Chef-d’œuvre de l’art gothique, le Stephansdom fascine par sa silhouette élancée, son toit coloré et sa riche histoire au cœur de la vieille ville.

Une cathédrale chargée d’histoire et d’émotions

En approchant par la Kärntner Straße, le Stephansdom se dévoile entre passants et terrasses de cafés. Symbole de Vienne, il unit spiritualité, histoire et modernité. Son impressionnante silhouette gothique contraste avec la façade vitrée du Haas-Haus tout proche. Construit à partir du XIIᵉ siècle, agrandi au fil des siècles, puis restauré après la Seconde Guerre mondiale, il incarne la résilience de l’Autriche. Avec ses quatre tours – dont le célèbre sudturm de 136 m – et son toit en tuiles émaillées représentant l’aigle impérial et les armoiries de Vienne, le « Steffl » domine la ville avec majesté.

Trésors cachés et découvertes insolites

L’intérieur du Dom recèle de nombreuses merveilles : les somptueux retables baroques, les reliques et manuscrits anciens ou encore le fabuleux trésor liturgique. Mais le plus intrigant se cache à l’extérieur : une sculpture surnommée le « Christ aux maux de dents », accompagnée d’une légende savoureuse. Les visiteurs curieux peuvent aussi découvrir les catacombes, la cloche Pummerin – l’une des plus grandes d’Europe –, ou encore monter les 343 marches de la tour sud pour une vue spectaculaire sur Vienne. Pour une montée plus douce, l’ascenseur du nordturm offre aussi un panorama à couper le souffle.

Le Stephansdom, point de départ d’un voyage viennois

Plus qu’un monument, le Stephansdom est une invitation à flâner dans le centre historique. Autour du Dom, les ruelles mènent à des trésors baroques, des musées captivants comme le Dom Museum Wien ou des lieux mythiques comme la Pestsäule et la Grabenstraße. L’animation bat son plein sur les grandes artères commerçantes, tandis que les cafés et Beisln typiques offrent une pause gourmande. Ce quartier est aussi un carrefour culturel et un parfait point de départ pour découvrir Vienne autrement.