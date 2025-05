12. Services Google

Vous trouverez des détails sur la collecte et le traitement des données par Google dans la Déclaration de confidentialité de Google. Vous trouverez des informations supplémentaires, entre autres sur votre compte Google et sur la protection des données pour les produits Google sous https://policies.google.com/?tid=312557673. Vous trouverez une possibilité d'empêcher la diffusion de publicité personnalisée par Google à l'adresse suivante http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Google Analytics

Österreich Werbung utilise Google Analytics pour des analyses web, par exemple sous forme d'évaluations anonymes et de graphiques sur les PageViews et les visites, ainsi que pour le remarketing, les rapports sur les impressions dans le réseau Google Display, l'intégration de DoubleClick Campaign Manager et les rapports Google Analytics sur les performances selon les caractéristiques démographiques et les intérêts. L'utilisation de ce service d'analyse entraîne l'enregistrement de cookies sur votre ordinateur. Les informations générées, y compris les adresses IP des visiteurs, sont transmises et stockées sur un serveur situé aux États-Unis. Vous pouvez vous opposer à la collecte de données par Google, entre autres, en utilisant le Google Browser-Plugin pour s'y opposer.

Google Ads et Google Floodlights

Google Ads et Google Floodlights sont des services de publicité et d'analyse en ligne de Google, qui sont utilisés par Österreich Werbung pour le suivi des conversions. Les informations obtenues se basent sur votre utilisation de notre site web et sont utilisées pour s'adresser à nos visiteurs sur les sites web de nos partenaires publicitaires avec des publicités ciblées. L'affichage de ces moyens publicitaires se fait sur la base de cookies qui sont déposés sur votre terminal et n'a lieu qu'en cas de consentement de votre part.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA est utilisé pour vérifier si la transmission de données vers notre site web est effectuée par un être humain ou par des programmes automatisés. Google reCAPTCHA analyse le comportement du visiteur du site afin de pouvoir faire cette distinction. Les données collectées telles que l'adresse IP, les informations du navigateur, le système d'exploitation ainsi que les données de localisation et d'utilisation sont transmises à Google pour y être analysées. En principe, l'adresse IP n'est pas combinée avec d'autres données provenant d'autres services Google, à moins que vous ne soyez connecté à votre compte Google pendant l'utilisation de reCAPTCHA.