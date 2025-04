Entre architecture fascinante, technologie et art avant-gardiste, Linz, située sur le Danube, impressionne par son audace.

Vibrante et ouverte aux influences contemporaines, Linz s’est imposée depuis longtemps comme une ville d’art. L’héritage industriel et le charme brut des grues portuaires y sont peut-être pour quelque chose : art, culture et technique s’y entremêlent avec une intensité unique.

Linz, reconnue comme ville des arts médiatiques par l'UNESCO, se caractérise par une scène culturelle innovante et son engagement envers les arts numériques, incarné par l'Ars Electronica Center.