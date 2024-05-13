Association de la musique de Vienne
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Musikverein de Vienne
Haut lieu de la musique classique

Un temple dédié à la musique classique : vivez l'émotion d'un concert dans le légendaire « Goldene Saal », notamment lors du célèbre Concert du Nouvel An.

Un lieu chargé d’histoire et de beauté

Le Musikverein de Vienne a ouvert ses portes le 6 janvier 1870. Imaginé par l’architecte danois Theophil Hansen, ce bâtiment impressionne par sa silhouette inspirée de l’Antiquité. À la place des héros mythologiques, ce sont aujourd’hui les plus grands noms de la scène musicale qui y montent sur scène – pour des instants suspendus, empreints d’élégance et d’émotion.

Le « Goldene Saal » : une salle mythique au prestige mondial

Le « Grand Salle » du Musikverein – connu dans le monde entier sous le nom de Goldene Saal – fascine par son acoustique exceptionnelle et son décor somptueux. Colonnes dorées, caryatides antiques, fresques d’Apollon et des Muses : chaque détail évoque un profond respect pour la musique et les arts. Assister à un concert ici, c’est plonger dans l’âme sonore de Vienne.

Le Concert du Nouvel An : une tradition qui rayonne dans le monde entier

Chaque 1er janvier, les caméras du monde entier se tournent vers le Musikverein pour retransmettre le Concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Ce moment d’exception allie virtuosité, tradition et émotion – un rendez-vous musical à vivre au moins une fois dans sa vie.

Info sur le Musikverein
Ouverture6 janvier 1870
Architecte :Theophil Hansen
Salle emblématique :le « Goldene Saal », aussi appelé « Grande Salle »
Orchestre résident :Wiener Philharmoniker
Visite guidée
Billets

Salles du Musikverein

Le Musikverein compte au total six salles de concert. Les deux salles historiques – le célèbre Goldene Saal et la salle Brahms – se trouvent dans le bâtiment principal du Musikverein. Quatre autres salles plus récentes ont été aménagées dans l’extension souterraine situ

Salle en bois

Salle Brahms

Salle métallique

Salle de pierre

Salle vitrée

Grande salle du Musikverein (Salle dorée)

Un début d'année fulgurant

Concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne

Assister au Concert du Nouvel An au Musikverein de Vienne est, pour beaucoup, une tradition incontournable pour bien commencer l’année. Pour les plus grands chefs d’orchestre du monde, diriger ce concert mythique est un véritable honneur.

C’est à Vienne, ville de musique par excellence, que réside l’un des meilleurs orchestres du monde : les Wiener Philharmoniker. Et c’est dans le somptueux Goldene Saal, reconnu pour son acoustique exceptionnelle, que se déroule ce moment unique, retransmis dans le monde entier.

En raison de la très forte demande, les billets pour le concert sont uniquement accessibles via un tirage au sort organisé sur le site des Wiener Philharmoniker. Les inscriptions sont ouvertes chaque année de janvier à février – une procédure équitable qui donne à tous les mélomanes une chance égale d’y assister.

MusikvereinWiener Philharmoniker
Un concert culte pour débuter l’année

Le bal de l'Orchestre philharmonique de Vienne

Une fois par an, le mythique Goldene Saal du Musikverein de Vienne se transforme – non pas en salle de concert, mais en somptueuse salle de bal. L’ouverture de la soirée est confiée à l’Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par un chef d’honneur désigné spécialement pour l’occasion.

Le moment est solennel : la Festfanfare de Richard Strauss, composée pour ce bal prestigieux, donne le ton de la soirée.

Particularité unique : les musiciens ne se trouvent pas sur scène, mais jouent au cœur du public, au centre de la salle. Le bal s’ouvre avec la danse des jeunes débutant·es, selon la tradition viennoise. Puis, les invité·es déambulent à travers les différentes salles du Musikverein, au son de multiples orchestres et ensembles jouant des styles variés.

Ball der Wiener PhilharmonikerBalles à Vienne

Une petite faim après le concert ?

Lorsque les derniers accords ont retenti et que l'estomac commence à gargouiller, plusieurs établissements du centre-ville de Vienne vous permettent de déguster de délicieux mets après le concert. Que vous ayez envie d'un repas copieux, léger ou sucré, vous trouverez ic

Hausbar

Meissl und Schadn

Ludwig und Adele

Le Musikverein de Vienne sous toutes ses facettes

FAQs

La Salle dorée est connue dans le monde entier pour son acoustique unique, considérée comme une véritable merveille technique. Son décor somptueux en fait la plus belle salle de concert de Vienne.

En raison de la forte demande de billets pour le concert du Nouvel An, ceux-ci seront exclusivement mis en vente au début de l'année via le site Internet de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Cela garantit que les visiteurs du monde entier aient les mêmes chances. Les inscriptions pour participer au tirage au sort des billets seront acceptées de janvier à février.

Si vous souhaitez jeter un œil dans les coulisses, vous pouvez participer à une visite guidée. Les visites guidées du Musikverein sont proposées en allemand ou en anglais et durent 45 minutes.

Le programme actuel des concerts est disponible sur le site web de l'association musicale.

Le Musikverein de Vienne abrite au total six salles de concert. La Grande Salle (= la Salle dorée), la Salle Brahms, la Salle métallique, la Salle en bois, la Salle en verre et la Salle en pierre.

Traditions musicales et durabilité en Autriche

En Autriche, la musique va de pair avec la durabilité. Des traditions comme la musique classique viennoise ou la musique folklorique font partie du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Elles encouragent une gestion respectueuse des ressources culturelles et la préservation de styles musicaux ancestraux, souvent transmis dans des lieux historiques et durables.

La durabilité sociale joue aussi un rôle important : festivals, concerts et événements partagés renforcent les liens et l’identité culturelle du pays. Vivre ces traditions, c’est contribuer activement à la transmission d’un héritage vivant pour les générations futures.

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