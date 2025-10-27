Séjour en chalet d’alpage
Retrouver l’essentiel en pleine montagne

Là-haut, entre ciel et prairies fleuries, les chalets d’alpage invitent à ralentir. Une parenthèse hors du temps, où l’on retrouve le goût du simple et la beauté du vrai.

Là-haut, le quotidien s’efface

Au cœur des Alpes autrichiennes, environ 8 400 alpages sont encore exploités de manière traditionnelle – des alpages aux herbes aux élevages de chèvres, de vaches ou même de chevaux. De mai à septembre, la montagne s’anime : les fromagers transforment le lait en spécialités locales, les sentiers mènent à des points de vue époustouflants et la nature impose un autre rythme. Prendre part à cette vie en altitude, c’est renouer avec un quotidien simple, tangible et profondément humain.

Une nuit différente… sous les étoiles

Quand le jour tombe sur l’alpage, un autre monde s’éveille. Pas de lumières artificielles ni de bruits parasites : seulement le souffle du vent et le silence saisissant de la montagne. Le ciel semble plus vaste, les étoiles plus brillantes. Cette sérénité rare enveloppe la nuit et invite à un sommeil profond, ancré dans le moment présent. Une expérience qui restaure autant le corps que l’esprit.

Les plus beaux alpages d’Autriche

Passer la nuit en alpage ou en refuge

Un réveil inoubliable face à la montagne. Dormir sur une véritable alm, c’est vivre au plus près de la nature : cloches de vaches, petit déjeuner rustique, panorama alpin et vie des bergers.

Dans la vallée de Großarl

En été, une quarantaine de refuges ouvrent leurs portes dans la « Vallée des alpages ». Certains, comme la Filzmoosalm ou la Gerstreitalm, proposent aussi des nuitées.

Dormir dans une hütte à Großarl

Sur la Teichalm

La hütte Angerwirt est un point de départ idéal pour les randonnées ou balades à vélo. Le lac Teichalmsee est tout proche.

Séjour à l’Angerwirt

À l'alpage Eng Alm

Vous trouverez ici des vacances dans des chalets d'alpage en Autriche – du simple chalet indépendant et de la ferme de montagne à la maison de vacances confortable ou au chalet haut de gamme.

Warum tut Urlaub auf der Alm so gut?

L'asthme et l'altitude font bon ménage

Les personnes asthmatiques se sentent même mieux en altitude, car l'air y est plus rare et moins pollué.

L'adaptation à l'altitude accélère dans un premier temps la respiration et le pouls. Ce n'est qu'après cinq à sept jours que le corps s'acclimète à l'air en altitude.

Le pollen, les acariens et les moisissures diminuent considérablement avec l'altitude.

L'air pur des montagnes fait des miracles

L'air en altitude renforce le système immunitaire et réduit le stress.

L'air en altitude stimule la production de globules rouges.

Les globules rouges frais assurent un meilleur apport en oxygène aux tissus.

L'altitude, avec son soleil, son air pur et ses couleurs chatoyantes, stimule tous nos sens.

Plus de calme, un meilleur sommeil

La réduction, le ralentissement et la vie « simple » dans les alpages libèrent de l'espace pour de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs et de nouvelles idées.

L'altitude, le silence et l'obscurité ont des effets très positifs sur la qualité de votre sommeil.

Dormir dans un refuge en pleine autonomie

Silence, liberté, reconnexion. Juste le chant des oiseaux, un ruisseau, quelques cloches de vaches au loin. Vous cuisinez vous-même, suivez votre propre rythme – et sentez peu à peu ce qui compte vraiment : l’indépendance, et un retour à vous-même.

Almhaus Alpenrose, Postalm

Sur le versant ensoleillé de la Postalm, cette maison bénéficie d’un accès direct aux sentiers de randonnée. Appartements et chambres doubles à louer.

Almhaus Alpenrose

Landhaus Kurzen, Teichalm

Une ferme de 1730 pour revenir à l’essentiel. Ici, pas de superflu : juste la nature, le bois ancien et le calme – idéal pour un séjour hors du temps.

Landhaus Kurzen

Almhütte Raith, Teichalm

À 1 250 m d’altitude, cette hütte tranquille vous rapproche de la montagne. Sentiers à proximité, lac de Teichalm accessible à pied en 30 minutes.

Almhütte Raith

Hirschalm

Des cabanes de bois nichées en forêt, avec cheminée, sauna et terrasse. L’endroit rêvé pour se détendre, se retrouver, partager de vrais moments.

Hirschalm

KernAlm, Mühlviertler Alm

À deux, en famille ou entre ami·es : ici, vous êtes seuls au monde – avec pour seuls voisins, les sapins et les collines du Mühlviertel.

KernAlm : simplicité et nature

Vorderkaseralm, Großarltal

Un paradis pour les familles : observer les marmottes, marcher pieds nus dans l’herbe, sentir les Alpes au cœur du parc national des Hohe Tauern.

Séjour nature à la Vorderkaseralm

Pointhütte, Elmautal

Authentique et confortable, cette hütte à 1 200 m d’altitude offre une terrasse ensoleillée, un coin barbecue et l’accès direct aux randonnées d’été.

Refuge d’été à la Pointhütte

Nockstern Hütte, Turracher Höhe

Isolée en pleine nature à 1 250 m, cette hütte tout confort est idéale pour se déconnecter sans renoncer à l’essentiel : lac, sentiers et remontées sont tout proches.

Nockstern Hütte

Plongez dans la simplicité de la vie – avec un poêle à bois, un parquet qui craque et une vue sur les montagnes. Vous trouverez ici des chalets rustiques indépendants pour vos vacances en chalet au Tyrol.

Vous cherchez à louer un chalet en Autriche ?

Les adresses ci-dessous vous ouvrent les portes d’un large choix : de l’authentique refuge d’alpage à la hütte tout confort, jusqu’au chalet de luxe.

Almliesl

Chez Almliesl, vous trouverez des chalets rustiques, des chalets confortables et des fermes pour vos vacances à la montagne en Autriche. Que ce soit en famille, entre amis ou avec votre chien, vous louez votre escapade personnelle, du Tyrol au Tyrol oriental, selon vos goûts.

Almliesl

La magie des chalets alpins

Vous êtes attirés par la montagne ? Les quatre chalets sont situés au cœur du domaine skiable et de randonnée d'Annaberg, dans la région de Dachstein West, dans le Land de Salzbourg. Profitez du calme alpin et détendez-vous le soir dans votre sauna privé avec vue sur les montagnes.

Hüttenzauber Alpinchalets

Hüttenland

Vous trouverez ici des chalets d'alpage, des chalets, des refuges de ski et des fermes dans toute l'Autriche, jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Tous les hébergements sont confortablement équipés et contrôlés, pour des vacances en montagne en pleine nature.

Hüttenland

HMS Service de location de chalet

Que ce soit un chalet d'alpage, un refuge de ski ou un chalet avec sauna, vous trouverez ici votre lieu de vacances idéal dans les Alpes. Pour des journées de randonnée, les joies de l'hiver ou des moments en famille. De nombreux chalets acceptent les animaux domestiques. Découvrez dès maintenant ces lieux de retraite pleins de charme.

HMS Service de location de chalet

Hüttenpartner

Chez le spécialiste des vacances en chalet en Autriche, vous pouvez louer rapidement et facilement votre chalet dans les Alpes. Que ce soit un chalet pour le ski de randonnée, un chalet avec étang de pêche ou un hébergement pour le vélo, vous pouvez ici organiser vos vacances de manière entièrement personnalisée au cœur des montagnes autrichiennes.

Hüttenpartner

Envie de travailler sur un alpage ?

Parfois, il est temps de faire une vraie pause. Quitter la ville, s’éloigner du stress, des écrans, de la connexion permanente. Pourquoi ne pas passer quelques semaines sur une alm en tant qu’aide saisonnier·ère ?

Entre soins aux animaux, fenaison ou accueil des randonneur·euses, les journées sont bien remplies – et pleines de sens.

Vous ne pouvez pas rester longtemps ?
De nombreuses alpages permettent aussi d’aider ponctuellement pendant vos vacances. Une belle façon de découvrir un autre rythme, un autre rapport à la nature… et à soi-même.

Voici deux adresses pour vivre l’expérience du travail en alpage ou en refuge.

Travailler dans un refuge Club alpinLe métier de rêve dans les alpages
À propos du yodel
Le yodel était un moyen de communication idéal pour les alpagistes, qui pouvaient ainsi communiquer avec les alpages voisins situés bien au-delà des vallées intermédiaires. Aujourd'hui encore, le yodel est l'expression de la joie de vivre et de l'exubérance, et fait par

FAQs

Les alpages sont des paysages culturels centenaires créés par l'homme dans les régions alpines. Pendant les mois d'été, les vaches, les moutons ou les chèvres sont élevés par des bergers dans les pâturages et les prairies de montagne. Pendant cette période, les animaux se nourrissent principalement des herbes et des prairies nourrissantes des alpages. Les cabanes ou fermes qui s'y trouvent sont également appelées « Alm », au même titre que « Alp », « Alpe » ou « Alb ».

Les alpages présentent une biodiversité particulièrement riche et un microbiome varié, composé de substances messagères et de micro-organismes qui nous maintiennent en bonne santé. Des études prouvent que l'altitude comprise entre 1 500 et 2 000 mètres a un effet positif sur l'organisme (baisse du pouls, de la tension artérielle ou de la glycémie, activation du métabolisme).

En raison de l'altitude, l'air des alpages est exempt de pollen, de moisissures et d'acariens. Cela a un effet positif sur l'asthme et les allergies. L'air pur des hauteurs renforce le système immunitaire et réduit le stress.

La vitamine D, produite par le soleil, est très bien synthétisée en altitude. La réduction, le ralentissement et la vie « simple » libèrent l'esprit pour de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs et de nouvelles idées.

L'altitude, le silence et l'obscurité ont des effets positifs sur la qualité du sommeil.

Avec environ 8 400 alpages exploités à des fins agricoles, il existe une grande diversité d'alpages : alpages d'herbes aromatiques, alpages de sureau, alpages de fromage, alpages de bovins, d'ovins et de chevaux. Ils sont exploités de mai à septembre.

Une alpage est un pâturage de montagne exploité où paissent des vaches, des moutons ou des chèvres pendant l'été. Le bétail doit y passer au moins 60 jours par an. Les alpages sont généralement situés en altitude et sont utilisés depuis des siècles pour l'élevage. Ils caractérisent le paysage et font partie intégrante de l'agriculture alpine.

Une cabane , en revanche, est un hébergement en montagne, qui peut aller d'un simple abri à un refuge bien équipé. Certaines cabanes servent uniquement de protection contre les intempéries, d'autres sont exploitées et proposent des repas et des couchages aux randonneurs, alpinistes ou skieurs de randonnée. Il existe également des refuges en libre-service, dans lesquels les clients apportent leur propre nourriture.

Les liens suivants vous mèneront vers une multitude de refuges, de chalets d'alpage et même de chalets de luxe.

