Saviez-vous que...

... le lac d'Achensee enthousiasmait déjà ses premiers visiteurs à la fin du Moyen-Âge ? Si vous avez déjà vu le lac d'Achensee dans toute sa splendeur bleue, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les premiers "touristes" sont arrivés dans cette région du Tyrol dès le 15e siècle. Le lac et les terres appartenaient alors à des moines bénédictins qui accueillaient des princes tyroliens de haut rang. La nouvelle s'est vite répandue : vivre dans une région nichée entre montagnes et lac était un vrai bonheur. On ignore si les nobles trempaient leurs pieds dans l'eau fraîche, mais on sait que l'empereur Maximilien était tout aussi conquis. Il séjournait au pavillon de chasse de Tratzberg.