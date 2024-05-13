École d'équitation espagnole de Vienne

Là où la tradition reste vivante : à l’École espagnole d'équitation de Vienne, l’art classique de l’équitation est préservé avec les chevaux lipizzans.

Lorsque les magnifiques étalons blancs foulent la piste de la Winterreit­schule de la Hofburg au rythme de la musique, l’histoire prend vie. L’École espagnole d'équitation n’est pas un lieu figé dans le passé : elle incarne une culture vivante, une tradition en mouvement et une quête permanente d’excellence.

Ce qui a commencé au XVIᵉ siècle est aujourd’hui une institution unique au monde, qui transmet le patrimoine culturel de l’Autriche jusqu’à nos jours. Ses racines remontent à 1565. Initialement, l’école formait les chevaux et la jeunesse noble ; le nom « espagnole » fait référence aux races ibériques dont sont issus les nobles lipizzans – ces chevaux pleins de caractère qui forment aujourd’hui le cœur de chaque représentation. Depuis plus de 460 ans, on y pratique l’art de l’équitation classique de la Haute École – une forme exigeante et subtile où cavalier et cheval fusionnent en une unité harmonieuse.

Le voyage de ces étalons débute à l’élevage de Piber en Styrie, passe par le centre d’entraînement de Heldenberg et trouve son apogée à Vienne. Leur formation se déroule en plusieurs étapes, fondée sur la confiance, la patience et la délicatesse. Seuls les étalons les plus doués maîtrisent, à terme, les fameux airs de haute école comme la levade ou la capriole. Mais ce qui fascine ne se limite pas à la tradition : l’école évolue sans cesse ; les femmes font désormais pleinement partie de l’équipe de cavaliers, et grâce à des formats de médiation innovants, ce patrimoine s’adresse à un large public.

Qui assiste à une démonstration ou pénètre dans les coulisses le ressent immédiatement : ici, la tradition brille – non pas dans l’immobilisme, mais dans le mouvement. Avec tenue, élégance et une simplicité sereine, elle raconte exactement ce qui rend l’Autriche si particulière comme terre de culture. Un lieu qui montre comment un patrimoine peut se transmettre de manière contemporaine et durable – sans emphase, mais avec conviction.