Large orchestra with string instruments in the Golden Hall of the Vienna Music Association, organ in the background.
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L'Orchestre philharmonique de Vienne
Orchestre de renommée mondiale et riche en traditions

Le nom lui-même résonne comme une mélodie : « Wiener Philharmoniker ». Depuis plus de 180 ans, cet orchestre enchante le monde entier.

La naissance de l’orchestre remonte à 1842, avec le « Grand Concert » donné sous le nom d’« Académie philharmonique ». Avant cette date, Vienne ne possédait pas d’orchestre symphonique composé uniquement de musiciens professionnels, bien que le public en exprimât vivement le désir. Chaque représentation nécessitait donc la création d’un nouvel ensemble. Depuis cette fondation, les musiciens de l’orchestre proviennent de l’Ensemble de l’Opéra d’État de Vienne – une tradition demeurée intacte jusqu’à aujourd’hui.

L’orchestre se produit à la fois à l’opéra et en concert, captivant le public du monde entier, que ce soit à l’Opéra de Vienne, au Musikverein ou sur les grandes scènes internationales. En été, l'Orchestre philharmonique participe également à des concerts en plein air, notamment au célèbre festival de Salzbourg (Salzburger Festspielen), et font résonner leur musique dans des lieux d’exception.

Rares sont les orchestres aussi étroitement liés à l’histoire et à la tradition de la musique classique européenne que l'Orchestre philharmonique de Vienne. Depuis sa création, il marque profondément la scène musicale mondiale. Aujourd’hui encore, son « son viennois » est reconnu par les interprètes et les chefs d’orchestre comme une signature unique de qualité. L'Orchestre philharmonique de Vienne est bien plus qu'un simple orchestre : il incarne à lui seul l’âme et l’art de vivre viennois.

Histoire
Création1842 par Otto Nicolai
ConcertsPlus de 100 concerts et représentations par an à Vienne, Salzbourg et à l'international
Marque de fabriquestyle viennois
ParticularitéL'orchestre est exclusivement composé de membres de l'Orchestre de l'Opéra national de Vienne
Critères d'admission Faire partie de l'Orchestre de l'Opéra national depuis au moins 3 ans

Le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne touche chaque année plus de 50 millions de personnes dans le monde entier et est retransmis en direct dans plus de 90 pays.

Un aperçu des coulisses de l'Orchestre philharmonique de Vienne

« La musique et la flûte ont toujours fait partie de ma vie. » Karin Bonelli est littéralement née dans la musique, au cœur du Salzkammergut, en Haute-Autriche. Ses deux parents, son frère et son oncle sont tous flûtistes. C’est sa mère qui lui a donné ses premiers cours, à l’âge de huit ans. Elle a ensuite poursuivi sa formation au conservatoire de Linz, avant d’étudier à Vienne, Munich et Lyon. Puis, à 23 ans, sa carrière a pris un tournant décisif : Karin Bonelli est devenue la première femme à intégrer la section des instruments à vent de l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Lors de notre entretien, nous voulions en savoir plus sur cette jeune artiste, sur ce que cela représente d’être membre du Philharmonique et de s’inscrire dans une telle tradition musicale. Elle nous a parlé de la magie qui fait la renommée de cet orchestre légendaire, mais aussi de l’harmonie intérieure, du calme et de la force qu’elle puise pour exercer son métier. À la fin de l’interview, elle nous a confié, en souriant, à quelle tentation elle ne peut résister : « Aux Marillenknödel de la Wachau ! »

Interview avec Karin Bonellli
Le style viennois

Karin Bonelli nous dévoile...

... ce qui se cache derrière le style musical fascinant que le public apprécie tant

Ce n’est pas seulement une question d’instruments – même si ceux-ci jouent, comme l’explique Karin Bonelli, un rôle essentiel. La flûtiste décrit les vibrations qui créent cette expérience d’écoute unique comme un « son harmonieux, rond et chaleureux, capable de se fondre aux autres ».

Ce timbre est profondément ancré dans la conscience musicale de la tradition viennoise et se transmet, au sein de l’orchestre, de génération en génération.

La conception même des instruments remonte au XVIIIᵉ siècle, à l’époque du classicisme viennois. L’Orchestre philharmonique de Vienne se considère comme l’héritier de ce patrimoine culturel et a en grande partie résisté aux influences nouvelles du XIXᵉ siècle. Il est resté fidèle aux idéaux sonores de l’époque de Mozart, Haydn et Beethoven. Ainsi, les instruments à vent viennois se distinguent par leur jeu de ceux des autres orchestres symphoniques internationaux – en particulier le hautbois viennois et le cor viennois.

Concerts de l'Orchestre philharmonique de Vienne

Aucun lieu ne ressemble à un autre, ni par son acoustique ni par son décor. Une chose pourtant relie chaque représentation musicale : la magie du concert en direct.

Opéra national de Vienne

L’Orchestre philharmonique de Vienne est composé des membres de l’Orchestre de l’Opéra d’État de Vienne et accompagne des mises en scène spectaculaires.

Opéra national de Vienne

Bal de l'Orchestre philharmonique de Vienne

L’Orchestre philharmonique de Vienne, l’un des plus célèbres au monde, invite à la danse dans la « Salle dorée » du Musikverein.

Bal de l'Orchestre philharmonique

Festival de Grafenegg

Lorsque la scène estivale ouvre ses portes, l'Orchestre philharmonique de Vienne se produit à Grafenegg. Le festival est réputé pour son programme de grande qualité.

Festival de Grafenegg

Concert d'une nuit d'été au château de Schönbrunn

Un moment fort du calendrier musical et une soirée de début d’été empreinte d’émotion avec l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Concert d'une nuit d'été

Salzburger Festspiele (Festival de Salzbourg)

L’Orchestre philharmonique de Vienne est un pilier incontournable du Festival de Salzbourg. Chaque été, il se produit dans la ville natale de Mozart.

Salzburger Festspiele
Concert d'une nuit d'été au château de Schönbrunn
Maison de la Musique

Musée de l'Orchestre philharmonique de Vienne

Le musée de l’Orchestre philharmonique de Vienne, situé dans la Maison de la Musique (Haus der Musik) retrace l’histoire fascinante de cet ensemble mondialement célèbre. Inauguré en 2000, ce musée sonore interactif offre une immersion profonde dans l’histoire musicale de Vienne et dans le lien unique qui unit l’orchestre au classicisme viennois. Au premier étage, les visiteurs peuvent découvrir des documents historiques, des photographies et des objets liés à des compositeurs tels que Bruckner, Brahms et Mahler.

Parmi les temps forts figure la salle de cinéma, où sont projetés des extraits du concert du Nouvel An et du concert d’une nuit d’été. En plus de ses volets historiques, la Maison de la Musique propose des expositions interactives sur la physique du son et sur l’histoire de la musique. Peut-être aurez-vous même envie de diriger virtuellement l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Maison de la Musique
Débuter l'année en beauté

Le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique

Le concert du Nouvel An au Musikverein de Vienne est, pour beaucoup, le rendez-vous incontournable pour célébrer le début de l’année. Même parmi les plus grands chefs d’orchestre du monde, diriger ce concert annuel est considéré comme un immense honneur. Dans la ville de la musique qu’est Vienne, l’Orchestre philharmonique de Vienne compte parmi les meilleurs ensembles du monde. La « Salle dorée » du Musikverein, la plus belle salle de concert de Vienne, est également réputée pour son acoustique exceptionnelle. Le point d’orgue du concert est la vibrante Marche de Radetzky, durant laquelle le chef d’orchestre dirige les applaudissements du public, créant une atmosphère joyeuse et festive.

En raison de la forte demande, les billets pour le concert du Nouvel An sont attribués uniquement par tirage au sort sur le site web de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Ce système garantit à tous les mélomanes du monde entier les mêmes chances d’obtenir une place. Les inscriptions pour participer au tirage au sort sont ouvertes de janvier à février.

MusikvereinOrchestre philharmonique de Vienne

FAQs

En raison de la très forte demande, les billets pour le concert du Nouvel An sont attribués exclusivement par tirage au sort sur le site web de l’Orchestre philharmonique de Vienne au début de l’année. Ainsi, les visiteurs du monde entier ont les mêmes chances d’obtenir des places. Les inscriptions pour participer au tirage au sort sont ouvertes de janvier à février.

L’Orchestre philharmonique de Vienne est célèbre dans le monde entier pour plusieurs concerts emblématiques, qui se distinguent autant par leur excellence musicale que par leur portée culturelle.

  • Festival de Salzbourg, au Festspielhaus

  • Concert à Graz, au Musikverein für Steiermark

  • Concert du Nouvel An, au Musikverein de Vienne

  • Concert d’une nuit d’été, devant le château de Schönbrunn

  • Concerts par abonnement, au Musikverein de Vienne

  • Opéra d’État de Vienne

  • Konzerthaus de Vienne

L'Orchestre philharmonique de Vienne a été créé en 1842 par Otto Nicolai. Le premier concert philharmonique a eu lieu le 28 mars 1842 dans la grande salle Redoutensaal du palais impérial Hofburg à Vienne.

L’Orchestre philharmonique de Vienne compte 144 musiciennes et musiciens et fonctionne sans chef permanent.

À la place, il invite pour ses concerts de prestigieux chefs invités tels que Claudio Abbado, Herbert von Karajan ou Riccardo Muti.

Cette structure démocratique rend l’orchestre unique : les grandes décisions – comme le choix des chefs, des programmes ou des solistes – sont prises collectivement par les membres. Pour le concert du Nouvel An notamment, un nouveau chef est désigné chaque année, offrant à l’ensemble une remarquable liberté artistique.

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