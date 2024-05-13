Un temple dédié à la musique classique : vivez l'émotion d'un concert dans le légendaire « Goldene Saal », notamment lors du célèbre Concert du Nouvel An.

Un lieu chargé d’histoire et de beauté

Le Musikverein de Vienne a ouvert ses portes le 6 janvier 1870. Imaginé par l’architecte danois Theophil Hansen, ce bâtiment impressionne par sa silhouette inspirée de l’Antiquité. À la place des héros mythologiques, ce sont aujourd’hui les plus grands noms de la scène musicale qui y montent sur scène – pour des instants suspendus, empreints d’élégance et d’émotion.

Le « Goldene Saal » : une salle mythique au prestige mondial

Le « Grand Salle » du Musikverein – connu dans le monde entier sous le nom de Goldene Saal – fascine par son acoustique exceptionnelle et son décor somptueux. Colonnes dorées, caryatides antiques, fresques d’Apollon et des Muses : chaque détail évoque un profond respect pour la musique et les arts. Assister à un concert ici, c’est plonger dans l’âme sonore de Vienne.

Le Concert du Nouvel An : une tradition qui rayonne dans le monde entier

Chaque 1er janvier, les caméras du monde entier se tournent vers le Musikverein pour retransmettre le Concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Ce moment d’exception allie virtuosité, tradition et émotion – un rendez-vous musical à vivre au moins une fois dans sa vie.