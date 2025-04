Sur 350 kilomètres, le Danube façonne en Autriche l’un des plus grands paysages culturels d’Europe.

Entre Passau et Bratislava, le Danube traverse trois Länder autrichiens. Sa courbe la plus emblématique ? La boucle de Schlögen, chef-d'œuvre naturel sculpté par le vent et l’eau au fil des millénaires.

Depuis les Romains, le Danube est bien plus qu’un fleuve : voie d’échanges, d’idées et de marchandises, il a aussi offert un climat clément et des terres fertiles, incitant les hommes à bâtir châteaux, abbayes et cités – donnant naissance à un paysage culturel sans égal.