La boule à neige viennoise
Le célèbre souvenir artisanal venu d’Autriche
Un classique autrichien... né d’un heureux hasard
Secouez-la… et laissez-vous émerveiller par la neige qui tourbillonne délicatement autour d’un paysage miniature. Objet de curiosité pour les un·es, madeleine d’enfance pour les autres – la boule à neige de Vienne est bien plus qu’un souvenir.
Inventée par hasard dans un atelier viennois en 1905, elle est aujourd’hui encore fabriquée à la main, dans la plus pure tradition artisanale. Loin du plastique industriel, la véritable boule à neige viennoise est en verre – et chaque pièce est unique.
Un souvenir hivernal… toute l’année
Les boules à neige évoquent souvent les fêtes de fin d’année – et pour cause : nombreuses sont celles qui renferment un décor féerique ou un marché de Noël scintillant. Mais à Vienne, on les collectionne toute l’année. Parmi les modèles les plus prisés : la cathédrale Saint-Étienne, le château de Schönbrunn ou encore des scènes alpines intemporelles.
Tout commence lorsque Erwin Perzy I cherche à améliorer la lumière d’une lampe chirurgicale. En testant divers matériaux dans des globes en verre remplis d’eau, il utilise de la semoule pour réfléchir la lumière. Le résultat : un effet de chute de neige magique. L’idée d’origine est abandonnée – mais la boule à neige, elle, était née.
Depuis, la famille Perzy perpétue cet art au sein de l’Original Wiener Schneekugelmanufaktur. Aujourd’hui dirigée par Erwin Perzy III, la maison revendique fièrement une invention devenue culte et copiée dans le monde entier – mais l’authentique reste viennoise.
Saviez-vous que…
… les boules à neige existent depuis plus de 120 ans ?
L'engouement est particulièrement fort au Japon et aux États-Unis. Deux marchés qu'Erwin Perzy II a ouverts dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
… la boule à neige a fait son chemin jusqu'à Hollywood ?
Dans les années 1940, Orson Welles a intégré la boule à neige dans le film «Citizen Kane ».
… il y a des centaines de motifs à voir au musée ?
Des bâtiments, des plats, des animaux, des bonhommes de neige et bien sûr des anges, des pères Noël et des sapins de Noël. Des visites guidées sont également proposées.
… « neige » est synonyme de pureté, silence et de paix ?
De plus, la neige éveille des souvenirs nostalgiques de l'enfance.
… la « neige » dans la boule à neige est un secret ?
La tempête de neige n'est plus composée de semoule depuis longtemps. Erwin Perzy III ne veut toutefois pas révéler sa composition actuelle – secret d'entreprise !
… la boule à neige contient de l'eau de source viennoise ?
L'eau de source viennoise provient des montagnes. Les figurines sont désormais imprimées en 3D et les motifs sont adaptés à l'époque actuelle.