L'Orchestre philharmonique de Vienne
Orchestre de renommée mondiale et riche en traditions
Introduction
La naissance de l’orchestre remonte à 1842, avec le « Grand Concert » donné sous le nom d’« Académie philharmonique ». Avant cette date, Vienne ne possédait pas d’orchestre symphonique composé uniquement de musiciens professionnels, bien que le public en exprimât vivement le désir. Chaque représentation nécessitait donc la création d’un nouvel ensemble. Depuis cette fondation, les musiciens de l’orchestre proviennent de l’Ensemble de l’Opéra d’État de Vienne – une tradition demeurée intacte jusqu’à aujourd’hui.
L’orchestre se produit à la fois à l’opéra et en concert, captivant le public du monde entier, que ce soit à l’Opéra de Vienne, au Musikverein ou sur les grandes scènes internationales. En été, l'Orchestre philharmonique participe également à des concerts en plein air, notamment au célèbre festival de Salzbourg (Salzburger Festspielen), et font résonner leur musique dans des lieux d’exception.
Rares sont les orchestres aussi étroitement liés à l’histoire et à la tradition de la musique classique européenne que l'Orchestre philharmonique de Vienne. Depuis sa création, il marque profondément la scène musicale mondiale. Aujourd’hui encore, son « son viennois » est reconnu par les interprètes et les chefs d’orchestre comme une signature unique de qualité. L'Orchestre philharmonique de Vienne est bien plus qu'un simple orchestre : il incarne à lui seul l’âme et l’art de vivre viennois.
Le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne touche chaque année plus de 50 millions de personnes dans le monde entier et est retransmis en direct dans plus de 90 pays.
Introduction
« La musique et la flûte ont toujours fait partie de ma vie. » Karin Bonelli est littéralement née dans la musique, au cœur du Salzkammergut, en Haute-Autriche. Ses deux parents, son frère et son oncle sont tous flûtistes. C’est sa mère qui lui a donné ses premiers cours, à l’âge de huit ans. Elle a ensuite poursuivi sa formation au conservatoire de Linz, avant d’étudier à Vienne, Munich et Lyon. Puis, à 23 ans, sa carrière a pris un tournant décisif : Karin Bonelli est devenue la première femme à intégrer la section des instruments à vent de l’Orchestre philharmonique de Vienne.
Lors de notre entretien, nous voulions en savoir plus sur cette jeune artiste, sur ce que cela représente d’être membre du Philharmonique et de s’inscrire dans une telle tradition musicale. Elle nous a parlé de la magie qui fait la renommée de cet orchestre légendaire, mais aussi de l’harmonie intérieure, du calme et de la force qu’elle puise pour exercer son métier. À la fin de l’interview, elle nous a confié, en souriant, à quelle tentation elle ne peut résister : « Aux Marillenknödel de la Wachau ! »
Karin Bonelli nous dévoile...
... ce qui se cache derrière le style musical fascinant que le public apprécie tant
Ce n’est pas seulement une question d’instruments – même si ceux-ci jouent, comme l’explique Karin Bonelli, un rôle essentiel. La flûtiste décrit les vibrations qui créent cette expérience d’écoute unique comme un « son harmonieux, rond et chaleureux, capable de se fondre aux autres ».
Ce timbre est profondément ancré dans la conscience musicale de la tradition viennoise et se transmet, au sein de l’orchestre, de génération en génération.
La conception même des instruments remonte au XVIIIᵉ siècle, à l’époque du classicisme viennois. L’Orchestre philharmonique de Vienne se considère comme l’héritier de ce patrimoine culturel et a en grande partie résisté aux influences nouvelles du XIXᵉ siècle. Il est resté fidèle aux idéaux sonores de l’époque de Mozart, Haydn et Beethoven. Ainsi, les instruments à vent viennois se distinguent par leur jeu de ceux des autres orchestres symphoniques internationaux – en particulier le hautbois viennois et le cor viennois.
Concerts de l'Orchestre philharmonique de VienneAucun lieu ne ressemble à un autre, ni par son acoustique ni par son décor. Une chose pourtant relie chaque représentation musicale : la magie du concert en direct.
Opéra national de Vienne
L’Orchestre philharmonique de Vienne est composé des membres de l’Orchestre de l’Opéra d’État de Vienne et accompagne des mises en scène spectaculaires.
Bal de l'Orchestre philharmonique de Vienne
L’Orchestre philharmonique de Vienne, l’un des plus célèbres au monde, invite à la danse dans la « Salle dorée » du Musikverein.
Festival de Grafenegg
Lorsque la scène estivale ouvre ses portes, l'Orchestre philharmonique de Vienne se produit à Grafenegg. Le festival est réputé pour son programme de grande qualité.
Concert d'une nuit d'été au château de Schönbrunn
Un moment fort du calendrier musical et une soirée de début d’été empreinte d’émotion avec l’Orchestre philharmonique de Vienne.
Musée de l'Orchestre philharmonique de Vienne
Le musée de l’Orchestre philharmonique de Vienne, situé dans la Maison de la Musique (Haus der Musik) retrace l’histoire fascinante de cet ensemble mondialement célèbre. Inauguré en 2000, ce musée sonore interactif offre une immersion profonde dans l’histoire musicale de Vienne et dans le lien unique qui unit l’orchestre au classicisme viennois. Au premier étage, les visiteurs peuvent découvrir des documents historiques, des photographies et des objets liés à des compositeurs tels que Bruckner, Brahms et Mahler.
Parmi les temps forts figure la salle de cinéma, où sont projetés des extraits du concert du Nouvel An et du concert d’une nuit d’été. En plus de ses volets historiques, la Maison de la Musique propose des expositions interactives sur la physique du son et sur l’histoire de la musique. Peut-être aurez-vous même envie de diriger virtuellement l’Orchestre philharmonique de Vienne.
Le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique
Le concert du Nouvel An au Musikverein de Vienne est, pour beaucoup, le rendez-vous incontournable pour célébrer le début de l’année. Même parmi les plus grands chefs d’orchestre du monde, diriger ce concert annuel est considéré comme un immense honneur. Dans la ville de la musique qu’est Vienne, l’Orchestre philharmonique de Vienne compte parmi les meilleurs ensembles du monde. La « Salle dorée » du Musikverein, la plus belle salle de concert de Vienne, est également réputée pour son acoustique exceptionnelle. Le point d’orgue du concert est la vibrante Marche de Radetzky, durant laquelle le chef d’orchestre dirige les applaudissements du public, créant une atmosphère joyeuse et festive.
En raison de la forte demande, les billets pour le concert du Nouvel An sont attribués uniquement par tirage au sort sur le site web de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Ce système garantit à tous les mélomanes du monde entier les mêmes chances d’obtenir une place. Les inscriptions pour participer au tirage au sort sont ouvertes de janvier à février.