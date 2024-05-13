Uniformed riders on white horses at the Spanish Riding School Vienna, spectators on balconies.
  1. Homepage
  2. École d'équitation espagnole

École d'équitation espagnole de Vienne
Art équestre d’exception

Là où la tradition reste vivante : à l’École espagnole d'équitation de Vienne, l’art classique de l’équitation est préservé avec les chevaux lipizzans.

Lorsque les magnifiques étalons blancs foulent la piste de la Winterreit­schule de la Hofburg au rythme de la musique, l’histoire prend vie. L’École espagnole d'équitation n’est pas un lieu figé dans le passé : elle incarne une culture vivante, une tradition en mouvement et une quête permanente d’excellence.

Ce qui a commencé au XVIᵉ siècle est aujourd’hui une institution unique au monde, qui transmet le patrimoine culturel de l’Autriche jusqu’à nos jours. Ses racines remontent à 1565. Initialement, l’école formait les chevaux et la jeunesse noble ; le nom « espagnole » fait référence aux races ibériques dont sont issus les nobles lipizzans – ces chevaux pleins de caractère qui forment aujourd’hui le cœur de chaque représentation. Depuis plus de 460 ans, on y pratique l’art de l’équitation classique de la Haute École – une forme exigeante et subtile où cavalier et cheval fusionnent en une unité harmonieuse.

Le voyage de ces étalons débute à l’élevage de Piber en Styrie, passe par le centre d’entraînement de Heldenberg et trouve son apogée à Vienne. Leur formation se déroule en plusieurs étapes, fondée sur la confiance, la patience et la délicatesse. Seuls les étalons les plus doués maîtrisent, à terme, les fameux airs de haute école comme la levade ou la capriole. Mais ce qui fascine ne se limite pas à la tradition : l’école évolue sans cesse ; les femmes font désormais pleinement partie de l’équipe de cavaliers, et grâce à des formats de médiation innovants, ce patrimoine s’adresse à un large public.

Qui assiste à une démonstration ou pénètre dans les coulisses le ressent immédiatement : ici, la tradition brille – non pas dans l’immobilisme, mais dans le mouvement. Avec tenue, élégance et une simplicité sereine, elle raconte exactement ce qui rend l’Autriche si particulière comme terre de culture. Un lieu qui montre comment un patrimoine peut se transmettre de manière contemporaine et durable – sans emphase, mais avec conviction.

Infos pratiques sur l’École espagnole de dressage
Emplacement1ᵉʳ arrondissement de Vienne
Première mentionRéférence à une piste d’équitation et de tournoi près de la Hofburg, le 20 septembre 1565
Style architecturalBaroque
CommanditaireEmpereur Charles VI
ArchitectesJohann Bernhard Fischer von Erlach et Emanuel Fischer von Erlach
Début de la construction1729, comme manège d’hiver dans l’aile Michaeler de la Hofburg
Inauguration1735
Accès
Café
Billets
Plan d’accès
Horaires d’ouverture

Depuis 2022, c’est officiel : le savoir-faire lié à l’élevage des lipizzans fait partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité reconnu par l’UNESCO.

L'École d’équitation espagnole sous toute ses facettes

De Piber à la Hofburg – la vie des lipizzans

Au haras de Piber, en Styrie, sont élevés six des huit lignées d’étalons et dix-sept familles de juments historiques. Les lipizzans naissent sombres et n’acquièrent leur robe blanche emblématique qu’entre six et dix ans – ce n’est qu’au début du XIXᵉ siècle que la sélection visait spécifiquement cette couleur. Chaque croisement suit des lignées séculaires, tout en intégrant les connaissances modernes de l’élevage, afin de préserver caractère et qualité du mouvement.

Les poulains grandissent en troupeau, au sein d’une « harde de juments mères », et passent leurs étés sur les vastes alpages de Styrie : un environnement idéal pour développer leur agilité et leur instinct social. Vers l’âge de quatre ans, tous les jeunes chevaux sont examinés. Les étalons rejoignent alors le centre d’entraînement du Heldenberg ; les juments sélectionnées restent à Piber pour suivre une formation de deux ans, sous la selle et à l’attelage.

L’apprentissage des étalons s’effectue en trois étapes : école des jeunes chevaux, école de campagne et haute école. Dans une relation fondée sur la confiance et la finesse, cavaliers et chevaux perfectionnent pas à pas les figures les plus exigeantes, jusqu’aux célèbres sauts d’école. Pendant ce temps, les juments de Piber perpétuent les générations futures.

À la fin de leur carrière, les lipizzans regagnent Piber, où ils profitent d’une retraite paisible dans une écurie spécialement aménagée pour eux – le « pensionnat » des chevaux retraités.

Tout savoir sur les lipizzans

Événements et visites : l’art équestre de près

Visite architecturale

170 marches et splendeur baroque : cette visite révèle l’histoire, la structure et les secrets du majestueux manège impérial.

Visite architecturale

Visite pour enfants

Les enfants dès 6 ans découvrent les écuries et la vie des lipizzans – une aventure ludique et pleine d’histoires sur la tradition baroque.

Visite pour enfants

Travail du matin

Observez l’entraînement quotidien des jeunes et vieux étalons dans le manège baroque – un moment privilégié, tout en finesse et légèreté.

Travail du matin

Représentation

Admirez les lipizzans dans le manège d’hiver : caprioles, pas de deux et travail à la longue rêne, accompagnés de musique. Un spectacle unique à Vienne.

Représentation

Heldenberg

Au centre du Heldenberg, les jeunes lipizzans s’entraînent à la Haute École : l’art équestre classique à vivre de tout près.

Centre d'entraînement

Haras de Piber – berceau des lipizzans

Au cœur de la Styrie occidentale, les poulains lipizzans grandissent en harde avant d’entamer, vers quatre ans, leur formation à la Haute École.

Découvrir Piber

Visite guidée

Découvrez en 60 minutes les écuries et le manège d’hiver : un aperçu fascinant de la vie des lipizzans et de l’art du dressage classique.

Visite guidée

Une reconnaissance internationale du patrimoine autrichien

Un signe fort de l’importance culturelle de cette institution :
depuis 2010, l’art équestre classique de l’École espagnole de Vienne figure au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Et en 2022, le savoir-faire lié à l’élevage des lipizzans a rejoint la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité – une preuve supplémentaire de la place essentielle de cette tradition dans l’identité culturelle de l’Autriche.

Lipizzans comme souvenir

Lipizzans d’Augarten

Depuis les années 1920, la porcelaine d’Augarten capture les mouvements élégants des lipizzans – chaque pièce est peinte à la main à Vienne.

Porcelaine de Vienne

Boule à neige lipizzan

Symbole de Vienne : les fameuses boules à neige en verre sont nées ici – un souvenir autrichien authentique, signé la manufacture viennoise.

Boule à neige de Vienne

FAQs

Depuis le 1er décembre 2022, le Dr Alfred Hudler occupe le poste de directeur général de l'École espagnole d'équitation de Vienne et du haras lipizzan de Piber en Styrie. Le manager a pour mission de veiller à préserver à la fois la tradition, le bien-être des chevaux et l'avenir économique.

L'École espagnole d'équitation a été fondée au XVIe siècle sous les Habsbourg. Ferdinand Ier et Maximilien II en ont posé les bases, et l'année 1565, avec la construction du Stallburg à Vienne, est considérée comme la date officielle de sa fondation. L'élevage des lipizzans a commencé en 1580 avec le haras royal de Lipica. Il n'y a pas eu un seul fondateur, mais plutôt une interaction entre plusieurs souverains et développements historiques.

Histoire de l'École d'équitation

L'École espagnole d'équitation se trouve dans l'aile Michel du palais impérial de Vienne, en plein centre-ville. Elle est facilement accessible et se trouve à seulement quelques minutes à pied de la cathédrale Saint-Étienne.

Le nom « École espagnole d'équitation » fait référence à l'origine des chevaux qui arrivèrent à la cour de Vienne au XVIe siècle. Sous Ferdinand Ier, qui grandit en Espagne, des chevaux andalous furent amenés pour la première fois à Vienne.

Les Habsbourg régnaient alors sur l'Espagne, Naples et l'Autriche et encourageaient les échanges culturels au sein de leur empire. Les traditions équestres espagnoles ont été reprises et développées grâce à l'élevage de chevaux autrichiens. Maximilien II, le fils de Ferdinand, a commencé dès 1562 à élever des chevaux espagnols en Autriche.

Très tôt, on a parlé d'une « salle d'équitation espagnole » ou d'une « écurie espagnole », des appellations qui faisaient référence à l'origine ibérique des chevaux. Même si aujourd'hui, seuls des lipizzans, dont les origines remontent également à des lignées espagnoles, arabes et berbères, sont utilisés, le nom historique a été conservé jusqu'à aujourd'hui.

À l'école d'équitation d'hiver, vous découvrirez les cabrioles, la quadrille scolaire, le pas de deux et le travail à la longue rêne, accompagnés de musique, dans trois variantes de 45, 70 et 90 minutes.

Billets pour les spectacles

À l'École espagnole d'équitation, on garde traditionnellement au moins un étalon alezan, considéré comme un porte-bonheur. Cette coutume remonte à d'anciennes superstitions et traditions. Comme les lipizzans naissent foncés et ne développent leur couleur blanche caractéristique qu'avec le temps, l'étalon foncé rappelle également la couleur d'origine de la race. Ainsi, non seulement un morceau d'histoire est préservé, mais la chance est également symboliquement assurée pour l'école et ses chevaux.

La couleur blanc grisâtre s'est imposée à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons esthétiques liées à l'élevage. Elle est génétiquement dominante, les chevaux foncés étant aujourd'hui des exceptions rares.

Les chevaux qui ne sont pas sélectionnés lors de l'inspection sont mis en vente, notamment les jeunes chevaux débourrés et les animaux d'élevage ayant reçu une solide formation de base.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des informations exclusives :

  • Conseils pour vos prochaines vacances

  • Découvertes culinaires et recettes autrichiennes

  • Calendrier des événements

  • Offres spéciales pour votre séjour