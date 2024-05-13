École d'équitation espagnole de Vienne
Art équestre d’exception
Introduction
Lorsque les magnifiques étalons blancs foulent la piste de la Winterreitschule de la Hofburg au rythme de la musique, l’histoire prend vie. L’École espagnole d'équitation n’est pas un lieu figé dans le passé : elle incarne une culture vivante, une tradition en mouvement et une quête permanente d’excellence.
Ce qui a commencé au XVIᵉ siècle est aujourd’hui une institution unique au monde, qui transmet le patrimoine culturel de l’Autriche jusqu’à nos jours. Ses racines remontent à 1565. Initialement, l’école formait les chevaux et la jeunesse noble ; le nom « espagnole » fait référence aux races ibériques dont sont issus les nobles lipizzans – ces chevaux pleins de caractère qui forment aujourd’hui le cœur de chaque représentation. Depuis plus de 460 ans, on y pratique l’art de l’équitation classique de la Haute École – une forme exigeante et subtile où cavalier et cheval fusionnent en une unité harmonieuse.
Le voyage de ces étalons débute à l’élevage de Piber en Styrie, passe par le centre d’entraînement de Heldenberg et trouve son apogée à Vienne. Leur formation se déroule en plusieurs étapes, fondée sur la confiance, la patience et la délicatesse. Seuls les étalons les plus doués maîtrisent, à terme, les fameux airs de haute école comme la levade ou la capriole. Mais ce qui fascine ne se limite pas à la tradition : l’école évolue sans cesse ; les femmes font désormais pleinement partie de l’équipe de cavaliers, et grâce à des formats de médiation innovants, ce patrimoine s’adresse à un large public.
Qui assiste à une démonstration ou pénètre dans les coulisses le ressent immédiatement : ici, la tradition brille – non pas dans l’immobilisme, mais dans le mouvement. Avec tenue, élégance et une simplicité sereine, elle raconte exactement ce qui rend l’Autriche si particulière comme terre de culture. Un lieu qui montre comment un patrimoine peut se transmettre de manière contemporaine et durable – sans emphase, mais avec conviction.
Depuis 2022, c’est officiel : le savoir-faire lié à l’élevage des lipizzans fait partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité reconnu par l’UNESCO.
L'École d’équitation espagnole sous toute ses facettes
De Piber à la Hofburg – la vie des lipizzans
Au haras de Piber, en Styrie, sont élevés six des huit lignées d’étalons et dix-sept familles de juments historiques. Les lipizzans naissent sombres et n’acquièrent leur robe blanche emblématique qu’entre six et dix ans – ce n’est qu’au début du XIXᵉ siècle que la sélection visait spécifiquement cette couleur. Chaque croisement suit des lignées séculaires, tout en intégrant les connaissances modernes de l’élevage, afin de préserver caractère et qualité du mouvement.
Les poulains grandissent en troupeau, au sein d’une « harde de juments mères », et passent leurs étés sur les vastes alpages de Styrie : un environnement idéal pour développer leur agilité et leur instinct social. Vers l’âge de quatre ans, tous les jeunes chevaux sont examinés. Les étalons rejoignent alors le centre d’entraînement du Heldenberg ; les juments sélectionnées restent à Piber pour suivre une formation de deux ans, sous la selle et à l’attelage.
L’apprentissage des étalons s’effectue en trois étapes : école des jeunes chevaux, école de campagne et haute école. Dans une relation fondée sur la confiance et la finesse, cavaliers et chevaux perfectionnent pas à pas les figures les plus exigeantes, jusqu’aux célèbres sauts d’école. Pendant ce temps, les juments de Piber perpétuent les générations futures.
À la fin de leur carrière, les lipizzans regagnent Piber, où ils profitent d’une retraite paisible dans une écurie spécialement aménagée pour eux – le « pensionnat » des chevaux retraités.
Événements et visites : l’art équestre de près
Visite architecturale
170 marches et splendeur baroque : cette visite révèle l’histoire, la structure et les secrets du majestueux manège impérial.
Visite pour enfants
Les enfants dès 6 ans découvrent les écuries et la vie des lipizzans – une aventure ludique et pleine d’histoires sur la tradition baroque.
Travail du matin
Observez l’entraînement quotidien des jeunes et vieux étalons dans le manège baroque – un moment privilégié, tout en finesse et légèreté.
Représentation
Admirez les lipizzans dans le manège d’hiver : caprioles, pas de deux et travail à la longue rêne, accompagnés de musique. Un spectacle unique à Vienne.
Heldenberg
Au centre du Heldenberg, les jeunes lipizzans s’entraînent à la Haute École : l’art équestre classique à vivre de tout près.
Haras de Piber – berceau des lipizzans
Au cœur de la Styrie occidentale, les poulains lipizzans grandissent en harde avant d’entamer, vers quatre ans, leur formation à la Haute École.
Une reconnaissance internationale du patrimoine autrichien
Un signe fort de l’importance culturelle de cette institution :
depuis 2010, l’art équestre classique de l’École espagnole de Vienne figure au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Et en 2022, le savoir-faire lié à l’élevage des lipizzans a rejoint la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité – une preuve supplémentaire de la place essentielle de cette tradition dans l’identité culturelle de l’Autriche.
Lipizzans comme souvenir
Lipizzans d’Augarten
Depuis les années 1920, la porcelaine d’Augarten capture les mouvements élégants des lipizzans – chaque pièce est peinte à la main à Vienne.