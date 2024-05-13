La piste cyclable du Danube
Une piste cyclable de renom
Introduction
La piste cyclable du Danube est un véritable classique : elle s’étend sur 2 850 kilomètres, de Donaueschingen en Allemagne jusqu’à Budapest en Hongrie, puis jusqu’à la mer Noire. Avec la piste cyclable de l’Inn, elle constitue le cœur de la région cyclable du Danube en Haute-Autriche et se prolonge vers la Basse-Autriche. Des ferries, ponts et passages aménagés sur les barrages relient les deux rives, garantissant un réseau cyclable continu. De nombreux hébergements adaptés aux cyclistes, des services de location de vélos et des bornes de recharge pour vélos électriques complètent l’offre.
Notre recommandation pour explorer la célèbre piste cyclable
Ce circuit à vélo de huit jours, de Passau à Vienne, s’étend sur 335 kilomètres le long du Danube. Les étapes quotidiennes, de 40 à 70 kilomètres, sont majoritairement plates et suivent le courant. Parmi les temps forts de l’itinéraire : la boucle de Schlögen, l’abbaye de Melk et la région de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les nuitées ont lieu dans des hôtels 3 étoiles soigneusement sélectionnés. Un parcours idéal pour les cyclistes amateurs de plaisir et de confort, souhaitant pédaler à un rythme modéré chaque jour.
Les plus belles facettes de la piste cyclable du Danube
Les meilleurs hébergements
Riverresort Donauschlinge à Haibach ob der Donau
Le Riverresort Donauschlinge, situé sur le spectaculaire méandre du Danube à Schlögen, allie accueil familial et cuisine régionale issue de sa propre production.
Hôtel Gartenhotel et domaine viticole Pfeffel à Dürnstein
L'hôtel Gartenhotel à Dürnstein dispose d'un vaste espace bien-être, idéal pour se détendre après journée à vélo.
Auberge Zur schönen Wienerin à Marbach
Cet établissement familial et traditionnel se situe directement sur la piste cyclable du Danube, au pied de l’église de pèlerinage Maria Taferl.