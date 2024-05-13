Le nom lui-même résonne comme une mélodie : « Wiener Philharmoniker ». Depuis plus de 180 ans, cet orchestre enchante le monde entier.

La naissance de l’orchestre remonte à 1842, avec le « Grand Concert » donné sous le nom d’« Académie philharmonique ». Avant cette date, Vienne ne possédait pas d’orchestre symphonique composé uniquement de musiciens professionnels, bien que le public en exprimât vivement le désir. Chaque représentation nécessitait donc la création d’un nouvel ensemble. Depuis cette fondation, les musiciens de l’orchestre proviennent de l’Ensemble de l’Opéra d’État de Vienne – une tradition demeurée intacte jusqu’à aujourd’hui.

L’orchestre se produit à la fois à l’opéra et en concert, captivant le public du monde entier, que ce soit à l’Opéra de Vienne, au Musikverein ou sur les grandes scènes internationales. En été, l'Orchestre philharmonique participe également à des concerts en plein air, notamment au célèbre festival de Salzbourg (Salzburger Festspielen), et font résonner leur musique dans des lieux d’exception.

Rares sont les orchestres aussi étroitement liés à l’histoire et à la tradition de la musique classique européenne que l'Orchestre philharmonique de Vienne. Depuis sa création, il marque profondément la scène musicale mondiale. Aujourd’hui encore, son « son viennois » est reconnu par les interprètes et les chefs d’orchestre comme une signature unique de qualité. L'Orchestre philharmonique de Vienne est bien plus qu'un simple orchestre : il incarne à lui seul l’âme et l’art de vivre viennois.