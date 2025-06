Heiligenstadt, un lieu de bien-être

Au 6 de la Probusgasse se trouve un autre site du Wien Museum : le Musée Beethoven. À l'époque de Beethoven, ce quartier du 19e arrondissement de Vienne faisait encore partie de la banlieue – aujourd'hui, il fait partie intégrante de la ville. C'est ici que se trouvait un établissement de cure où Beethoven espérait guérir, ou du moins soulager, sa surdité de plus en plus prononcée.

Dans l’espace muséal dédié à Beethoven, entièrement repensé, le visiteur est invité à explorer sa vie en six temps, sur plus de 250 m² : Arriver, Se reposer, Composer, Gagner, Exécuter, Léguer. Chaque chapitre révèle une facette de l’homme et du créateur, tout en donnant accès à des pièces authentiques de son ancien logement. C’est ici, en 1802, que Beethoven rédigea son célèbre « testament de Heiligenstadt », né de la peur d’une surdité irréversible — un texte qu’il ne remit jamais à ses frères. Dans ce même lieu, il acheva également sa Symphonie n°3, l’Eroica, et travailla plus tard sur sa monumentale Neuvième Symphonie.