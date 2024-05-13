Un flocon de poésie venu de Vienne – l’histoire d’un objet culte, 100 % authentique.

Un classique autrichien... né d’un heureux hasard

Secouez-la… et laissez-vous émerveiller par la neige qui tourbillonne délicatement autour d’un paysage miniature. Objet de curiosité pour les un·es, madeleine d’enfance pour les autres – la boule à neige de Vienne est bien plus qu’un souvenir.

Inventée par hasard dans un atelier viennois en 1905, elle est aujourd’hui encore fabriquée à la main, dans la plus pure tradition artisanale. Loin du plastique industriel, la véritable boule à neige viennoise est en verre – et chaque pièce est unique.

Un souvenir hivernal… toute l’année

Les boules à neige évoquent souvent les fêtes de fin d’année – et pour cause : nombreuses sont celles qui renferment un décor féerique ou un marché de Noël scintillant. Mais à Vienne, on les collectionne toute l’année. Parmi les modèles les plus prisés : la cathédrale Saint-Étienne, le château de Schönbrunn ou encore des scènes alpines intemporelles.