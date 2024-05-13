Vienne vue d’en haut, un soupçon de nostalgie, une touche de magie.

Un symbole de l’ingéniosité viennoise

Depuis plus de 125 ans, la Grande roue de Vienne émerveille ses visiteurs avec une vue imprenable sur le Prater et les toits de la capitale autrichienne. Inaugurée en 1897 à l’occasion du jubilé de l’empereur François-Joseph, elle est aujourd’hui l’un des symboles les plus emblématiques de la ville.

Conçue par les ingénieurs britanniques Walter Bassett et Harry Hitchins, la roue comptait à l’origine 30 cabines. Visionnaire, le directeur de théâtre Gabor Steiner a su allier art, technique et élégance impériale pour créer un chef-d’œuvre qui fascine encore aujourd’hui.

Histoire, frissons et moments de cinéma

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la structure a été gravement endommagée, mais restaurée dès 1947 avec 15 cabines. Depuis, la Grande roue est le théâtre de nombreuses anecdotes et exploits : en 1898, Marie Kindl suspendue dans le vide alerte sur les injustices sociales ; en 1914, une cascadeuse tourne une scène… à cheval sur le toit d’une cabine !

Aujourd’hui, le musée panoramique installé dans huit wagons d’époque retrace l’histoire vibrante du lieu. Et depuis 2022, une plateforme vitrée à ciel ouvert permet une immersion encore plus vertigineuse.

Au cœur du Prater vivant

La Grande roue trône dans le Wurstelprater, un parc d’attractions populaire auprès des Viennois·es. Ambiance foraine, manèges rétro, spécialités gourmandes – ici tout tourne, vibre, scintille. Non loin, le Prater vert, avec ses vastes allées bordées d’arbres, invite à la flânerie ou à un pique-nique en famille.

La Grande roue en hiver

Pendant la saison froide, un marché d’hiver enchanteur s’installe au pied de la roue. Vin chaud, artisanat local et douce lumière créent une atmosphère féerique, idéale pour une escapade à deux ou une balade en famille.