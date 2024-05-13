Le Kahlenberg
La montagne de Vienne avec vue sur l’infini
Un sommet viennois entre ciel, ville et mémoire
Culminant à 484 mètres, le Kahlenberg offre une échappée aussi inspirante que surprenante : la ville à ses pieds, les Alpes à l’horizon, et un sentier dans le temps sous ses pas. Ici, les randonneurs croisent les amateurs de culture, les flâneurs côtoient les passionnés d’histoire.
Lieu emblématique de la défense de Vienne lors du siège ottoman de 1683, le Kahlenberg est aussi un symbole de résilience européenne. Le roi polonais Jan III Sobieski y mena ses troupes à la victoire – un moment fondateur rappelé par la baroque église Saint-Joseph, lieu de mémoire autant que de spiritualité.
Randonner avec vue, flâner avec sens
Le Kahlenberg ne se limite pas à son panorama spectaculaire. Il fait partie intégrante du Wienerwald, la "forêt viennoise", classée réserve de biosphère par l’UNESCO. Plusieurs sentiers de randonnée, accessibles depuis la ville, serpentent à travers les collines et mènent jusqu’à la Stefaniewarte, une tour d’observation au charme suranné et à la vue grandiose.
Plus bas, des auberges typiques et Heuriger contemporains invitent à faire une pause gustative entre tradition et modernité. L’expérience culmine dans un équilibre rare entre nature, urbanité et contemplation active.
Le Kahlenberg dans tous ses angles
Sur la montagne locale des Viennois
Stefaniewarte
125 marches pour une vue exceptionnelle sur Vienne. Cette tour du XIXᵉ siècle porte le nom de Stéphanie de Belgique, épouse du prince héritier Rodolphe. Ouverte les après-midis, week-ends et jours fériés.
Chapelle Sisi
Édifiée en 1854 pour le mariage de l’impératrice Élisabeth et François-Joseph Ier, cette chapelle néogothique a été repensée comme un espace immersif qui marie culture et nature.
Église Saint-Joseph
Lieu de pèlerinage construit après 1683, en hommage à la victoire contre l’armée ottomane. Une plaque dédiée au roi Sobieski orne sa façade occidentale.
Am Himmel
Un lieu paisible pour se reconnecter à soi et à la nature. Le cercle des arbres de vie associe chaque date de naissance à un arbre spécifique. À proximité : une aire de jeux et le café-restaurant Oktogon pour se détendre en famille.
Cap vers les hauteurs
Une route panoramique entre forêt, histoire et art de vivre viennois
Parfois, les chefs-d’œuvre naissent des temps difficiles : construite dans les années 1930 comme mesure contre le chômage, la Höhenstraße est devenue bien plus qu’une simple route – une balade mythique entre nature et nostalgie urbaine.
Sur plus de 15 kilomètres, elle serpente à travers la hêtraie du Wienerwald et relie les quartiers de Neustift am Walde, le Kahlenberg, le Leopoldsberg et Klosterneuburg dans la vallée du Danube. Pavés anciens, virages serrés et vues spectaculaires : tout ici appelle à la flânerie motorisée.
Classée en grande partie monument historique, la Höhenstraße attire les amoureux de voitures anciennes, les motards et les Viennois en quête de sérénité. Pour beaucoup, une escapade dominicale sur cette route fait partie des petits rituels : balade en forêt, halte dans une auberge typique comme le „Häuserl am Stoan“, où l’authenticité rencontre la convivialité.
Bewegen am Kahlenberg
Prairie d'Élisabeth
Le plus grand espace de détente du Kahlenberg relie sept sentiers de rando. Pause nature garantie, notamment à la Josefinenhütte, idéale pour se ressourcer.
Parc sportif 3D
Sur les traces de Robin des Bois : sur des sentiers balisés dans la forêt, il s'agit de tirer à l'arc sur des obstacles 3D représentant des animaux sauvages.
En route sur la randonnée urbaine Stadtwanderweg 1a
Skyline Lounge Restaurant Kahlenberg
Cuisine viennoise, brunch céleste et dîner romantique avec vue : ici, on savoure autant l’assiette que le panorama.
Leopoldsberg
Vue spectaculaire sur Vienne et le Danube à 425 m d’altitude. Le lieu est dédié à Saint Léopold, protecteur de la ville.
Kahlenbergerdorf
Un village au charme ancien, au pied du Leopoldsberg. Jadis tourné vers l’argent, aujourd’hui ancré dans la culture viticole.
Promenade au bord du Danube
Depuis Nussdorf, suivez le fleuve – entre observation fluviale et bain de pieds. Le Kahlenberg est encore loin, mais la marche en vaut la peine.
Le vin, naturellement
Savourez un verre de vin face à la ville : sur les coteaux du Nussberg, les Heuriger allient authenticité, biodynamie et charme autrichien.
Wieninger am Nussberg : Un classique viennois : des vins blancs biodynamiques servis entre les rangs de vigne, avec vue imprenable sur la ville.
Mayer am Nussberg : Chaises longues au milieu des ceps et assiettes généreuses : ce Heuriger familial propose des crus primés et des spécialités autrichiennes.
Weinguts Wailand : Idéal pour les romantiques : dégustation de Grüner Veltliner, Riesling ou Gemischter Satz avec panorama sur les toits de Vienne.
Buschenschank Uhler : Ici, vin biodynamique et passion musicale se rencontrent. Le vigneron Peter Uhler vous accueille sur les hauteurs du Reisenberg.
Heurigen Kierlinger à Nussdorf : Une atmosphère typiquement viennoise depuis 1787 : convivialité, tradition et jardin ombragé au cœur du quartier de Nussdorf.
Buschenschank Windischbauer : Vins du Nussberg accompagnés d'Arancini, soupe toscane ou brioches aux amandes – une table inattendue à flanc de colline.
Weingut Cobenzl : Un domaine phare de Vienne : dégustations élégantes, visites guidées du chai et vue sur les vignes du Cobenzl.
FAQs
Parc biosphérique de l’UNESCO
Le Kahlenberg fait partie du Wienerwald, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 2005. Cet espace protégé allie biodiversité remarquable, gestion durable et fonction essentielle de poumon vert pour Vienne.
Sur ses sentiers, vous découvrirez comment préservation de la nature et loisirs responsables peuvent coexister. Le parc sensibilise à une approche respectueuse de l’environnement – pour que les générations futures puissent, elles aussi, profiter de cette richesse naturelle.