encore exploités de manière traditionnelle – des alpages aux herbes aux élevages de chèvres, de vaches ou même de chevaux. De mai à septembre, la montagne s’anime : les fromagers transforment le lait en spécialités locales, les sentiers mènent à des points de vue époustouflants et la nature impose un autre rythme. Prendre part à cette vie en altitude, c’est renouer avec un quotidien simple, tangible et profondément humain.

Une nuit différente… sous les étoiles

Quand le jour tombe sur l’alpage, un autre monde s’éveille. Pas de lumières artificielles ni de bruits parasites : seulement le souffle du vent et le silence saisissant de la montagne. Le ciel semble plus vaste, les étoiles plus brillantes. Cette sérénité rare enveloppe la nuit et invite à un sommeil profond, ancré dans le moment présent. Une expérience qui restaure autant le corps que l’esprit.