Des vacances sans voiture

Ici, pas besoin de voiture ! Dans la région Villach – Faaker See – Ossiacher See, les vacances se vivent sereinement et en toute éco-mobilité. Que ce soit en train régional, en bus ou grâce aux nombreux services de navette, les transports publics permettent de se déplacer facilement toute l’année. Les trajets sont courts, les correspondances bien pensées, et les paysages d’une beauté surprenante. Et pour un séjour encore plus durable, de nombreux hébergements de la région Villach portent le label environnemental autrichien, gage d’un tourisme responsable et respectueux de la nature.