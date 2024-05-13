Le long du Danube, à travers la Haute et la Basse-Autriche, le parcours serpente entre châteaux et monastères, traverse la boucle du fleuve et la Wachau.

La piste cyclable du Danube est un véritable classique : elle s’étend sur 2 850 kilomètres, de Donaueschingen en Allemagne jusqu’à Budapest en Hongrie, puis jusqu’à la mer Noire. Avec la piste cyclable de l’Inn, elle constitue le cœur de la région cyclable du Danube en Haute-Autriche et se prolonge vers la Basse-Autriche. Des ferries, ponts et passages aménagés sur les barrages relient les deux rives, garantissant un réseau cyclable continu. De nombreux hébergements adaptés aux cyclistes, des services de location de vélos et des bornes de recharge pour vélos électriques complètent l’offre.