Stephansdom de Vienne
Icône gothique et cœur vibrant de la ville
Introduction
Une cathédrale chargée d’histoire et d’émotions
En approchant par la Kärntner Straße, le Stephansdom se dévoile entre passants et terrasses de cafés. Symbole de Vienne, il unit spiritualité, histoire et modernité. Son impressionnante silhouette gothique contraste avec la façade vitrée du Haas-Haus tout proche. Construit à partir du XIIᵉ siècle, agrandi au fil des siècles, puis restauré après la Seconde Guerre mondiale, il incarne la résilience de l’Autriche. Avec ses quatre tours – dont le célèbre sudturm de 136 m – et son toit en tuiles émaillées représentant l’aigle impérial et les armoiries de Vienne, le « Steffl » domine la ville avec majesté.
Trésors cachés et découvertes insolites
L’intérieur du Dom recèle de nombreuses merveilles : les somptueux retables baroques, les reliques et manuscrits anciens ou encore le fabuleux trésor liturgique. Mais le plus intrigant se cache à l’extérieur : une sculpture surnommée le « Christ aux maux de dents », accompagnée d’une légende savoureuse. Les visiteurs curieux peuvent aussi découvrir les catacombes, la cloche Pummerin – l’une des plus grandes d’Europe –, ou encore monter les 343 marches de la tour sud pour une vue spectaculaire sur Vienne. Pour une montée plus douce, l’ascenseur du nordturm offre aussi un panorama à couper le souffle.
Le Stephansdom, point de départ d’un voyage viennois
Plus qu’un monument, le Stephansdom est une invitation à flâner dans le centre historique. Autour du Dom, les ruelles mènent à des trésors baroques, des musées captivants comme le Dom Museum Wien ou des lieux mythiques comme la Pestsäule et la Grabenstraße. L’animation bat son plein sur les grandes artères commerçantes, tandis que les cafés et Beisln typiques offrent une pause gourmande. Ce quartier est aussi un carrefour culturel et un parfait point de départ pour découvrir Vienne autrement.
À ne pas manquer : les concerts classiques dans le Stephansdom offrent une acoustique unique, entre voûtes gothiques et œuvres de Mozart.
La cathédrale Saint-Étienne sous toutes ses facettes
Le Stephansdom et ses trésors cachésDès les premiers pas, le faste baroque du Stephansdom impressionne. Reliques, manuscrits et trésors cachés révèlent un patrimoine sacré d’exception.
Le portail du Géant
Orné de sculptures fascinantes, ce portail doit son nom à un os de mammouth suspendu ici au Moyen Âge.
La cloche Pummerin
Dans la tour nord résonne la Pummerin, l’une des plus grandes cloches d’Europe. Son puissant carillon ne retentit qu’à des moments solennels.
Le toit en tuiles
Son motif coloré illumine l’horizon viennois. Chaque tuile en provenance de Bohême pèse 2,5 kg. Un chef-d’œuvre d’art et d’équilibre.
Les sépultures impériales
Sous la nef reposent Friedrich III, le prince Eugène et d’autres grandes figures. Leurs tombes témoignent de l’histoire impériale.
Le trésor de la cathédrale
Reliques précieuses, manuscrits, habits liturgiques… Un patrimoine sacré d'une beauté saisissante attend les curieux.
Les catacombes
Sous la cathédrale, plongez dans un univers saisissant : sépultures historiques, légendes de peste et atmosphère mystérieuse.
Le Christ aux maux de dents
Autour du Stephansdom, les détails sculptés racontent mille histoires : démons de pierre, cadrans solaires ou unités de mesure gravées dans la façade. Mais une figure mystérieuse attire plus de légendes que toutes les autres : celle du Christ aux maux de dents.
Discrètement niché derrière l’abside, ce buste du Christ couronné d’épines semble souffrir. Une légende raconte qu’un jour, un ruban fleuri glissa sur sa joue. Trois étudiants, moqueurs, firent des plaisanteries sur la « rage de dents divine ». Ils furent aussitôt frappés, dit-on, par une douleur dentaire insupportable. Seule une humble excuse devant la statue apaisa leur peine.
Flânerie autour du Stephansplatz
Haas-Haus: reflet moderne
Ce bâtiment contemporain de 1990 divise. Son effet miroir sur le Stephansdom crée un contraste aussi audacieux que fascinant.
Stock-im-Eisen
Le Stock-im-Eisen est un tronc médiéval traversé de clous. Une tradition des compagnons nomades qui fascine encore aujourd’hui.
La chapelle de Virgile
12 mètres sous terre, une crypte gothique oubliée. Redécouverte en 1973, elle offre un silence saisissant au cœur de Vienne.
Un panorama à couper le souffle
Voir Vienne depuis les hauteurs du Stephansdom est un moment fort de toute visite. Depuis la Türmerstube, perchée à 72 mètres, il faut gravir 343 marches pour s’offrir cette vue inoubliable. Autrefois, on y surveillait les incendies ; aujourd’hui, on y contemple les toits et la ville en toute majesté. Avec ses 136 mètres, la tour sud est l’un des plus hauts clochers gothiques du monde.
Moins sportif mais tout aussi impressionnant : l’ascenseur du nordturm mène à un belvédère de 68 mètres. On y découvre aussi la fameuse cloche Pummerin, l’une des plus grandes d’Europe. Elle ne résonne que pour de rares occasions solennelles – un moment rare et puissant.
La cathédrale Saint-Étienne en souvenir
Un symbole viennois à croquer
Depuis 1889, la silhouette du Stephansdom orne les emblématiques gaufrettes Manner. Une douceur culte… et un petit bout de Vienne à emporter.