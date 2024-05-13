Musikverein de Vienne
Haut lieu de la musique classique
Introduction
Un lieu chargé d’histoire et de beauté
Le Musikverein de Vienne a ouvert ses portes le 6 janvier 1870. Imaginé par l’architecte danois Theophil Hansen, ce bâtiment impressionne par sa silhouette inspirée de l’Antiquité. À la place des héros mythologiques, ce sont aujourd’hui les plus grands noms de la scène musicale qui y montent sur scène – pour des instants suspendus, empreints d’élégance et d’émotion.
Le « Goldene Saal » : une salle mythique au prestige mondial
Le « Grand Salle » du Musikverein – connu dans le monde entier sous le nom de Goldene Saal – fascine par son acoustique exceptionnelle et son décor somptueux. Colonnes dorées, caryatides antiques, fresques d’Apollon et des Muses : chaque détail évoque un profond respect pour la musique et les arts. Assister à un concert ici, c’est plonger dans l’âme sonore de Vienne.
Le Concert du Nouvel An : une tradition qui rayonne dans le monde entier
Chaque 1er janvier, les caméras du monde entier se tournent vers le Musikverein pour retransmettre le Concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Ce moment d’exception allie virtuosité, tradition et émotion – un rendez-vous musical à vivre au moins une fois dans sa vie.
Salles du MusikvereinLe Musikverein compte au total six salles de concert. Les deux salles historiques – le célèbre Goldene Saal et la salle Brahms – se trouvent dans le bâtiment principal du Musikverein. Quatre autres salles plus récentes ont été aménagées dans l’extension souterraine situ
Grande salle du Musikverein (Salle dorée)
Concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne
Assister au Concert du Nouvel An au Musikverein de Vienne est, pour beaucoup, une tradition incontournable pour bien commencer l’année. Pour les plus grands chefs d’orchestre du monde, diriger ce concert mythique est un véritable honneur.
C’est à Vienne, ville de musique par excellence, que réside l’un des meilleurs orchestres du monde : les Wiener Philharmoniker. Et c’est dans le somptueux Goldene Saal, reconnu pour son acoustique exceptionnelle, que se déroule ce moment unique, retransmis dans le monde entier.
En raison de la très forte demande, les billets pour le concert sont uniquement accessibles via un tirage au sort organisé sur le site des Wiener Philharmoniker. Les inscriptions sont ouvertes chaque année de janvier à février – une procédure équitable qui donne à tous les mélomanes une chance égale d’y assister.
Le bal de l'Orchestre philharmonique de Vienne
Une fois par an, le mythique Goldene Saal du Musikverein de Vienne se transforme – non pas en salle de concert, mais en somptueuse salle de bal. L’ouverture de la soirée est confiée à l’Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par un chef d’honneur désigné spécialement pour l’occasion.
Le moment est solennel : la Festfanfare de Richard Strauss, composée pour ce bal prestigieux, donne le ton de la soirée.
Particularité unique : les musiciens ne se trouvent pas sur scène, mais jouent au cœur du public, au centre de la salle. Le bal s’ouvre avec la danse des jeunes débutant·es, selon la tradition viennoise. Puis, les invité·es déambulent à travers les différentes salles du Musikverein, au son de multiples orchestres et ensembles jouant des styles variés.
Une petite faim après le concert ?Lorsque les derniers accords ont retenti et que l'estomac commence à gargouiller, plusieurs établissements du centre-ville de Vienne vous permettent de déguster de délicieux mets après le concert. Que vous ayez envie d'un repas copieux, léger ou sucré, vous trouverez ic
Le Musikverein de Vienne sous toutes ses facettes
FAQs
Traditions musicales et durabilité en Autriche
En Autriche, la musique va de pair avec la durabilité. Des traditions comme la musique classique viennoise ou la musique folklorique font partie du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Elles encouragent une gestion respectueuse des ressources culturelles et la préservation de styles musicaux ancestraux, souvent transmis dans des lieux historiques et durables.
La durabilité sociale joue aussi un rôle important : festivals, concerts et événements partagés renforcent les liens et l’identité culturelle du pays. Vivre ces traditions, c’est contribuer activement à la transmission d’un héritage vivant pour les générations futures.