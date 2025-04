Dégustez des plats et boissons succulents directement sur les pistes, avec des hôtes chaleureux et une vue imprenable sur les montagnes enneigées.

Délices rustiques et vues époustouflantes

Les refuges de ski autrichiens, avec leurs terrasses en bois et leurs plats de chalet, sont une véritable institution. Après une journée de ski bien remplie, il n’y a rien de tel que de se retrouver ensemble, déchausser skis ou snowboards, et s’installer dans un salon rustique ou à une table en bois sur la terrasse ensoleillée. On commande des "Käsespätzle" fondants au fromage de montagne, des "Germknödel" moelleux ou une "Brettljause" généreusement garnie de saucisses maison, de lard, de beurre de ferme et de pain cuit au feu de bois. Le tout avec en toile de fond la vue majestueuse des montagnes dans la lumière du soir.

L'architecture traditionnelle rencontre la convivialité moderne

L'Autriche propose une gamme impressionnante de refuges de ski. Avec des éléments en bois rustiques, des salons confortables et des fenêtres panoramiques, ils offrent une ambiance alpine authentique. Dans des stations réputées comme Kitzbühel, Lech am Arlberg ou Zillertal, découvrez des chalets exclusifs avec baies vitrées panoramiques, espaces de vie spacieux et zones de bien-être haut de gamme incluant saunas, jacuzzis et spas privés. Avec un accès direct aux pistes, ces refuges sont parfaits pour les passionnés de ski en quête de style et de confort.