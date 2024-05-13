Three female cyclists wearing helmets on an asphalt path along a river with trees in the background.
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La piste cyclable du Danube
Une piste cyclable de renom

Le long du Danube, à travers la Haute et la Basse-Autriche, le parcours serpente entre châteaux et monastères, traverse la boucle du fleuve et la Wachau.

La piste cyclable du Danube est un véritable classique : elle s’étend sur 2 850 kilomètres, de Donaueschingen en Allemagne jusqu’à Budapest en Hongrie, puis jusqu’à la mer Noire. Avec la piste cyclable de l’Inn, elle constitue le cœur de la région cyclable du Danube en Haute-Autriche et se prolonge vers la Basse-Autriche. Des ferries, ponts et passages aménagés sur les barrages relient les deux rives, garantissant un réseau cyclable continu. De nombreux hébergements adaptés aux cyclistes, des services de location de vélos et des bornes de recharge pour vélos électriques complètent l’offre.

Détails sur le parcours
Longueur330 km
Étapes17
ParticularitéParcourez à vélo le Limes romain du Danube, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Planificateur d'itinéraire
à partir de 499,50 €

Notre recommandation pour explorer la célèbre piste cyclable

Ce circuit à vélo de huit jours, de Passau à Vienne, s’étend sur 335 kilomètres le long du Danube. Les étapes quotidiennes, de 40 à 70 kilomètres, sont majoritairement plates et suivent le courant. Parmi les temps forts de l’itinéraire : la boucle de Schlögen, l’abbaye de Melk et la région de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les nuitées ont lieu dans des hôtels 3 étoiles soigneusement sélectionnés. Un parcours idéal pour les cyclistes amateurs de plaisir et de confort, souhaitant pédaler à un rythme modéré chaque jour.

Passau-Vienne par la piste du Danube

Les plus belles facettes de la piste cyclable du Danube

Les meilleurs hébergements

Riverresort Donauschlinge à Haibach ob der Donau

Le Riverresort Donauschlinge, situé sur le spectaculaire méandre du Danube à Schlögen, allie accueil familial et cuisine régionale issue de sa propre production.

Riverresort Donauschlinge

Hôtel Gartenhotel et domaine viticole Pfeffel à Dürnstein

L'hôtel Gartenhotel à Dürnstein dispose d'un vaste espace bien-être, idéal pour se détendre après journée à vélo.

Gartenhotel & domaine Pfeffel

Auberge Zur schönen Wienerin à Marbach

Cet établissement familial et traditionnel se situe directement sur la piste cyclable du Danube, au pied de l’église de pèlerinage Maria Taferl.

Auberge Zur schönen Wienerin

Hôtel Luger à Neustift im Mühlkreis

Cet hôtel-restaurant, tenu par la même famille depuis quatre générations, s’est imposé comme l’une des meilleures adresses de poisson sur le Danube.

Hôtel Luger

Points forts le long du parcours

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