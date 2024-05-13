Stratège de génie et mécène éclairé : découvrez comment le prince Eugène a marqué l’histoire et la culture viennoise de manière durable.

Une vie guidée par la volonté

Né en 1663 à Paris, le prince Eugène de Savoie vient au monde dans une noble lignée italienne appauvrie. Destiné à la vie religieuse, il rêve pourtant d’une carrière militaire. Rejeté par la cour de Louis XIV – en raison, dit-on, de sa petite taille (1,54 m) et de la pression de sa mère ambitieuse – il décide de quitter la France à 20 ans. Selon la légende, il se serait enfui déguisé en femme.

Arrivé à Vienne, il est accueilli à bras ouverts par l’empereur Léopold Ier qui cherche alors de nouveaux talents pour son armée. Un choix décisif, qui marquera non seulement sa vie, mais aussi l’histoire de l’Europe centrale.

Stratège hors pair et mécène éclairé

Rapidement promu, Eugène devient l’un des plus grands chefs militaires de son époque. Mais au-delà des batailles, c’est son engagement pour les arts et l’architecture qui inscrit durablement son nom dans l’histoire autrichienne.

En commandant le palais du Belvédère – aujourd’hui un haut lieu de l’art à Vienne – il donne à la ville un joyau de l’époque baroque. Collectionneur passionné, il soutient les artistes, les architectes et les penseurs de son temps. Pour les Viennois comme pour les visiteurs d’aujourd’hui, son héritage artistique reste omniprésent.