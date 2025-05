Au Tyrol, l'hiver se présente sous son meilleur jour. Le Tyrol offre les meilleures conditions pour la pratique de ces sports :

Ski et snowboard : le Tyrol est mondialement connu pour ses stations de ski. Les stations les plus populaires sont Ischgl, Kitzbühel et Arlberg. Les domaines skiables offrent des pistes parfaitement préparées et des funparks pour le freeride.

Ski de fond : dans la région d'Achensee ainsi qu'à Seefeld, il y a des kilomètres de pistes de ski de fond bien préparées. Ces stations sont idéales pour les débutants et les skieurs confirmés qui souhaitent s'entraîner dans des paysages pittoresques.

Luge : un sport divertissant pour toute la famille. De belles pistes de luge naturelles se trouvent dans la vallée de Stubai ou à Sillian.

Randonnée en raquettes : cette activité tranquille permet de découvrir les paysages hivernaux en dehors des pistes. Des endroits comme Pertisau sur le lac d'Achensee et Scheffau sont particulièrement bien adaptés aux randonnées en raquettes.