White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Villach – Faaker See – Ossiacher See en Carinthie
Des vacances qui allient panorama alpin, ambiance urbaine et douceur méridionale

Lacs, montagnes et ville : autour de Villach, la nature et la vie urbaine se côtoient harmonieusement. Une région discrète, mais inoubliable.

Qu’il s’agisse de journées d’été au lac Faaker See, aux eaux turquoise, ou de sports d’hiver sur la panoramique Gerlitzen Alpe, la région Villach – Faaker See – Ossiacher See séduit par sa diversité naturelle et sa douceur méridionale. Des lacs d’une clarté exceptionnelle, des pistes cyclables et sentiers de randonnée parfaitement aménagés, des villages pleins de charme et un accès apaisé à la nature définissent ici un véritable art de vivre. En hiver, thermes, randonnées hivernales et stations de ski familiales allient activité et détente, le tout dans un climat étonnamment doux et ensoleillé.

La région Villach – Faaker See – Ossiacher See en un coup d'œil
Population65 600 habitants (2024)
Localisationen Carinthie
Superficie1 009,29 km²
Altitude501 mètres
Montagne emblématiqueDobratsch (2 166 m)

La Erlebnis CARD est offerte par vos hôtes dans la région. Selon la saison, elle vous permet de profiter gratuitement ou à tarif réduit de nombreuses activités et excursions.

Accès
Événements

La région de Villach sous toutes ses facettes

Les incontournables

Ville de Villach : un lieu propice à la promenade

Lac Faaker See : plongez dans ses eaux turquoise

Lac Ossiacher See : pour les sports nautiques et la détente

Parc naturel du Dobratsch : des vues impressionnantes

Kärnten Therme : 11 000 m² dédiés à la détente

Abbaye d'Ossiach : un lieu de rencontre fondé en 1024

Château de Landskron : une ambiance médiévale

Piste cyclable de la Drau : 510 kilomètres à vélo

Pique-nique : les 6 plus beaux endroits avec vue

Route alpine de Villach : 16,5 kilomètres jusqu'au Dobratsch

Activités à Villach et dans ses alentours

Événements

Hébergements insolites

Voco Villach : hôtel 4* supérieur sur les rives de la Drau

harry’s home Villach : hôtel et appartements

Hôtel Seerose : 4 étoiles au bord du lac Ossiacher See

Mountain Resort Feuerberg : 4 étoiles supérieur avec vue

Karnerhof : hôtel 4* supérieur au bord du lac Faaker See

Des vacances sans voiture

Ici, pas besoin de voiture ! Dans la région Villach – Faaker See – Ossiacher See, les vacances se vivent sereinement et en toute éco-mobilité. Que ce soit en train régional, en bus ou grâce aux nombreux services de navette, les transports publics permettent de se déplacer facilement toute l’année. Les trajets sont courts, les correspondances bien pensées, et les paysages d’une beauté surprenante. Et pour un séjour encore plus durable, de nombreux hébergements de la région Villach portent le label environnemental autrichien, gage d’un tourisme responsable et respectueux de la nature.

Vacances sans voitureArrivée

FAQs

Qu’il s’agisse de journées d’été au turquoise lac Faaker See ou de journées d’hiver sur la Gerlitzen Alpe, la région Villach – Faaker See – Ossiacher See révèle en toute saison son énergie vivante. Sentiers de randonnée, pistes cyclables et lacs propices à la baignade côtoient stations de ski panoramiques, randonnées hivernales et moments de détente dans les thermes. La vieille ville de Villach séduit par son charme urbain et son esprit méridional, tandis que le Carnaval de Villach et le Kirchtag comptent parmi les événements phares de la région.

Vous trouverez ici un aperçu des localités de la région Villach – Faaker See – Ossiacher See.

La région

Avec ses 94 mètres, la tour de l'église paroissiale de Villach (Stadtpfarrturm) est le clocher le plus haut de Carinthie. La partie inférieure de la tour date du Moyen Âge. Elle est accessible aux visiteurs en tant que plateforme panoramique.

Stadtpfarrturm

Absolument ! Les rives peu profondes des lacs Ossiacher See et Faaker See sont particulièrement adaptées aux enfants. De nombreuses activités de loisirs, randonnées ludiques et excursions – comme la colline aux singes (Affenberg) ou l’Adlerarena du château de Landskron – font de la région une destination idéale pour des vacances en famille.

Avec la Erlebnis CARD, profitez de nombreuses activités gratuites dans toute la région : randonnées accompagnées, excursions à vélo, visites guidées de ville ou programmes familiaux. La carte est gratuite et disponible auprès de nombreux hébergements partenaires.

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