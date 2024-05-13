Villach – Faaker See – Ossiacher See en Carinthie
Des vacances qui allient panorama alpin, ambiance urbaine et douceur méridionale
Introduction
Qu’il s’agisse de journées d’été au lac Faaker See, aux eaux turquoise, ou de sports d’hiver sur la panoramique Gerlitzen Alpe, la région Villach – Faaker See – Ossiacher See séduit par sa diversité naturelle et sa douceur méridionale. Des lacs d’une clarté exceptionnelle, des pistes cyclables et sentiers de randonnée parfaitement aménagés, des villages pleins de charme et un accès apaisé à la nature définissent ici un véritable art de vivre. En hiver, thermes, randonnées hivernales et stations de ski familiales allient activité et détente, le tout dans un climat étonnamment doux et ensoleillé.
La Erlebnis CARD est offerte par vos hôtes dans la région. Selon la saison, elle vous permet de profiter gratuitement ou à tarif réduit de nombreuses activités et excursions.
La région de Villach sous toutes ses facettes
Les incontournables
Événements
Hébergements insolites
Des vacances sans voiture
Ici, pas besoin de voiture ! Dans la région Villach – Faaker See – Ossiacher See, les vacances se vivent sereinement et en toute éco-mobilité. Que ce soit en train régional, en bus ou grâce aux nombreux services de navette, les transports publics permettent de se déplacer facilement toute l’année. Les trajets sont courts, les correspondances bien pensées, et les paysages d’une beauté surprenante. Et pour un séjour encore plus durable, de nombreux hébergements de la région Villach portent le label environnemental autrichien, gage d’un tourisme responsable et respectueux de la nature.