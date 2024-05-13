Grande roue de Vienne
Une icône intemporelle au cœur du Prater
Introduction
Un symbole de l’ingéniosité viennoise
Depuis plus de 125 ans, la Grande roue de Vienne émerveille ses visiteurs avec une vue imprenable sur le Prater et les toits de la capitale autrichienne. Inaugurée en 1897 à l’occasion du jubilé de l’empereur François-Joseph, elle est aujourd’hui l’un des symboles les plus emblématiques de la ville.
Conçue par les ingénieurs britanniques Walter Bassett et Harry Hitchins, la roue comptait à l’origine 30 cabines. Visionnaire, le directeur de théâtre Gabor Steiner a su allier art, technique et élégance impériale pour créer un chef-d’œuvre qui fascine encore aujourd’hui.
Histoire, frissons et moments de cinéma
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la structure a été gravement endommagée, mais restaurée dès 1947 avec 15 cabines. Depuis, la Grande roue est le théâtre de nombreuses anecdotes et exploits : en 1898, Marie Kindl suspendue dans le vide alerte sur les injustices sociales ; en 1914, une cascadeuse tourne une scène… à cheval sur le toit d’une cabine !
Aujourd’hui, le musée panoramique installé dans huit wagons d’époque retrace l’histoire vibrante du lieu. Et depuis 2022, une plateforme vitrée à ciel ouvert permet une immersion encore plus vertigineuse.
Au cœur du Prater vivant
La Grande roue trône dans le Wurstelprater, un parc d’attractions populaire auprès des Viennois·es. Ambiance foraine, manèges rétro, spécialités gourmandes – ici tout tourne, vibre, scintille. Non loin, le Prater vert, avec ses vastes allées bordées d’arbres, invite à la flânerie ou à un pique-nique en famille.
La Grande roue en hiver
Pendant la saison froide, un marché d’hiver enchanteur s’installe au pied de la roue. Vin chaud, artisanat local et douce lumière créent une atmosphère féerique, idéale pour une escapade à deux ou une balade en famille.
Qu'il s'agisse d'un dîner romantique ou d'un mariage, la Grande Roue de Vienne offre des expériences inoubliables et allie tradition viennoise et modernité.
La Grande roue de Vienne sous toutes ses facettes
5 choses étonnantes à savoir sur la Grande roue de Vienne
Un cheval sur la Grande roue
En 1914, la directrice de cirque Solange d’Atalide a fait un tour… à cheval, sur le toit d’une cabine. Une scène aussi folle que vraie !
Une star du grand écran
Lieu de tournage emblématique : la Grande roue apparaît dans Le Troisième Homme et même dans James Bond – Tuer n’est pas jouer.
D’où vient le nom « Wurstelprater » ?
Il vient du « Hanswurst », un personnage comique du théâtre populaire. Autrefois, de nombreuses scènes étaient installées dans le Prater.
Combien de « Prater » existe-t-il à Vienne ?
Trois ! Le Wurstelprater, le Prater vert juste à côté, et le Prater bohémien, plus discret, en bordure de la ville.
Une grande histoire
Longtemps la plus grande roue du monde, celle de Vienne a été détrônée en 1999 par le London Eye.
Des souvenirs inoubliables
Plateforme 9 : la nacelle cabriolet
Pour les plus téméraires : une rotation à ciel ouvert, sur une plateforme panoramique avec plancher en verre – sans toit ni parois latérales !
Le «Wurstelprater» viennois
Un parc d’attractions emblématique, au cœur du Prater
Le Wurstelprater, affectueusement appelé Prater par les Viennois·es, est un parc d’attractions historique et vivant, où se mêlent charme rétro et frissons modernes. Situé dans le vaste parc du Prater, il offre une ambiance unique – entre fête foraine traditionnelle, grande roue centenaire et manèges à sensations.
Les incontournables du Wurstelprater
Le cinquième plus haut manège à chaînes du monde
117 mètres de haut, deux par deux dans les airs – un tour de manège réservé aux cœurs bien accrochés… et aux âmes romantiques.
Le plus ancien toboggan en bois du monde
Un sac en toile de jute, un soupçon de nostalgie et c’est parti pour une glissade décoiffante sur le mythique « Toboggan ».
La meilleure jarret de porc, à l’ombre des arbres
Au jardin du légendaire Schweizerhaus, on sert minute par minute le jarret de porc croustillant – un classique viennois à savourer sans attendre.
La "Wilde Maus"
Cette montagne russe rétro et ses virages à 180° font grimper l’adrénaline aussi haut que les grandes attractions modernes – frissons garantis.
Le Prater vert
À deux pas de la Grande roue s’ouvre un vaste havre de paix : le Prater vert, un espace naturel de plus de six kilomètres carrés – presque deux fois plus grand que Central Park à New York !
Ses prairies ouvertes, ses forêts paisibles et ses plans d’eau invitent à la promenade, à la course à pied ou à la rêverie. Au bord du Heustadlwasser, vous pouvez embarquer pour une balade romantique en barque.
La grande allée principale du Prater, longue de 4,5 km, était autrefois le théâtre de courses de chevaux impériales. Aujourd’hui bordée de 2 500 arbres, elle offre un spectacle magique au printemps, lors de la floraison des marronniers. Elle mène tout droit au Lusthaus, un ancien pavillon de chasse devenu café-restaurant – un lieu de rencontre prisé des Viennois·es.
La Grande Roue comme décor de cinéma
La Grande Roue de Vienne occupe une place unique dans l’histoire du cinéma. Dans Le Troisième Homme, elle sert de toile de fond à une scène devenue culte entre Orson Welles et Joseph Cotten – où le panorama sur Vienne se mêle aux dilemmes moraux.
Dans James Bond – Tuer n’est pas jouer, l’agent 007 partage une rotation tout en tension avec Kara Milovy. Et dans Before Sunrise, la roue devient le cadre poétique d’un instant suspendu, au début d’une histoire d’amour.
Chacun de ces films exploite à sa manière l’aura magique de la Grande roue, en faisant un symbole fort de la richesse émotionnelle et visuelle de Vienne.
Magie hivernale et bons plans à la Grande roue de VienneVivez la féerie hivernale – et profitez des meilleures réductions !
Marché d'hiver sur la place de la Grande Roue
Un marché de Noël enchanteur vous attend : illuminations féeriques, spécialités locales… et vue directe sur l’iconique Grande roue de Vienne.
Vienne d’en haut : 6 points de vue à ne pas manquer
25hours Hotel
Depuis le rooftop branché du bar de l’hôtel, les musées jumeaux de Vienne – d’art et d’histoire naturelle – s’étendent à vos pieds.
Maison de la mer
Depuis la terrasse de l’ancien bunker transformé en zoo Aqua Terra, une vue panoramique exceptionnelle sur Vienne vous attend.
Rooftop élégant au cœur de Vienne
Sirotez un cocktail tout en admirant les lumières scintillantes du centre de Vienne : une expérience nocturne inoubliable.
Dîner tournant avec vue sur Vienne
Au sommet du Donauturm, cafés et restaurant tournent lentement sur eux-mêmes à 150 m de hauteur – et Vienne défile sous vos yeux, tout en douceur.